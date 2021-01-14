 Выдворение беженцев на Балканах: при чем здесь агентство Евросоюза Frontex | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 14.01.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Выдворение беженцев на Балканах: при чем здесь агентство Евросоюза Frontex

Мигранты жалуются, что по пути в Западную Европу их незаконно выдворяют из Албании в Грецию. Защитники интересов беженцев подозревают в этом Frontex - агентство по охране внешних границ ЕС.

Мигранты утверждают, что при их выдворении видели людей с такими повязками

Мигранты утверждают, что, когда их выдворяли из Албании, они видели людей с такими повязками

Сирийцу Али аль-Эбрахиму 22 года. В 2018 году он бежал от войны из Манбиджа (города недалеко от Алеппо, который тогда контролировали курды), чтобы избежать участия в боевых действиях. Сначала аль-Эбрахим попытал счастья в Турции. Местные власти взяли его личные данные - и отправили обратно в Сирию без объяснения причин, рассказывает молодой человек на хорошем английском. Кроме того, ему запретили въезд в Турцию на пять лет.

Тем не менее аль-Эбрахим рискнул еще раз - добрался до эгейского побережья Турции и потом доплыл до греческого острова Фармакониси на резиновой лодке. Однако когда он подал прошение о предоставлении убежища в Греции, его просьбу отклонили, указав, что ему нужно вернуться в Турцию.

Защитники границ ЕС в Албании

Но Али аль-Эбрахим ни в Турцию, ни тем более в Сирию вернуться не мог. Греческие власти это не волновало. "Новый премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис очень строг в отношении мигрантов, - говорит сириец. - Поэтому я решил поехать в Албанию".

Инфографика: Маршруты мигрантов через Балканы в Германию

Аль-Эбрахим говорит, что в сентябре 2020 года он и еще пять человек поехали на автобусе в находящийся на севере Греции город Янина, а затем перешли албанскую границу, не встретив никакой греческой полиции.

Но в Албании, как известно, не входящей в ЕС, их остановили сотрудники Frontex - Европейского агентства по охране внешних границ - и передали местным властям на пограничном переходе Какавия. Аль-Эбрахим утверждает, что опознал сотрудников Frontex по голубым повязкам на рукавах с изображением эмблемы ЕС.

5000 евро за доставку беженцев в Австрию

Сирийский беженец Али аль-Эбрахим

Сирийский беженец Али аль-Эбрахим

Аль-Эбрахим и другие мигранты обратились к албанским властям с просьбой о предоставлении убежища, но им ответили, что в связи с пандемией коронавируса новые заявления не принимаются. После этого, утверждает аль-Эбрахим, их просто отправили обратно в Грецию - без уведомления греческих властей.

Когда сириец въехал в Албанию в следующий раз, ему повезло больше. Он попал в столицу страны Тирану, а оттуда - через Косово - добрался до Сербии. Интервью DW он дал в лагере беженцев в сербском городе Сомборе, расположенном недалеко от венгерской границы. Аль-Эбрахим сообщил, что хочет попасть в Австрию, но контрабандисты просят за это 5000 евро.

Заключение мигрантов под стражу в Греции

Хоуп Баркер координирует проект помощи беженцам Wave Thessaloniki

Хоуп Баркер координирует проект помощи беженцам "Wave Thessaloniki"

Британка Хоуп Баркер слышала много подобных историй. Она координирует проект "Wave Thessaloniki" ("Волна Салоники"), в рамках которого мигрантам помогают с обеспечением едой, медпомощью и юридическими консультациями. Город на севере Греции долгое время был тихой гаванью для беженцев, рассказывает Баркер в интервью DW, но летом 2019 года к власти в Афинах пришло новое консервативное правительство, и тогда все изменилось.

В январе 2020 года в Греции вступил в силу закон, ужесточивший политику в отношении мигрантов. "Вместо того, чтобы выдать документы просителям убежища, их могут заключить под стражу на срок до 18 месяцев без рассмотрения их дела, - объясняет Хоуп Баркер. - А затем задержание могут продлить еще на 18 месяцев".

Незаконные выдворения беженцев при участии Frontex?

В соответствии с Женевской конвенцией о статусе беженцев государства не могут выслать мигрантов без рассмотрения их прошений об убежище. Однако, констатирует Баркер, такие незаконные выдворения - не редкость для Греции. Поэтому мигранты, направляющиеся в Западную Европу, избегают любых контактов с греческими властями.

Организации, помогающие беженцам, информируют о многочисленных выдворениях мигрантов и на границе Северной Македонии и Албании. По словам Баркер, беженцы слышали, как чиновники там говорили по-немецки, и видели на их рукавах голубые повязки с эмблемой ЕС.

