 Совет Европы критикует выход Турции из конвенции по защите женщин | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 20.03.2021

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Мир

Совет Европы критикует выход Турции из конвенции по защите женщин

Указ президента Турции Эрдогана о выходе страны из Стамбульской конвенции угрожает делу защиты женщин не только в этой стране, заявили в Совете Европы. Правозащитники в Турции призвали к протестам.

Участницы акции протеста против насилия над женщинами

Демонстрация в Турции против насилия над женщинами

Совет Европы (СЕ) раскритиковал объявленный Турцией выход из Конвенции СЕ о борьбе с насилием в отношении женщин. Решение официальной Анкары является "катастрофической новостью" и угрожает делу защиты женщин в Турции, всей Европе и за ее пределами, заявила генеральный секретарь СЕ Мария Пейчинович-Бурич в субботу, 20 марта.

Указ турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана был опубликован в официальном издании Resmi Gazete несколькими часами ранее. Эрдоган еще в 2020 году заявил о намерении издать такой документ. Оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) в ответ заявила, что в случае выхода Турции из конвенции женщины в стране "останутся гражданами второго сорта".

По словам турецкого вице-президента Фуата Октая, борьба за защиту прав женщин в стране "будет продолжена при сохранении наших традиционных ценностей".

Указ Эрдогана способен вызвать лишь "горечь", отметил мэр Стамбула, представитель НРП Экрем Имамоглу. В стране ежедневно появляются сообщения о новых фактах насилия в отношении женщин, подчеркнул он. Правозащитники в Турции призвали к демонстрациям в знак протеста против выхода страны из соглашения.

Стандарты предотвращения насилия над женщинами

Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием была одобрена в Стамбуле всеми 47 государствами - участниками СЕ 11 мая 2011 года. Документ стал первым европейским соглашением, направленным на борьбу с насилием над женщинами и домашним насилием. В конвенции сформулированы минимальные стандарты предотвращения насилия, обеспечения защиты и уголовного преследования.

Конвенцию ратифицировали и подписали 34 страны, еще 11 подписали, но не ратифицировали. Турция первой ратифицировала соглашение весной 2012-го. 

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    Автор: Ксения Сафронова


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Контекст

Комментарий: Выход Польши из Стамбульской конвенции - неверный шаг

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