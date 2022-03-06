В Германии прошли массовые акции против войны в Украине

Массовые протесты против российского вторжения в Украину прошли на выходных днях по всему миру.В Берлине в воскресенье, 6 марта, прошло несколько антивоенных акций, собравших, по оценке корреспондента DW, в общей сложности порядка 10 тысяч человек. Один из митингов прошел перед российским посольством, его участники скандировали, в частности: "Путин убийца!".

Один из пришедших на демонстрацию, которая прошла в районе Бебельплац в центре города, врач берлинcкой клиники Charite, сказал DW: "То, что происходит, - военное преступление. Это - конец для России. Но для начала - это конец для Украины, если подобное (военные действия. - Ред.) будут продолжаться".

В берлинском митинге по видеосвязи приняли участие лауреаты Нобелевской премии - белорусская писательница Светлана Алексиевич, польская Ольга Токарчук и перуанский прозаик Марио Варгас Льоса, - а также украинский писатель Юрий Андрухович.

Шольц посетил концерт солидарности с Украиной

В Государственном оперном театре в столице Германии состоялся концерт солидарности с Украиной. "Наверное, я не единственный, кто верил, что Вторая мировая война была последней войной в Европе", - сказал перед его началом дирижер Даниэль Баренбойм (Daniel Barenboim).

На концерте солидарности с Украиной в Берлине

По его словам, защищая свою страну, украинцы также "защищают нашу свободу". Баренбойм также предостерег от "охоты на ведьм" в отношении граждан России и российской культуры. "Российская культура - это не то же самое, что российская политика", - подчеркнул дирижер. Среди посетителей в зале присутствовал канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz).

В России на акциях протеста задержаны тысячи человек

В России акции протеста против войны в Украине прошли в 49 городах, по состоянию на 6 февраля задержаны уже более 3079 человек, передает правозащитный проект "ОВД-Инфо". По подсчетам правозащитников, общее число задержанных начиная с 24 февраля достигло 11446.

В свою очередь, агентство Reuters со ссылкой на официальные данные МВД РФ сообщило о 5200 задержанных по всей стране, из них 1700 в Москве, 750 в Санкт-Петербурге и более 1000 в других российских городах. На момент написания новости сайд МВД РФ оставался недоступным.

Митинг в Алматы

Митинг против российского вторжения в Украину состоялся в крупнейшем городе Казахстана Алматы. По оценкам местных журналистов, на него вышли несколько тысяч человек с плакатами "Нет войне", "Руки прочь от Украины", "Stop Putler". Практически все пришли на митинг с украинскими флагами. Люди выкрикивали лозунг "Путин капут!" Полиция не разгоняла протестную акцию, поскольку она была согласована с властями.

В центре Брюсселя на демонстрацию против войны, развязанной Россией в Украине, по оценкам полиции, вышли около 5000 человек. Как передает информационное агентство Belga, они несли плакаты с надписями "Остановите войну" или "Европа, будь смелой, действуй сейчас" и скандировали: "Русские, идите домой!".

Субботние протесты в Париже

Накануне, 5 марта, в Париже в антивоенной демонстрации, осуждающей российскую агрессию, приняли участие примерно 42 тысячи человек, сообщает МВД Франции. Организаторы обещают проводить подобные акции еженедельно. Подобные акции прошли также в Нью-Йорке, Лондоне, Риме, Цюрихе, Загребе.

В Гамбурге, по оценкам полиции, на улицы вышло около 30 тысяч человек. На митинге к солидарности с Украиной призвала Наталия Кличко - супруга мэра Киева Виталия Кличко.

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