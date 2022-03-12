За сутки по гумкоридорам эвакуировали около 13 000 украинцев - вице-премьер

На 18-й день войны против Украины российские войска продолжают наносить удары по населенным пунктам во многих регионах соседней страны и не оставляют попыток захватить их. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление и заявляют о значительных потерях россиян среди личного состава и военной техники. В условиях военных действий заявления представителей вооруженных сил обеих сторон конфликта невозможно проверить из независимых источников. Страны Запада и международные организации ужесточают санкции против России. DW следит за развитием событий воскресенья, 13 марта (время московское).

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Около 13 тысяч мирных жителей были эвакуированы по гуманитарным коридорам в субботу, 12 марта, что почти в два раза больше, чем днем ранее, сообщила вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в видеообращении. По ее словам, из 14 открытых коридоров в субботу сработали 9, в частности, в Сумах, Краснополье, Конотопе, Лебедине, Большой Писаревке. На 13 марта, рассматривается возможность открытия коридоров из Луганской и Киевской областей, сказала Верещук.

В Минобороны РФ ранее заявили, что в субботу предоставили десять гуманитарных коридоров для эвакуации из Украины в Россию, но ни один из них не был подтвержден киевскими властями.

Хроника событий 12 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 12 марта 00.00 - 14.00 >>>

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