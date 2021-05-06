 Глава МИД ФРГ заявил о возможности улучшения отношений с Турцией | Новости из Германии о Германии | DW | 06.05.2021

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Германия

Глава МИД ФРГ заявил о возможности улучшения отношений с Турцией

Главы МИД Германии и Турции на встрече в Берлине призвали вывести из Ливии иностранных наемников и продлить механизм гуманитарной помощи Сирии.

Главы МИД Турции и Германии Мевлют Чавушоглу и Хайко Мас

Главы МИД Турции и Германии Мевлют Чавушоглу и Хайко Мас

Отношения ЕС и Турции в текущем году могут улучшиться, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) после встречи с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Берлине. "Прошлый год был трудным в отношениях между ЕС и Турцией, этот год может быть намного лучше", - заявил он на совместной пресс-конференции в четверг, 6 мая.

Кроме того, Мас указал на необходимость продления действия механизма, созданного для оказания трансграничной гуманитарной помощи жителям Сирии. Он призвал РФ не препятствовать принятию соответствующего решения в Совете Безопасности ООН.

Выступая на пресс-конференции, немецкий министр заявил о готовности Германии к дискуссии о временной отмене патентов на вакцины от коронавируса, чтобы как можно больше людей в мире получили прививку. Данная тема также обсуждалась на встрече G7 на уровне глав МИД, отметил он. 

Мас и Чавушоглу: вывести иностранных наемников из Ливии

Одновременно немецкий и турецкий министры заявили о необходимости выезда из Ливии всех находящихся в этой стране иностранных наемников. Чавушоглу подчеркнул, что это требование не распространяется на присутствие турецких вооруженных сил, так как Анкара заключила в этой связи соглашение с предыдущим правительством национального согласия. Он также отметил, что мировое сообщество должно поддержать новое правительство Ливии.

На пресс-конференции Чавушоглу заявил, что переговоры в Берлине прошли в позитивной атмосфере, стороны обсудили отношения между Турцией и ЕС. Накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) призвала президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана вывести войска из Ливии, поскольку это бы стало "важным сигналом" для урегулирования кризиса в этой стране.

Глава МИД Турции обвинил ЕС в несоблюдении миграционного договора

Перед встречей с Масом Чавушоглу обвинил ЕС в несоблюдении миграционного соглашения, заключенного в 2016 году. Среди прочего, Брюссель не выполнил обязательства по модернизации таможенного союза и либерализации визовых правил, заявил турецкий министр в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, опубликованном 6 мая.

Кроме того, по словам Чавушоглу, Евросоюз не создал гуманитарную систему по приему сирийцев и не поддерживает безопасное и добровольное возвращение беженцев из этой страны на родину, как это предусматривается в договоре. В свою очередь Турция выполнила обязательства по сокращению потока беженцев в Европу, подчеркнул он далее и заявил, что Анкара ожидает от ЕС конкретных шагов в рамках соглашения.

Темы встречи Маса и Чавушоглу

В центре переговоров Маса и Чавушоглу, по данным МИД Германии, находились вопросы двусторонних отношений и международные проблемы. Отношения ФРГ и ЕС с Турцией уже долгое время являются напряженными. В частности, их осложняют конфликт вокруг месторождений газа в Средиземном море, выход Турции из Стамбульской конвенции о защите женщин от насилия и преследование активистов и политических противников властей Турции.

Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием была одобрена в 2011 году в Стамбуле всеми 47 государствами - участниками СЕ. Документ стал первым европейским соглашением, направленным на борьбу с насилием над женщинами и домашним насилием. В конвенции сформулированы минимальные стандарты предотвращения насилия, обеспечения защиты и уголовного преследования. В марте 2021 года президент Турции объявил о выходе страны из Стамбульской конвенции.

В начале апреля ЕС предложил Турции перезагрузку отношений. Во время визита в Анкару главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и председателя Евросовета Шарля Мишеля была отмечен интерес Турции к конструктивным переговорам с ЕС, а также готовность Брюсселя еще до июньского саммита глав государств и правительств поработать над приданием "новой динамики" отношениям с Анкарой. Эрдоган после встречи не делал публичных заявлений, а в сообщении его пресс-службы отмечалось, что Анкара ждет от ЕС "конкретных шагов" для поддержания позитивного развития отношений.

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    Автор: Наталья Позднякова


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