Frontex отвергает обвинения

Тем не менее, признает Баркер, доказать факт таких выдворений непросто. Но ей известно об активности Frontex в Албании и о том, что через реку Эврос, протекающую на границе Греции, Турции и Болгарии, нелегально возвращают беженцев из Греции в Турцию. "Мы знаем, что выдворения происходят ежедневно. То, что Frontex обо всем этом не знает и в этом не участвует, кажется невероятным", - отмечает она.

Немецкие полицейские в рядах Frontex на границе Греции и Северной Македонии (с греческой стороны)

Немецкие полицейские в рядах Frontex на границе Греции и Северной Македонии (с греческой стороны)

Представитель Frontex сообщил DW, что агентство провело расследование некоторых обвинений в его адрес и "не нашло достоверных доказательств в поддержку любого из них". В ведомстве добавили, что его сотрудники обязаны соблюдать кодекс поведения, который прямо призывает "предотвращать нелегальное выдворение мигрантов и соблюдать права человека в соответствии с Хартией основных прав ЕС".

Почему Frontex вообще защищает внешнюю границу Албании, которая не является членом ЕС? Представитель агентства на этот вопрос DW ответил, что цель в данном случае - "поддержка пограничного контроля, помощь в борьбе с терроризмом, нелегальной миграцией и трансграничной преступностью (включая нелегальный ввоз мигрантов), а также выявление возможных угроз безопасности".

Маршрут мигрантов на Запад

Многие мигранты едут из Салоник в Касторию - живописный греческий городок примерно в 30 км от границы с Албанией. "Там полиция должна забрать нас из автобуса и доставить к границе", - рассказывает марокканец Закариас DW в Центре помощи для беженцев "Wave" в Салониках. Но это не более чем слухи.

Закариас и Салех Роса в автобусе по пути в Касторию

Закариас и Салех Роса в автобусе по пути в Касторию

Днем он и еще несколько человек садятся в автобус, направляющийся в сторону Албании. Среди них - 46-летний Салех Роса, тоже из Марокко. Он уже год в Греции и долгое время был бездомным в Салониках. "Греция - хорошая страна, но я не могу здесь жить", - говорит он. Роса хочет попасть в Западную Европу - через Албанию, Косово, Сербию и Венгрию.

Полиция останавливает автобус неподалеку от Кастории. На стоянке припаркована патрульная машина с людьми в униформе. Два человека в гражданском заходят в автобус и представляются полицейскими. Не предъявляя удостоверений, они задерживают Салеха, Закариаса и их спутников.

Полицейские проверки мигрантов в Греции

Вечером того же дня мигранты через WhatsApp отправляют сообщение с координатами их местоположения. Они пишут, что люди в гражданском доставили их в населенный пункт, находящийся примерно в 15 км от албанской границы, но они все еще в Греции. Позже журналисты DW снова встретят Росу в столице Албании Тиране, и он заверит, что в Греции у него не проверили никаких документов.

После запроса DW в греческой полиции подтвердили факт проверок на этой дороге и существование сотрудников в гражданском. Но ее оценка расходится с историей, рассказанной марокканцами. В полиции заявили, что хотели проверить, находятся ли беженцы в Греции на законных основаниях, и отпустили их, как только это подтвердилось.

Между тем мигранты утверждают, что только Салех Роса законно проживал в Греции - остальные не были там зарегистрированы. Более того, в Греции действует ограничение на передвижение из-за пандемии COVID-19 и перемещаться из одного района в другой можно только в исключительных случаях. Поэтому даже при наличии документов мигрантам должны были выписать как минимум один штраф. В полиции это обстоятельство оставили без комментариев.

Смотрите также:

  • Пожар в лагере для беженцев Мориа на острове Лесбос

    Без крыши над головой: кто позаботится о беженцах из сгоревшего лагеря Мориа?

    Два пожара за сутки полностью уничтожили лагерь

    На греческом острове Лесбос дотла сгорел крупнейший в стране лагерь для беженцев Мориа. В результате первого возгорания в ночь со вторника на среду лагерь сильно пострадал, последовавший за ним второй пожар окончательно уничтожил лагерь.

  • Беженцы идут по дороге вдоль горящего лагеря

    Без крыши над головой: кто позаботится о беженцах из сгоревшего лагеря Мориа?

    Причиной пожара могли стать поджоги

    По некоторым сообщениям, причиной возгораний могли стать поджоги, хотя доказательств этому нет. Пожару предшествовали беспорядки среди беженцев в связи с тем, что на прошлой неделе лагерь закрыли на карантин после первого обнаруженного там случая заражения коронавирусом. Некоторые мигранты обвиняют в поджоге местных жителей: отношения между беженцами и населением острова давно были напряженными.

  • На руинах лагеря

    Без крыши над головой: кто позаботится о беженцах из сгоревшего лагеря Мориа?

