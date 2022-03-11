 Российские войска готовят в Херсоне фейковый ″референдум″ | Новости из Германии об Украине | DW | 13.03.2022

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Украина

Российские войска готовят в Херсоне фейковый "референдум"

Российские оккупационные силы готовят в Херсоне проведение "референдума" о создании "ХНР". Украина грозит коллаборантам уголовным наказанием.

Акции протеста против оккупации Херсона (5 марта 2022 года)

Акции протеста против оккупации Херсона (5 марта 2022 года)

В Херсонской области российские оккупационные войска 13 марта готовят "референдум" относительно создания так называемой "Херсонской народной республики" ("ХНР"), сообщает агентство "Униан". Ранее, по данным Українськi Новини, в Херсонскую область были введены подразделения Росгвардии.

Российские войска, которые находятся в Херсоне, пытаются установить административно-полицейский режим в Херсонской области иуговорить депутатов Херсонского облсовета сотрудничать с ними.  44 депутата облсовета 12 марта поддержали обращение, в котором заявили, что никогда не признают попыток создать на территории Херсонщины "народную республику" и захватить часть Украины. Мэр Херсона Игорь Колыхаев заявил, что депутаты городского совета также не поддерживают попытки создания так называемой "ХНР".  После того, как в город вошли российские войска, в Херсоне не прекращаются акции протеста против оккупации.

За организацию "референдумов" грозит уголовное наказание

Украинские правоохранители открыли уголовное производство по факту подготовки к созданию так называемой "Херсонской народной республики" - приготовление к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 110 УК Украины).

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал на своей странице в Twitter, что любые инициативы по проведению "референдумов" в оккупированных городах являются "абсолютно никчемными".

"Любые инициативы о проведении "референдумов", фиктивных сессий местных советов, раздачи паспортов в оккупированных городах юга Украины - Херсоне, Каховке, Геническе - совершенно никчемные. Российские войска покинут территорию Украины, коллаборанты получат уголовное преследование", - подчеркнул Подоляк.

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    Автор: Николай Пермяков


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