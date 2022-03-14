Великобритания внесла в черный список Медведева и Шойгу

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Россия продолжает вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу президента Путина, который назвал его "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями вторника, 15 марта.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу, президент РФ Владимир Путин и зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
На 20-й день войны против Украины российские войска продолжают наносить удары по населенным пунктам во многих регионах соседней страны, не оставляя попыток их захвата. Вооруженные силы Украины и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление и заявляют о значительных потерях россиян. В условиях войны представляется крайне затруднительным проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам. Страны Запада и международные организации ужесточают санкции против России. DW следит за развитием событий вторника, 15 марта (время московское).
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Власти Великобритании объявили о расширении санкций в отношении России. В санкционный список внесены 350 новых позиций, заявило правительство в Лондоне. В числе прочих, в черном списке оказались экс-президент РФ, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев и министр обороны Сергей Шойгу, а также олигархи Петр Авен и Михаил Фридман. Великобритания запретила этим гражданам въезд на свою территорию и заморозила их активы.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал акцию сотрудницы российского Первого канала Марины Овсянниковой, появившейся в прямом эфире вечернего выпуска новостей с антивоенным плакатом, "хулиганством". "Канал и те кому положено с этим разбираются. Это не вопрос нашей повестки дня", - заявил он на брифинге.
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Франкфуртский "Айнтрахт" аннулировал договор о спонсорской поддержке с российской IT-компанией "Лаборатория Касперского". Решение вступает в силу незамедлительно, заявил входящий в Бундеслигу футбольный клуб. Главной его причиной стало предупреждение Федерального ведомства по безопасности в информационной технике (BSI), выразившего сомнения в надежности производителя антивирусного программного обеспечения. В соответствии с этим стало невозможным дальнейшее базирующееся на доверии партнерство, заявил клуб.
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В офисе президента Украины заявили о большом числе российской военной техники, выведенной из строя или оставленном россиянами на поле боя. "Частично российская техника пойдет нам на вооружение дополнительно. Российская армия давно стала главным поставщиком вооружения для Вооруженных сил Украины", - заявил советник главы ОП Алексей Арестович.
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Входящая в состав ООН Международная организация по миграции (МОМ) заявила, что спустя почти три недели с начала российского вторжения в Украину эту страну покинули более 3 миллионов человек. Почти половина украинских беженцев - дети, заявил представитель МОМ Пол Диллон. "В среднем за последние 20 дней в Украине становились беженцами более 70 тысяч детей в день", - указал он. Исходя из этих цифр, из Украины выезжают 55 детей-беженцев в минуту, подчеркнул представитель организации. Учитывая масштабы и скорость данного процесса, речь идет о крупнейшем миграционном кризисе после Второй мировой войны.
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Минобороны РФ на брифинге в Москве заявило об уничтожении за минувшие сутки 16 воздушных целей - двух самолетов, одного вертолета и 13 беспилотников ВСУ. Кроме того, по словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, поражены 136 украинских военных объектов. Об атаках в отношении гражданских объектов Украины в Москве не сообщили.
Хроника событий 15 марта 00.00 - 13.59 >>>Хроника событий 14 марта 14.00 - 23.59 >>>
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