На 18-й день войны против Украины российские войска продолжают наносить удары по населенным пунктам во многих регионах соседней страны и не оставляют попыток захватить их. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление и заявляют о значительных потерях россиян среди личного состава и военной техники. В условиях военных действий заявления представителей вооруженных сил обеих сторон конфликта невозможно проверить из независимых источников. Страны Запада и международные организации ужесточают санкции против России. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 13 марта (время московское).

На антивоенных акциях 13 марта задержано более 268 человек в 24 городах РФ, передал правозащитный портал "ОВД-Инфо". С 24 февраля число задержанных, по его данным, достигло 14 250.

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Россия из-за санкций Запада, заблокировавшего РФ доступ к части золотовалютных резервов, не может использовать почти половину из них - порядка 300 млрд долларов (275 млрд евро) из около 640 млрд долларов (586 млрд евро). Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов в эфире программы "Москва. Кремль. Путин". "Около 300 млрд долларов резервов теперь находится в состоянии, в котором мы не можем их использовать", - сказал он, отметив, что это касается, в частности Фонда национального благосостояния, который заморожен. Министр добавил, что часть золотовалютных резервов РФ - в китайских юанях, в связи с чем Запад пытается добиться от КНР, чтобы Пекин ограничил доступ России к своей валюте.

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Турция не будет присоединяться к санкциям в отношении России из-за войны в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в Анталье. "Считаем, что санкции не решат проблему", - подчеркнул он.

МИД Украины рекомендовал гражданам немедленно покинуть РФ

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Украинское министерство иностранных дел настоятельно рекомендовало гражданам Украины воздержаться от любых поездок в РФ, а находящимся в России украинцам немедленно покинуть ее территорию. Об этом ведомство сообщило в Facebook. Посольство Украины в Москве и украинские консульские учреждения в РФ были вынуждены прекратить исполнение своих функций. Гражданам Украины рекомендовали при необходимости обращаться на "горячую линию" МИД. "В связи с вооруженной агрессией и массированным вторжением вооруженных сил РФ в Украину" 24 февраля были разорваны дипломатические отношения между Киевом и Москвой.

Хроника событий 13 марта 00.00 - 14.00 >>>

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