Компания PayPal попросила россиян вывести средства со счетов

Компания PayPal, владеющая сервисом для осуществления платежей, призвала российских пользователей вывести остаток средств со своих счетов до 18 марта 2022 года. Клиентов из РФ просят пойти на этот шаг, "чтобы свести к минимуму возможные дальнейшие сбои обслуживания", указано в заявлении компании, опубликованном на ее сайте в субботу, 12 марта.

С 5 марта компания PayPal прекратила оказывать услуги российским пользователям, присоединившись к другим финансовым и технологическим фирмам, приостановившим свою деятельность в России на фоне войны в Украине.

Компания "солидарна с международным сообществом в осуждении насильственной военной агрессии России в Украине", заявил тогда президент и главный исполнительный директор PayPal Holdings Inc. Дэн Шульман. Со 2 марта сервис прекратил регистрацию новых пользователей из РФ.

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