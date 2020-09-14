Германия примет еще 1500 человек из лагерей для беженцев Греции

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) договорились перевезти в Германию еще 1500 человек из лагерей для беженцев на греческих островах. Такое предложение Зеехофер сделал Меркель, и она согласилась, сообщили во вторник, 15 сентября, немецкие СМИ со ссылкой на источники в правительстве ФРГ и правящей коалиции.

В сообщениях отмечается, что речь идет о приеме 400 семей, ходатайства которых об убежище уже удовлетворены. По словам источников, беженцы, которых Меркель согласилась принять, не только с Лесбоса и из сгоревшего на этом острове лагеря Мориа, что является важным моментом для греческого правительства.

Прием дополнительного числа беженцев

Лидеры правящих в ФРГ партий ХДС, ХСС и СДПГ договорились по возможности до 16 сентября решить, сколько еще беженцев Германия примет в дополнение к 150 несовершеннолетним без сопровождения взрослых, о приеме которых решение уже достигнуто.

Ангела Меркель 14 сентября подчеркнула, что речь должна идти не только о числе принимаемых беженцев. Эта мера, по ее словам, должна осуществляться в рамках общеевропейского пакета, предусматривающего, в числе прочего, и создание на Лесбосе лагеря для приема мигрантов на средства ЕС и под управлением Евросоюза.

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