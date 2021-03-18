 Беженцы в Европе: помогла ли Турция за 5 лет остановить их поток в ЕС | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 18.03.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Беженцы в Европе: помогла ли Турция за 5 лет остановить их поток в ЕС

Соглашение ЕС и Турции по беженцам должно было 5 лет назад помочь урегулировать миграционный кризис. Что изменилось с тех пор? Снизился ли поток мигрантов, и как на это повлиял коронавирус?

Дети беженцев у ограждения одного из лагерей в Турции (фото из архива)

Дети беженцев у ограждения одного из лагерей в Турции (фото из архива)

В начале марта 2016 года, после переговоров глав государств и правительств государств Евросоюза с Турцией, пресс-служба Совета ЕС сообщила о достижении компромисса в вопросе о нелегальных мигрантах. Сделку между Брюсселем и Анкарой, целью которой было сократить число беженцев, попадающих в ЕС по средиземноморскому маршруту, тогда представили как большой успех европейской миграционной политики.

К тому моменту в Греции уже находились около 850 тысяч человек, желающих получить убежище в ЕС, и давление на политиков, пытающихся найти выход из начавшегося в 2015 году миграционного кризиса, достигло максимума.

Соглашение ЕС и Турции по беженцам: как работает схема  

Схема, по которой работает соглашение между Турцией и Евросоюзом, выглядит так: греческие власти оперативно должны проверять, есть ли у прибывающих в страну мигрантов право на получение убежища.

Лагерь для беженцев на острове Лесбос

Лагерь для беженцев на острове Лесбос

Те, у кого такого права нет, должны быть возвращены на территорию Турции. В свою очередь Евросоюз обязуется принять такое же число сирийских беженцев из временных лагерей в Турции и расселить их в странах-членах ЕС. Кроме того, Брюссель согласился выделить 6 млрд евро, чтобы помочь Анкаре содержать 4 млн сирийцев.

Критики этого соглашения заявили тогда, что ЕС "торгует своими гуманитарными ценностями" и перекладывает ответственность за решения в области миграционной политики на плечи автократического президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Однако канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) отстояла соглашение по беженцам в бундестаге. "Когда речь идет о морских границах, необходимо вести диалог с соседними государствами, если не хочешь допустить, чтобы люди тонули, а делами заправляли контрабандисты", - подчеркнула она тогда. "И именно поэтому соглашение с Турцией - это модель для будущих подобных соглашений - с Египтом, с Ливией, если там в один прекрасный день появится работоспособное правительство, с Тунисом и другими странами, где это окажется необходимым", - продолжила глава правительства ФРГ.

Турция помогла урегулировать миграционный кризис? 

Новых соглашений по беженцам со средиземноморскими странами с тех пор заключено не было. Однако сделка с Турцией, по всей видимости, сработала: в 2020 году число прибывающих в Грецию беженцев сократилось до 15 тысяч.

Эксперт по миграции Геральд Кнаус

Эксперт по миграции Геральд Кнаус

По словам исследователя в области миграции Геральда Кнауса (Gerald Knaus) - одного из создателей концепции соглашения по беженцам между Брюсселем и Анкарой, - в 2020 году около 90 процентов сирийских беженцев, годами живущих в Турции, не стали покидать эту страну.

"С 2014 года Турция является государством, принявшим наибольшее число беженцев в мире. По статистике, в Турции сейчас проживает втрое больше беженцев, чем во всем ЕС", - говорит ученый. С точки зрения Кнауса, решение многих сирийцев остаться в Турции связано в том числе с тем, что сотни тысяч сирийских детей уже ходят там в школы, а их семьи имеют доступ к системам здравоохранения и социального обеспечения.

И все же не все беженцы, проживающие в Турции, имеют возможность получать образование. Многие из них живут в бедности. При этом деньги, выделенные ЕС Анкаре на их содержание, уже закончились, и организации, помогающие мигрантам в Турции, ждут новых финансовых средств.

Альтернативные маршруты беженцев в ЕС

Соглашение между ЕС и Турцией - не единственный фактор, повлиявший на сокращение числа мигрантов в Греции. Так, беженцы из африканских стран уже давно пользуются альтернативными маршрутами для въезда в ЕС - например, через Ливию в направлении Италии.

