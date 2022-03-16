Комментарий: Марина Овсянникова - гостья из будущего России

Выступление сотрудницы Первого канала кремлевской пропаганды Марины Овсянниковой, на несколько секунд прорвавшейся в эфир и сообщившей, что теленовости лгут, - одна из главных тем для обсуждения в Москве даже среди тех, кто смотрит телевизор, а не получает новости из остатков Рунета. Но готовы ли россияне воспринимать правду?

Исторический прецедент

Марину Овсянникову, прорвавшуюся в прямой эфир вечернего новостного выпуска Первого канала с самодельным плакатом, уже сравнивают с другой российской журналисткой, прочно вошедшей в историю - Татьяной Малкиной. В августе 1991 года, во время транслировавшейся тоже в прямом эфире пресс-конференции членов захватившего на несколько дней в СССР власть Госкомитета по чрезвычайной ситуации (ГКЧП) она прямо спросила высшее руководство страны: "Понимаете ли вы, что сегодня ночью вы совершили государственный переворот?".

Иван Преображенский

Подобный, хотя, безусловно, на первый взгляд, не столь мощный эффект, оказало на общество и появление в эфире Марины Овсянниковой, сообщившей россиянам, что гостелевидение им лжет о преступной войне с Украиной, развязанной Владимиром Путиным. Впрочем, о реальном влиянии ее поступка пока рано говорить.

Можно только уверенно констатировать, что блокирование большей части зарубежных соцсетей не помогло властям РФ в их цензурной политике. Поступок Овсянниковой на следующее утро обсуждали не только интернет-пользователи, но даже те, кто привык фоном смотреть телевизор, впитывая официальную кремлевскую пропаганду. Так что эфир этот наверняка войдет в историю. Монополия Кремля на информацию в традиционном новостном пространстве была нарушена - пусть даже на несколько секунд.

Любимая ведущая президента

Нельзя исключать, что акцию Овсянниковой видел даже российский президент. Считается, что ведущая того вечернего выпуска новостей Екатерина Андреева - его любимое лицо на российском телевидении. Не секрет также, что в последние годы Путин частенько потребляет сам свою же собственную пропаганду, как источник реальной правдивой информации, вместе с миллионами российских пенсионеров.

Это видно по отдельным заявлениям российского президента, использующего в своих выступлениях как достоверные факты тезисы, придуманные и запущенные в российские медиа его подчиненными. Путин вряд ли сидит и лично составляет "программу лжи на завтра" для телеканалов. Но если он не делает этого, то непонятно, откуда он узнает все эти фейковые новости.

Впрочем, даже если президент России видел акцию Овсянниковой, она вряд ли могла изменить его решение продолжать агрессию против Украины. Причем не только потому, что он до сих пор надеется победить. Владимир Путин - классический обладатель мистического, конспирологического сознания и не верит в способность людей пожертвовать устоявшейся жизнью и карьерой ради возможности сказать людям правду. Не склонно, скорее всего, верить пока Овсянниковой и большинство россиян, даже если они видели ее плакат.

Когда прозреет народ?

Один из главных вопросов современной России - есть ли надежда, что акции одиночек возымеют действие и заставят россиян выйти из комфортного пространстве кремлевской лжи и увидеть реальность такой, какая она есть. Пока понятно, что даже если граждане страны и не верят в официальную версию нападения на Украину, они не готовы никак это показывать даже самым близким своим людям. Виной тому множество факторов. В частности, страх, эгоизм, объединенные с убеждением в том, что многие беды России, в том числе ее преступное нападение на Украину, все равно результат происков Запада.

Даже в московских офисах, где большинству все понятно, нет массовой готовности протестовать, хоть люди и видят, что теряют все, что с таким трудом они создавали последние 30 лет, включая, возможно, даже перспективы для своих детей. Но просто видеть - в современной тяжелой психологической ситуации явно не достаточно. Все последствия нападения на Украину россиянам еще только предстоит ощутить на себе.

Гибель тысяч соотечественников - детей, мужей, отцов и просто соседей - как во время советской неудачной кампании в Афганистане. Разрушительный для экономики России эффект беспрецедентных международных санкций. Результаты многолетней лжи и коррупции, а также и российских так называемых "антисанкций", которые добивают национальный бизнес. Неизбежный продуктовый дефицит из-за резкого ограничения импорта, исчезновение из продажи лекарств и даже кормов для животных. И, наконец, понятный старшему поколению "срыв посевной".

Вот все это вместе, помноженное на протестные акции борцов с официальной пропагандой, может заставить занятых самообманом россиян повернуться лицом к реальности. И на это потребуется как минимум год, но, может быть, и заметно больше. Пока же Марина Овсянникова - гостья из будущего России, актуальность послания которой согражданам еще только предстоит осознать.

Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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