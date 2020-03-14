Сеть бурно отреагировала на протестную акцию Марины Овсянниковой

Протестная акция редактора Первого канала российского телевидения Марины Овсянниковой, которая в прямом эфире вошла в кадр с антивоенным плакатом, в понедельник, 14 марта, вызвала активную реакцию в соцсетях.

Фрагмент видео с этим эпизодом российской программы новостей, а также записанное до акции видеообращение Овсянниковой стремительно распространялись интернет-пользователями и в аккаунтах различных СМИ.

В трендах сервиса микроблогов Twitter имя Марины Овсянниковой заняло первое месте. Всего через пару часов сообщения о поступке Овсянниковой стали массово распространять и пользователи немецко-, англо-, франкоязычного и других сегментов этого сервиса.

Копии ролика с акцией Овсянниковой были опубликованы во многих приватных аккаунтах видеохостинга YouTube, а также в аккаунтах различных СМИ, и за несколько часов набрали сотни тысяч просмотров. Только в аккаунте британского издания Guardian число просмотров видео Овсянниковой превысило 200 тысяч.

Реакция российских оппозиционеров

"Пропагандисты отрекаются от Путина", - написала в Twitter пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш.

Соратница Алексея Навального Любовь Соболь выложила у себя в Twitter макет газетной страницы с фотографией-скриншотом телеэкрана в момент акции Овсянниковой, написав, что это "завтрашняя обложка The Guardian с Мариной Овсянниковой".

“Пусть этот поступок одной женщины будет началом, примером для нас всех", - написал на своей странице в Facebook российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков.

Сравнение с "демонстрацией семи"

Журналист Тимофей Дзядко сравнил Овсянникову с Натальей Горбаневской, которая в 1968 году на Красной площади участвовала в демонстрации семи инакомыслящих, протестовавших против ввода советских танков в Чехословакию.

"Марина Овсянникова сделала "Первый канал" снова первым. На пять секунд. Пять секунд правды могут смыть грязь недель пропаганды", - написал в Facebook оппозиционер Лев Шлосберг.

Первые реакции за пределами России

"Это акт невероятного мужества", - написал в Twitter экс-кандидат в президенты США и видный деятель Демократической партии Берни Сандерс.

"Ее зовут Марина Овсянникова. Сейчас она находится в тюрьме. Единственный способ помочь ей - сделать так, чтобы весь мир узнал ее имя", - так прокомментировал акцию Овсянниковой французский режиссер-документалист, журналист и депутат Европарламента Рафаэль Глюксман.

Задержание Овсянниковой

Сама Овсянникова была задержана после протестной акции. "Марина Овсянникова находится в дежурной части телецентра Останкино", - написал в свой Telegram-канал правозащитник и руководитель группы "Агора" Павел Чиков со ссылкой на адвоката Даниила Бермана, которого не допускали к подзащитной. По словам Чикова, к телецентру подъехали несколько полицейских автомобилей УВД Северо-восточного административного округа Москвы.

Ранее сотрудница Первого канала, редактор Марина Овсянникова в прямом эфире вошла в кадр с плакатом, на котором было написано: "No war. Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут. Russians against war" в то время, когда ведущая программы "Время" Екатерина Андреева читала подводку к сюжету о противодействии западным санкциям.



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