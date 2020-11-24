 Сын бывшего сотрудника КГБ Лебедев занял место в британской Палате лордов | Новости из Германии о Европе | DW | 17.12.2020

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Европа

Сын бывшего сотрудника КГБ Лебедев занял место в британской Палате лордов

Лондонский медиамагнат Евгений Лебедев был официально введен в верхнюю палату британского парламента. В ноябре Елизавета Вторая пожаловала ему титул барона Хэмптонского и Сибирского.

Палата лордов

Палата лордов

Британский предприниматель российского происхождения Евгений Лебедев был официально введен в Палату лордов. 40-летний совладелец изданий Evening Standard и The Independent в четверг, 17 декабря, занял свое место в верхней палате британского парламента как "барон Хэмптон в лондонском районе Ричмонд-апон-Темс и Сибири в Российской Федерации". Лебедев не присоединился ни к одной из фракций и является независимым членом парламента.

Евгений Лебедев - сын бывшего сотрудника КГБ, бизнесмена, акционера "Новой газеты" Александра Лебедева. Лебедев-младший организовал благотворительные акции, благодаря которым удалось собрать свыше 75 млн фунтов стерлингов на охрану окружающей среды и поддержку уязвимых слоев населения.

Большую часть жизни Евгений Лебедев провел в Великобритании. Британское подданство он получил в 2010 году. Летом 2020 года королева Великобритании Елизавета присвоила Лебедеву титул пэра и номинально включила его в состав Палаты лордов. Этот титул он получил по рекомендации премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, с которым они дружат много лет. Второй титул барона Хэмптонского и Сибирского медиамагнат получил от королевы 23 ноября.

Барон Сибирский с позволения Путина?

По сведениям британских СМИ, чтобы называть себя бароном Сибирским, Евгений Лебедев должен был просить разрешения у Владимира Путина.

Введение Лебедева в Палату лордов повлекло за собой обвинения в кумовстве в адрес Бориса Джонсона. Британских консерваторов жестко критикуют за готовность принимать щедрую поддержку от российских доноров, пишет агентство dpa.

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