Выдворение беженцев на Балканах: при чем здесь агентство Евросоюза Frontex

Сирийцу Али аль-Эбрахиму 22 года. В 2018 году он бежал от войны из Манбиджа (города недалеко от Алеппо, который тогда контролировали курды), чтобы избежать участия в боевых действиях. Сначала аль-Эбрахим попытал счастья в Турции. Местные власти взяли его личные данные - и отправили обратно в Сирию без объяснения причин, рассказывает молодой человек на хорошем английском. Кроме того, ему запретили въезд в Турцию на пять лет.

Тем не менее аль-Эбрахим рискнул еще раз - добрался до эгейского побережья Турции и потом доплыл до греческого острова Фармакониси на резиновой лодке. Однако когда он подал прошение о предоставлении убежища в Греции, его просьбу отклонили, указав, что ему нужно вернуться в Турцию.

Защитники границ ЕС в Албании

Но Али аль-Эбрахим ни в Турцию, ни тем более в Сирию вернуться не мог. Греческие власти это не волновало. "Новый премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис очень строг в отношении мигрантов, - говорит сириец. - Поэтому я решил поехать в Албанию".

Аль-Эбрахим говорит, что в сентябре 2020 года он и еще пять человек поехали на автобусе в находящийся на севере Греции город Янина, а затем перешли албанскую границу, не встретив никакой греческой полиции.

Но в Албании, как известно, не входящей в ЕС, их остановили сотрудники Frontex - Европейского агентства по охране внешних границ - и передали местным властям на пограничном переходе Какавия. Аль-Эбрахим утверждает, что опознал сотрудников Frontex по голубым повязкам на рукавах с изображением эмблемы ЕС.

5000 евро за доставку беженцев в Австрию

Сирийский беженец Али аль-Эбрахим

Аль-Эбрахим и другие мигранты обратились к албанским властям с просьбой о предоставлении убежища, но им ответили, что в связи с пандемией коронавируса новые заявления не принимаются. После этого, утверждает аль-Эбрахим, их просто отправили обратно в Грецию - без уведомления греческих властей.

Когда сириец въехал в Албанию в следующий раз, ему повезло больше. Он попал в столицу страны Тирану, а оттуда - через Косово - добрался до Сербии. Интервью DW он дал в лагере беженцев в сербском городе Сомборе, расположенном недалеко от венгерской границы. Аль-Эбрахим сообщил, что хочет попасть в Австрию, но контрабандисты просят за это 5000 евро.

Заключение мигрантов под стражу в Греции

Хоуп Баркер координирует проект помощи беженцам "Wave Thessaloniki"

Британка Хоуп Баркер слышала много подобных историй. Она координирует проект "Wave Thessaloniki" ("Волна Салоники"), в рамках которого мигрантам помогают с обеспечением едой, медпомощью и юридическими консультациями. Город на севере Греции долгое время был тихой гаванью для беженцев, рассказывает Баркер в интервью DW, но летом 2019 года к власти в Афинах пришло новое консервативное правительство, и тогда все изменилось.

В январе 2020 года в Греции вступил в силу закон, ужесточивший политику в отношении мигрантов. "Вместо того, чтобы выдать документы просителям убежища, их могут заключить под стражу на срок до 18 месяцев без рассмотрения их дела, - объясняет Хоуп Баркер. - А затем задержание могут продлить еще на 18 месяцев".

Незаконные выдворения беженцев при участии Frontex?

В соответствии с Женевской конвенцией о статусе беженцев государства не могут выслать мигрантов без рассмотрения их прошений об убежище. Однако, констатирует Баркер, такие незаконные выдворения - не редкость для Греции. Поэтому мигранты, направляющиеся в Западную Европу, избегают любых контактов с греческими властями.

Организации, помогающие беженцам, информируют о многочисленных выдворениях мигрантов и на границе Северной Македонии и Албании. По словам Баркер, беженцы слышали, как чиновники там говорили по-немецки, и видели на их рукавах голубые повязки с эмблемой ЕС.

Frontex отвергает обвинения

Тем не менее, признает Баркер, доказать факт таких выдворений непросто. Но ей известно об активности Frontex в Албании и о том, что через реку Эврос, протекающую на границе Греции, Турции и Болгарии, нелегально возвращают беженцев из Греции в Турцию. "Мы знаем, что выдворения происходят ежедневно. То, что Frontex обо всем этом не знает и в этом не участвует, кажется невероятным", - отмечает она.

Немецкие полицейские в рядах Frontex на границе Греции и Северной Македонии (с греческой стороны)

Представитель Frontex сообщил DW, что агентство провело расследование некоторых обвинений в его адрес и "не нашло достоверных доказательств в поддержку любого из них". В ведомстве добавили, что его сотрудники обязаны соблюдать кодекс поведения, который прямо призывает "предотвращать нелегальное выдворение мигрантов и соблюдать права человека в соответствии с Хартией основных прав ЕС".

Почему Frontex вообще защищает внешнюю границу Албании, которая не является членом ЕС? Представитель агентства на этот вопрос DW ответил, что цель в данном случае - "поддержка пограничного контроля, помощь в борьбе с терроризмом, нелегальной миграцией и трансграничной преступностью (включая нелегальный ввоз мигрантов), а также выявление возможных угроз безопасности".

Маршрут мигрантов на Запад

Многие мигранты едут из Салоник в Касторию - живописный греческий городок примерно в 30 км от границы с Албанией. "Там полиция должна забрать нас из автобуса и доставить к границе", - рассказывает марокканец Закариас DW в Центре помощи для беженцев "Wave" в Салониках. Но это не более чем слухи.

Закариас и Салех Роса в автобусе по пути в Касторию

Днем он и еще несколько человек садятся в автобус, направляющийся в сторону Албании. Среди них - 46-летний Салех Роса, тоже из Марокко. Он уже год в Греции и долгое время был бездомным в Салониках. "Греция - хорошая страна, но я не могу здесь жить", - говорит он. Роса хочет попасть в Западную Европу - через Албанию, Косово, Сербию и Венгрию.

Полиция останавливает автобус неподалеку от Кастории. На стоянке припаркована патрульная машина с людьми в униформе. Два человека в гражданском заходят в автобус и представляются полицейскими. Не предъявляя удостоверений, они задерживают Салеха, Закариаса и их спутников.

Полицейские проверки мигрантов в Греции

Вечером того же дня мигранты через WhatsApp отправляют сообщение с координатами их местоположения. Они пишут, что люди в гражданском доставили их в населенный пункт, находящийся примерно в 15 км от албанской границы, но они все еще в Греции. Позже журналисты DW снова встретят Росу в столице Албании Тиране, и он заверит, что в Греции у него не проверили никаких документов.

После запроса DW в греческой полиции подтвердили факт проверок на этой дороге и существование сотрудников в гражданском. Но ее оценка расходится с историей, рассказанной марокканцами. В полиции заявили, что хотели проверить, находятся ли беженцы в Греции на законных основаниях, и отпустили их, как только это подтвердилось.

Между тем мигранты утверждают, что только Салех Роса законно проживал в Греции - остальные не были там зарегистрированы. Более того, в Греции действует ограничение на передвижение из-за пандемии COVID-19 и перемещаться из одного района в другой можно только в исключительных случаях. Поэтому даже при наличии документов мигрантам должны были выписать как минимум один штраф. В полиции это обстоятельство оставили без комментариев.

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