    Погибших и пострадавших нет

    К утру среды пожар в основном был потушен. Вице-губернатор Лесбоса в интервью местной радиостанции заявил, что лагерь сгорел дотла. Погибших и пострадавших от ожогов нет, но у нескольких человек зафиксированы легкие отравления угарным газом.

  • Сгоревшие палатки лагеря Мориа наутро после пожара

    Без крыши над головой: кто позаботится о беженцах из сгоревшего лагеря Мориа?

    "Пятно позора" на теле Европы

    Созданный в 2015 году лагерь для беженцев Мориа изначально был рассчитан на 2800 человек. Однако он был переполнен уже на протяжении нескольких лет. До пожара там проживали около 12 600 беженцев. Правозащитники неоднократно критиковали условия жизни в лагере, называя его "пятном позора" на теле Европы.

  • Беженцы лежат на одеялах и сумках на земле под открытым небом

    Без крыши над головой: кто позаботится о беженцах из сгоревшего лагеря Мориа?

    Без крова в Европе

    По данным местного новостного портала Lesvospost, более 3000 палаток, тысячи контейнеров, а также помещения администрации и местная клиника уничтожены огнем. По официальным данным, без крыши над головой остались более 3,5 тысячи человек.

  • Беженцы из сгоревшего лагеря спят на дороге

    Без крыши над головой: кто позаботится о беженцах из сгоревшего лагеря Мориа?

    Местные жители требуют немедленной эвакуации беженцев

    Ситуация на острове Лесбос накаляется. Сотни беженцев пытаются найти укрытие в полях и оливковых рощах вокруг сгоревшего лагеря. Местные жители требуют немедленной эвакуации мигрантов и протестуют против их пребывания на острове. Их недоверие и страх усиливаются сообщениями о том, что накануне пожара в лагере были зарегистрированы 35 случаев заражения коронавирусом.

  • Беженцы спасаются от пожара

    Без крыши над головой: кто позаботится о беженцах из сгоревшего лагеря Мориа?

    На Лесбосе объявлено чрезвычайное положение

    Часть беженцев решено разместить на двух военных кораблях греческого флота, которые прибудут к Лесбосу 10 сентября, и на пришвартованном у берега острова пароме. Местные власти сообщили, что в ближайшем времени на месте сгоревшего лагеря планируется возвести палаточный городок. На Лесбосе объявлено чрезвычайное положение на ближайшие четыре месяца.

  • 400 детей из лагеря Мориа переправляют самолетом с острова на материковую часть Греции

    Без крыши над головой: кто позаботится о беженцах из сгоревшего лагеря Мориа?

    400 детей из лагеря Мориа переправлены на материк

    После пожара комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Йоханссон объявила о выделении финансовой помощи для немедленной переправы на материк и дальнейшего размещения 400 детей и подростков из лагеря, находившихся без сопровождения взрослых.

  • Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас

    Без крыши над головой: кто позаботится о беженцах из сгоревшего лагеря Мориа?

    Хайко Мас: "Пожар в лагере беженцев - гуманитарная катастрофа"

    Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас назвал случившееся гуманитарной катастрофой и призвал страны ЕС принять пострадавших от пожара. Ряд федеральных земель ФРГ выразили готовность разместить мигрантов с Лесбоса, но глава МВД Хорст Зеехофер отметил, что вначале министерство должно утвердить программу приема беженцев, и вновь подчеркнул, что они должны быть распределены по всем странам-членам ЕС.

  • Участники демонстрации в Берлине

    Без крыши над головой: кто позаботится о беженцах из сгоревшего лагеря Мориа?

    Жители Германии требуют принять беженцев с Лесбоса

    В столице Германии и других крупных городах страны 9 сентября прошли демонстрации, участники которых призвали власти ФРГ и Евросоюза немедленно эвакуировать мигрантов с греческого острова Лесбос и из лагерей на других греческих островах и разместить их в странах ЕС.

  • Участники акции солидарности с беженцами в Берлине

    Без крыши над головой: кто позаботится о беженцах из сгоревшего лагеря Мориа?

    Акции солидарности с беженцами прошли в ряде городов Германии

    По данным полиции, в Берлине в демонстрации солидарности с беженцами приняли участие около трех тысяч человек, в Лейпциге - 1800, в Гамбурге больше 1200, во Франкфурте-на-Майне - примерно 300 человек.

    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 25:56

Беженцы в отчаянии после того, как их лагерь сожгли. Европа в фокусе

Аудио- и видеофайлы по теме

Коронавирус остановил помощь беженцам?  

В Эгейском море неизвестные нападают на лодки беженцев, чтобы те не добрались до Греции  

Реклама

Самые читаемые сегодня

Навального объявили в России в федеральный розыск  

Дети и коронавирус. Что нового узнали ученые?  

Чем обернулось для немецкого певца сравнение локдауна с концлагерем  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно