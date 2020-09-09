Демонстранты в Германии призывают принять беженцев из Греции

Тысячи человек вышли на улицы германских городов в среду, 9 сентября, призывая власти ФРГ и Евросоюза принять мигрантов с греческого острова Лесбос, где в результате крупного пожара сгорел лагерь беженцев "Мория", а также с других островов Эгейского моря.

По данным полиции, в Берлине в демонстрации солидарности с беженцами приняли участие около трех тысяч человек, в Лейпциге - 1800, в Гамбурге больше 1200, во Франкфурте-на-Майне акция собрала примерно 300 участников. Демонстранты требовали немедленной эвакуации беженцев из всех лагерей на греческих островах и размещения их в странах ЕС.

Поскольку общеевропейское решение по данному вопросу далеко от принятия, размещением беженцев каждая страна должна заниматься по отдельности, заявила организация солидарности с беженцами Seebrücke ("Мост через море"). В акции также принимали участие международная организация Liga für Menschenrechte ("Лига защиты прав человека").

Сгорел крупнейший в ЕС лагерь для беженцев

Пожар в лагере беженцев

"Мория" - крупнейший лагерь для беженцев в ЕС, предназначенный для размещения 2800 человек, но перед пожаром там проживали 12 600. В ночь на 9 сентября в "Мории" сразу в нескольких местах вспыхнули пожары, им предшествовали беспорядки среди мигрантов в связи с тем, что на прошлой неделе лагерь закрыли на карантин после первого обнаруженного там случая заражения коронавирусом.

Лагерь сгорел на 99%, пожары распространились за его пределы. На Лесбосе объявлено чрезвычайное положение. Нет сомнений в том, что лагерь подожгли, но кто это сделал, сами мигранты или жители острова, пока остается невыясненным.

ЕС окажет экстренную помощь беженцам

После пожара комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Йоханссон объявила о выделении финансовой помощи для немедленной транспортировки на материк 400 детей и подростков из этого лагеря, оставшихся без сопровождения.

Смотрите также:

Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции Заграждения из колючей проволоки на границе С конца февраля на границе Турции и Греции сложилась критическая ситуация с беженцами. Пограничники и полиция пытаются остановить многотысячный поток мигрантов, стремящихся попасть на территорию ЕС. На границе были установлены заграждения из колючей проволоки.

Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции Поток людей на границе увеличивается По данным Международной организации по миграции (МОМ), на турецкой стороне 212-километровой границы с Грецией находятся тысячи человек, надеющихся проникнуть на территорию Евросоюза. На этом фото - КПП Пазаркуль, где собралось не менее двух тысяч беженцев, в их числе сирийцы, афганцы и иракцы. На фоне боев в Идлибе число сирийских беженцев постоянно увеличивается.

Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции Столкновения на границе Между мигрантами и греческой полицией, которая пытается воспрепятствовать тому, чтобы они пересекли границу Турции и Греции, несколько раз происходили столкновения. Беженцы забрасывали полицейских камнями, те, в свою очередь, применяли в ответ тяжелые водометы и слезоточивый газ. 1 марта Анкара сообщила, что турецкие пограничники были вынуждены пропустить через границу более 75 тысяч мигрантов.

Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции По реке в Грецию Несмотря на то, что греческие патрули контролируют всю прибрежную зону, пытаясь не допустить проникновения в страну нелегальных беженцев, поток тех, кто стремится к границе с Грецией ищз Турции, чтобы попасть на территорию ЕС, растет. Беженцы используют путь через реку Эврос, которую пересекают на резиновых лодках.

Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции Опасное путешествие через Эврос Многие беженцы пытаются пересечь границу с Грецией через погранпереход на реке Эврос. Этой женщине с ребенком не удалось достичь границы на надувной лодке, которая во время переправы пришла в негодность. Женщину из реки вытащили спасатели. Как сообщают греческие СМИ, на этом погранпереходе пограничники не пропустили на территорию страны почти 10 тысяч мигрантов.

Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции Поток людей будет сложно остановить Греция усилила подразделения вдоль границы с Турцией из-за угрозы проникновения в страну тысяч мигрантов, а также патрули в проливах между греческими островами и турецким побережьем Эгейского моря. Между тем европейское агентство по охране внешних границ Frontex в докладе для лидеров ЕС сообщило, что массовый поток людей в направлении Греции будет сложно остановить.

Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции Турция не справляется с беженцами Нынешняя ситуация с беженцами является следствием нарушения Анкарой заключенного с Брюсселем в марте 2016 года соглашения. Оно предполагает, что через границы Турции не будут пропускаться мигранты, направляющиеся в ЕС. За это ЕС предоставляет Турции финансовую поддержку. По данным ООН, Турция приняла около 3,6 млн беженцев из Сирии. Эти цифры выросли на фоне боев в провинции Идлиб.

Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции ЕС думает, что делать с беженцами Министры иностранных дел стран ЕС на этой неделе соберутся в Брюсселе, чтобы обсудить ситуацию с беженцами на греческо-турецкой границе. Пока по просьбе Афин Брюссель направил в Грецию дополнительных специалистов и средства, необходимые для охраны границ. Автор: Наталья Позднякова

