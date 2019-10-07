Предоставление убежища в Греции: что говорит закон и как действует ЕС

Как уладить кризис на Лесбосе после пожара, уничтожившего находившийся на этом греческом острове лагерь беженцев Мориа? Ответы на этот вопрос ищут Афины и Брюссель. На данный момент ситуация выглядит следующим образом.

Греции нужны по возможности закрытые лагери

Греческий министр по делам защиты граждан Михалис Хрисохоидис заявил 14 сентября, что ни один соискатель убежища или беженец не должен покинуть Лесбос. Прежде всего они должны зарегистрироваться в новом лагере Кара Тепе и пройти тест на коронавирус. Далее будут приняты решения по их прошениям о предоставлении политического убежища - последует либо высылка, либо разрешение на переезд на материковую часть Греции.

Власти страны не должны поддаваться на шантаж, заявляют другие члены правительства в Афинах. В Греции полагают, что соискатели убежища сами подожгли лагерь Мориа, чтобы добиться их перевода на материк. Расследование причин пожара продолжается. Греческое правительство, похоже, также опасается, что могут сгореть и другие лагеря беженцев, расположенные в стране, если эвакуация мигрантов с Лесбоса будет одобрена.

В Греции полагают, что соискатели убежища сами подожгли лагерь Мориа

Последние события показали, что опасения греческих политиков небеспочвенны: 15 сентября пожар вспыхнул возле лагеря беженцев на острове Самос - в районе центра для регистрации мигрантов и беженцев. По подозрению в поджоге задержаны несколько мужчин.

Германия примет некоторое количество беженцев с Лесбоса и других островов

Согласно сообщениям СМИ, Германия готова принять с Лесбоса и других греческих островов до 150 несовершеннолетних беженцев, не сопровождаемых взрослыми, а также 1500 других соискателей убежища. Однако, как заявляют власти Греции, это может произойти только после того, как завершатся перерегистрация беженцев и их первичная проверка. Официально Афины, судя по всему, не обращались за помощью к Берлину. 400 несовершеннолетних, которые должны быть распределены по другим местам пребывания, уже находятся на материковой части Греции.

Насколько большим будет новый лагерь Кара Тепе?

В деталях строительства нового лагеря на Лесбосе взамен сгоревшего Мориа разобраться трудно. По словам министра миграции Греции Нотиса Митаракиса, все лишившиеся крова беженцы, находящиеся на острове (это более 12 тысяч человек), будут в течение недели размещены в новом палаточном лагере. Однако ранее указывалось, что вместимость нового лагеря составит 5000 человек.

Строительство на Лесбосе нового лагеря для беженцев Кара Тепе

К вечеру понедельника, 14 сентября, были оборудованы 800 мест, 600 из них уже заняты. Мигранты рассказывают в различных СМИ, что снабжение в новом лагере Кара Тепе довольно скудное. На то, чтобы разместить всех 12 тысяч человек, протестировать их на коронавирус и перерегистрировать, могут уйти недели, а то и месяцы.

Серьезные недостатки известны уже много лет

Еще до пожара в лагере Мориа неудовлетворительная организация работы с беженцами на Лесбосе была огромной проблемой, что, по выражению Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и многих гуманитарных организаций, привело к "нечеловеческим" условиям жизни. Хотя лагерь Мориа был рассчитан на 3000 человек, для временного проживания в нем в последнее время было размещено вчетверо больше беженцев.

Потерявшие крышу на головой беженцы из сгоревшего лагеря Мориа

Вся процедура предоставления убежища, включая апелляционный суд, должна была занимать в лагере Мориа, как заверяли ЕС и Греция в 2016 году, лишь "несколько недель". После этого все сирийские беженцы должны были быть высланы обратно в Турцию - согласно договору, заключенному между Брюсселем и Анкарой. Беженцы же из других стран, не имеющие оснований для получения убежища, должны были быть депортированы на их родину. Ни то, ни другое правило не выполнялось, в результате чего на греческих островах сейчас застряли до 40 тысяч соискателей убежища.

По данным Еврокомиссии, с 2016 по 2019 годы из всех сирийских беженцев, прибывших на греческие острова после того, как с Анкарой было достигнуто соглашение по беженцам, в Турцию были депортированы лишь около 2000 человек.

ЕС консультирует, но ничего не решает

Процедура предоставления убежища длится в Греции зачастую многие месяцы, если не годы. На Лесбосе и других островах этот процесс сильно затягивается, хотя на месте работают представители и консультанты европейской погранслужбы Frontex и Европейского бюро поддержки миграционных процессов (EASO). Европейские чиновники, посланные сюда другими государствами-членами ЕС, не наделены полномочиями принимать решения в крупных центрах регистрации и размещения беженцев (так называемых Hot Spots). Такие суверенные действия, как предоставление убежища или депортация, могут совершаться только греческими должностными лицами.

Что нового в предложении Меркель по беженцам?

Концепция Hot Spots провалилась, признал на минувшей неделе министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer). Не были созданы ни задуманные властями ЕС в 2018 году "центры высадки" мигрантов (disembarkation points) в третьих странах, ни центры по рассмотрению ходатайств о предоставлении убежища в европейских прибрежных государствах.

Неясно, что имеет в виду канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), говоря о том, что лагерями на Лесбосе должны совместно управлять ЕС и Греция. 14 сентября Меркель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) заявили, что, как они полагают, европейские службы Frontex и EASO могут участвовать в управлении лагерями. При этом дипломаты в Брюсселе указывают, что именно этого не удалось добиться в случае Мориа и Hot Spots.

Ангела Меркель

Теперь Еврокомиссия намерена на следующей неделе, еще до саммита ЕС, представить свои уже давно анонсированные предложения по реформе процедуры предоставления убежища в Европе. Планировалось, что это случится неделей позже. Предложения предусматривают дальнейшее ужесточение процедуры предоставления убежища.

Вместе с тем предполагается, что положение о размещении в других странах ЕС тех соискателей убежища, чей статус беженца был подтвержден в Греции или Италии, будет применяться только на добровольной основе. Глава МВД Германии Зеехофер настаивает на том, чтобы внешние границы ЕС были лучше защищены, процедура предоставления убежища проводилась прямо в лагерях для беженцев на границе, а депортация их осуществлялась тоже именно из этих лагерей.

Долгое содержание просителей убежища в закрытых лагерях незаконно

В решении, вынесенном в деле, где ответчиком выступала Венгрия, Европейский суд в мае 2020 года указал, что нахождение соискателей убежища в транзитных лагерях на внешних границах ЕС разрешается только в течение четырех недель. Размещение в закрытых лагерях, согласно этому вердикту, считается недопустимым содержанием под стражей. Пока остается неясным, как это решение будет применяться в отношении нового лагеря на Лесбосе и лагерей, которые построят в будущем.

Сегодня, согласно действующей уже семь лет директиве о процедуре предоставления убежища в ЕС, она может длиться не дольше шести месяцев. Однако как Греция, так и многие другие страны Евросоюза нарушают это положение.

Государства-члены ЕС также спорят о том, какое из них должно отвечать за лиц, ищущих убежища. Согласно действующему Дублинскому соглашению о беженцах, ответственность за мигрантов, живущих на Лесбосе и других греческих островах, несет только Греция. Еще перед кризисом, связанным с пандемией коронавируса, Греция захотела вновь изменить свои процедуры предоставления убежища и в январе приняла соответствующие законы. Но никакого эффекта от этого в лагерях беженцев до сих пор не наблюдалось.

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