В свою очередь Испания заключила с Марокко соглашение о том, что нелегальных беженцев из этой страны можно отправлять обратно. Тем временем после закрытия так называемого балканского маршрута и вступления в силу соглашения между Евросоюзом и Турцией правозащитные организации начали все чаще сообщать о случаях нарушения прав человека на внешних границах ЕС.

По оценке экспертов, к сегодняшнему дню из Греции в Турцию были возвращены менее 3000 человек. В то же время программа по распределению беженцев внутри ЕС, которая и до этого работала очень медленно, из-за пандемии коронавируса была и вовсе приостановлена.

Евросоюзу так и не удалось проводить единую политику предоставления убежища, которая упорядочила бы схему миграции в ЕС. Все проекты соответствующей реформы провалились, в первую очередь из-за вопроса о распределении беженцев внутри Евросоюза. Во многом это связано с позицией некоторых восточноевропейских стран.

Лагеря для беженцев в Греции - конечная остановка

Эксперты, разрабатывавшие соглашение по беженцам между Турцией и ЕС, не рассчитывали на то, что Греция окажется "конечной остановкой" для тысяч человек. Ведь греческие власти просто не справляются с обработкой такого количества прошений об убежище. "С самого начала было неправильно ожидать, что страна, в которой из расчета на душу населения подается больше ходатайств о предоставлении убежища, чем во всем ЕС, сможет оперативно принимать решения о том, какие из них нужно отклонить", - комментирует сложившуюся ситуацию эксперт по миграции Геральд Кнаус.

Столкновение мигрантов и полиции после пожара в лагере вблизи города Салоники, апрель 2019 года

Столкновение мигрантов и полиции после пожара в лагере вблизи города Салоники

Условия в лагерях для беженцев на греческих островах - катастрофические. В них проживают до 40 тысяч человек, хотя рассчитаны они лишь на пару тысяч мигрантов. Случившийся прошлой зимой пожар в лагере Мориа на острове Лесбос привлек внимание общественности к разразившемуся там гуманитарному кризису. Брюссель выделяет сотни миллионов евро на помощь мигрантам в Греции, однако де-факто по-прежнему оставляет Афины один на один с проблемой их расселения.

Глава неправительственной организации "Международный комитет по спасению" (IRC) Имоген Садбери считает соглашение с Турцией по беженцам "пятном в области защиты прав человека в ЕС". "И люди, которые ищут защиты, включая те 15 тысяч беженцев, которые все еще находятся на греческих островах, расплачиваются за него", - добавляет она. По словам эксперта, в переполненных лагерях люди страдают от депрессии и думают о самоубийстве. "Ясно, что перекладывание миграционных проблем на плечи третьих стран не является гуманным и работающим в долгосрочной перспективе решением для ЕС", - подчеркивает Садбери.

В ЕС нет единой миграционной политики

Весной 2020 года президент Турции Эрдоган привез тысячи беженцев к границе с Грецией, чтобы шантажировать ими ЕС. Со своей стороны Афины усилили охрану границ, жестко пресекая любые попытки мигрантов незаконно их пересечь. Страшные картины тех дней стали доказательством поражения ЕС в стремлении обеспечить защиту прав человека.

Беженец наблюдает за пожаром в лагере для беженцев на греческом острове Самос, ноябрь 2020 года

В конце 2020 года в ряде лагерей для беженцев в Греции происходили пожары

Турция уже давно добивается пересмотра сделки с ЕС и получения дополнительной финансовой помощи на содержание мигрантов. Кроме того, Анкара не довольна тем, что обещанное облегчение визового режима для турецких граждан, а также новое таможенное соглашение с ЕС, так и не вступили в силу.

Европейцы же ссылаются на недемократический курс Анкары и участившиеся нарушения прав человека в Турции. Ожидается, что миграционный кризис снова будет обсуждаться во время саммита Евросоюза в конце марта. Между тем программа финансовой помощи сирийским беженцам в Турции по умолчанию была продлена до 2022 года.

Смотрите также:

  • Заграждения из колючей проволоки на границе Турции и Греции

    Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции

    Заграждения из колючей проволоки на границе

    С конца февраля на границе Турции и Греции сложилась критическая ситуация с беженцами. Пограничники и полиция пытаются остановить многотысячный поток мигрантов, стремящихся попасть на территорию ЕС. На границе были установлены заграждения из колючей проволоки.

