Сын бывшего сотрудника КГБ Лебедев занял место в британской Палате лордов

Британский предприниматель российского происхождения Евгений Лебедев был официально введен в Палату лордов. 40-летний совладелец изданий Evening Standard и The Independent в четверг, 17 декабря, занял свое место в верхней палате британского парламента как "барон Хэмптон в лондонском районе Ричмонд-апон-Темс и Сибири в Российской Федерации". Лебедев не присоединился ни к одной из фракций и является независимым членом парламента.
Евгений Лебедев - сын бывшего сотрудника КГБ, бизнесмена, акционера "Новой газеты" Александра Лебедева. Лебедев-младший организовал благотворительные акции, благодаря которым удалось собрать свыше 75 млн фунтов стерлингов на охрану окружающей среды и поддержку уязвимых слоев населения.
Большую часть жизни Евгений Лебедев провел в Великобритании. Британское подданство он получил в 2010 году. Летом 2020 года королева Великобритании Елизавета присвоила Лебедеву титул пэра и номинально включила его в состав Палаты лордов. Этот титул он получил по рекомендации премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, с которым они дружат много лет. Второй титул барона Хэмптонского и Сибирского медиамагнат получил от королевы 23 ноября.
Барон Сибирский с позволения Путина?
По сведениям британских СМИ, чтобы называть себя бароном Сибирским, Евгений Лебедев должен был просить разрешения у Владимира Путина.
Введение Лебедева в Палату лордов повлекло за собой обвинения в кумовстве в адрес Бориса Джонсона. Британских консерваторов жестко критикуют за готовность принимать щедрую поддержку от российских доноров, пишет агентство dpa.
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Автор: Андрей Гурков