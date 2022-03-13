 МИД Украины рекомендовал гражданам немедленно покинуть РФ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 13.03.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

МИД Украины рекомендовал гражданам немедленно покинуть РФ

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями воскресенья, 13 марта.

МИД в Киеве

МИД в Киеве (фото из архива)

На 18-й день войны против Украины российские войска продолжают наносить удары по населенным пунктам во многих регионах соседней страны и не оставляют попыток захватить их. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление и заявляют о значительных потерях россиян среди личного состава и военной техники. В условиях военных действий заявления представителей вооруженных сил обеих сторон конфликта невозможно проверить из независимых источников. Страны Запада и международные организации ужесточают санкции против России. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 13 марта (время московское).

На антивоенных акциях 13 марта задержано более 268 человек в 24 городах РФ, передал правозащитный портал "ОВД-Инфо". С 24 февраля число задержанных, по его данным, достигло 14 250.

++14.56++

Доллары США

Доллары США

Россия из-за санкций Запада, заблокировавшего РФ доступ к части золотовалютных резервов, не может использовать почти половину из них - порядка 300 млрд долларов (275 млрд евро) из около 640 млрд долларов (586 млрд евро). Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов в эфире программы "Москва. Кремль. Путин". "Около 300 млрд долларов резервов теперь находится в состоянии, в котором мы не можем их использовать", - сказал он, отметив, что это касается, в частности Фонда национального благосостояния, который заморожен. Министр добавил, что часть золотовалютных резервов РФ - в китайских юанях, в связи с чем Запад пытается добиться от КНР, чтобы Пекин ограничил доступ России к своей валюте.

++14.45++

Турция не будет присоединяться к санкциям в отношении России из-за войны в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в Анталье. "Считаем, что санкции не решат проблему", - подчеркнул он.

МИД Украины рекомендовал гражданам немедленно покинуть РФ

++14.20++

Украинское министерство иностранных дел настоятельно рекомендовало гражданам Украины воздержаться от любых поездок в РФ, а находящимся в России украинцам немедленно покинуть ее территорию. Об этом ведомство сообщило в Facebook. Посольство Украины в Москве и украинские консульские учреждения в РФ были вынуждены прекратить исполнение своих функций. Гражданам Украины рекомендовали при необходимости обращаться на "горячую линию" МИД. "В связи с вооруженной агрессией и массированным вторжением вооруженных сил РФ в Украину" 24 февраля были разорваны дипломатические отношения между Киевом и Москвой.

Хроника событий 13 марта 00.00 - 14.00 >>>

Хроника событий 12 марта 14.00 - 23.59 >>>

Смотрите также:

  • Лондон, 10 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    Желтый и голубой - цвета солидарности на демонстрациях, граффити и плакатах; портреты Владимира Путина с призывами привлечь к ответственности и требованиями немедленно прекратить войну - здесь собраны такие фотографии последних недель. Начнем с благотворительного концерта в Лондоне, 10 марта.

  • Лондон, 10 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    "Военный преступник" - "Руки прочь от Украины". Акция на Трафальгарской площади в столице Великобритании.

  • Москва, 6 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    В российских городах также проходят акции протеста против военных действий в Украине. Выступления жестоко подавляются и разгоняются. За первые две недели по всей стране было задержано более 13 тысяч демонстрантов. Москва, 6 марта.

  • Гданьск, 10 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    "Нет больше времени" - граффити в польском Гданьске. С обстрела полуострова Вестерплатте неподалеку от этого города 1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война.

  • Гаага, 26 февраля

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    Демонстрация в Гааге - городе в Нидерландах, где расположен Международный уголовный суд. В компетенцию этого суда входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности, а также преступления агрессии.

  • Идлиб, 24

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    Граффити в сирийском городе Идлиб - созданы двумя местными художниками в первый день войны в Украине.

  • Фрайбург, 3 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    "Blutin go home!" - плакат на демонстрации в немецком Фрайбурге, от немецкого слова "Blut" (кровь) и фамилии президента России в латинской транскрипции "Putin" (Путин).

  • Перджине-Вальсугана, 10 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    Детские рисунки в итальянской коммуне Перджине-Вальсугана.

  • Краков, 10 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    "Stop Putin Now" - призыв остановить Владимира Путина на электронном табло Театра Багателя в Кракове, Польша.

  • Эдинбург, 9 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    "Mad man Putin" - "Безумец Путин". Плакат на акции в шотландском Эдинбурге.

  • Гамбург, 10 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    Около украинского консульства в Гамбурге, Германия.

  • Гамбург, 10 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    Около российского консульства в Гамбурге, Германия.

  • Бохум

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    Акция болельщиков немецкого футбольного клуба "Бохум".

  • Кельн, 28 февраля

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    В немецком городе Кельн после начала войны состоялось несколько больших митингов и демонстраций - в том числе, вместо традиционного карнавального шествия в понедельник, 28 февраля.

  • Франкфурт-на-Майне, 9 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    "Go to hell Putin" - плакат на акции школьников во Франкфурте-на-Майне.

  • Бейрут

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    Плакаты на антивоенной акции в столице Ливана городе Бейрут, 9 марта.

  • Скопье, 6 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    Демонстрация в городе Скопье - столице Северной Македонии.

  • Копенгаген

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    Колонны Национального музея в датской столице Копенгагене, 11 марта.

  • Франкфурте-на-Майне, 3 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    "Пончики мира" ("Friedenskreppel") во Франкфурте-на-Майне, один евро за штуку. Средства от продажи предназначены на помощь беженцам.

  • Сувон

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    Световая инсталляция в южнокорейском городе Сувон - на территории крепости Хвасон, имеющей статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО. На территории Украины насчитывается семь таких объектов. После начала войны они тоже оказались под угрозой, как и школы, больницы, жилые дома... и люди.

    Автор: Николай Пермяков


Смотреть видео 03:22

Резкий скачок цен на зерновые из-за войны: что будет с ценами на продовольствие? (11.03.2022)

Аудио- и видеофайлы по теме

"Больше всего страдают дети": женщины из Украины бегут в Польшу (11.03.2022)  

Харьковский губернатор Олег Синегубов: "Украина этого России никогда не простит" (11.03.2022)  

Реклама

Самые читаемые

Байден подписал меморандум о предоставлении Украине новой военной помощи  

Европейцы заявили, что Россия ставит под угрозу переговоры с Ираном  

Что значит уход с российского рынка для бизнеса ФРГ? Фирмы называют цифры  