  • КПП Пазаркуль

    Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции

    Поток людей на границе увеличивается

    По данным Международной организации по миграции (МОМ), на турецкой стороне 212-километровой границы с Грецией находятся тысячи человек, надеющихся проникнуть на территорию Евросоюза. На этом фото - КПП Пазаркуль, где собралось не менее двух тысяч беженцев, в их числе сирийцы, афганцы и иракцы. На фоне боев в Идлибе число сирийских беженцев постоянно увеличивается.

  • Беспорядки на границе Турции и Греции

    Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции

    Столкновения на границе

    Между мигрантами и греческой полицией, которая пытается воспрепятствовать тому, чтобы они пересекли границу Турции и Греции, несколько раз происходили столкновения. Беженцы забрасывали полицейских камнями, те, в свою очередь, применяли в ответ тяжелые водометы и слезоточивый газ. 1 марта Анкара сообщила, что турецкие пограничники были вынуждены пропустить через границу более 75 тысяч мигрантов.

  • Беженцы в резиновых лодках

    Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции

    По реке в Грецию

    Несмотря на то, что греческие патрули контролируют всю прибрежную зону, пытаясь не допустить проникновения в страну нелегальных беженцев, поток тех, кто стремится к границе с Грецией ищз Турции, чтобы попасть на территорию ЕС, растет. Беженцы используют путь через реку Эврос, которую пересекают на резиновых лодках.

  • Жещина с ребенком

    Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции

    Опасное путешествие через Эврос

    Многие беженцы пытаются пересечь границу с Грецией через погранпереход на реке Эврос. Этой женщине с ребенком не удалось достичь границы на надувной лодке, которая во время переправы пришла в негодность. Женщину из реки вытащили спасатели. Как сообщают греческие СМИ, на этом погранпереходе пограничники не пропустили на территорию страны почти 10 тысяч мигрантов.

  • Беженцы на лодке

    Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции

    Поток людей будет сложно остановить

    Греция усилила подразделения вдоль границы с Турцией из-за угрозы проникновения в страну тысяч мигрантов, а также патрули в проливах между греческими островами и турецким побережьем Эгейского моря. Между тем европейское агентство по охране внешних границ Frontex в докладе для лидеров ЕС сообщило, что массовый поток людей в направлении Греции будет сложно остановить.

  • Беженцы в Турции

    Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции

    Турция не справляется с беженцами

    Нынешняя ситуация с беженцами является следствием нарушения Анкарой заключенного с Брюсселем в марте 2016 года соглашения. Оно предполагает, что через границы Турции не будут пропускаться мигранты, направляющиеся в ЕС. За это ЕС предоставляет Турции финансовую поддержку. По данным ООН, Турция приняла около 3,6 млн беженцев из Сирии. Эти цифры выросли на фоне боев в провинции Идлиб.

  • Флаги ЕС у здания Еврокомиссии

    Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции

    ЕС думает, что делать с беженцами

    Министры иностранных дел стран ЕС на этой неделе соберутся в Брюсселе, чтобы обсудить ситуацию с беженцами на греческо-турецкой границе. Пока по просьбе Афин Брюссель направил в Грецию дополнительных специалистов и средства, необходимые для охраны границ.

    Автор: Наталья Позднякова


Смотреть видео 25:59

Нелегальные депортации на границе Греции? Европа в фокусе (02.07.2020)

 

Контекст

Германия примет еще 1500 человек из лагерей для беженцев Греции

О принятии дополнительного числа беженцев с греческих островов договорились Ангела Меркель и глава МВД Зеехофер, сообщают немецкие СМИ. Ранее сообщалось о готовности ФРГ принять 150 несовершеннолетних беженцев.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Беженцы в отчаянии после того, как их лагерь сожгли. Европа в фокусе (17.09.2020)  

Коронавирус остановил помощь беженцам? (21.04.2020)  

Реклама

Самые читаемые сегодня

Джо Байден считает президента России Путина убийцей  

Новая Конституция Беларуси: что в ней напишут по заказу Лукашенко  

Реакция в Германии на решение Ватикана: "Мы продолжим благословлять однополые пары"  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно