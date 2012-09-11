Подоляк: На переговорах Москвы и Киева взята техническая пауза

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Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями понедельника, 14 марта.
На 19-й день войны против Украины российские войска продолжают наносить удары по населенным пунктам во многих регионах соседней страны и не оставляют попыток захватить их. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление и заявляют о значительных потерях россиян. В условиях войны заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить из независимых источников. Страны Запада и международные организации ужесточают санкции против России. DW следит за развитием событий понедельника, 14 марта. (время московское).
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Правительство ФРГ в рамках многомиллиардной программы модернизации военно-воздушных сил закупит для бундесвера малозаметные многофункциональные истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35, способные нести ядерное оружие. Истребители от американской компании Lockheed Martin заменят флот истребителей Tornado, поступающих на вооружение германской армии уже более 40 лет, сообщило агентство dpa со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.
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По Донецку нанесен удар с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У", сообщило представительство сепаратистской "Донецкой народной республики"в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня. Глава "ДНР" Денис Пушилин заявил, что погибли как минимум 20 человек, еще девять получили ранения разной степени тяжести. В свою очередь исполняющий обязанности главы Минздрава "ДНР" Александр Оприщенко позднее сообщил, что в больницы доставлены 35 человек. Украина пока информацию не прокомментировала. Данные, приведенные одной из воюющих сторон, проверить на точность и достоверность не представляется возможным.
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На переговорах Москвы и Киева "взята техническая пауза" до 15 марта. Об этом сообщил в Twitter советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, на этот шаг решено пойти "для дополнительной работы в рабочих подгруппах" и уточнения ряда вопросов. Переговорный процесс будет продолжен, добавил он.
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Мировое сообщество ввело 3612 ограничительных мер против России с момента вторжения российских войск в Украину. Об этом сообщил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Его слова привели Українськi Новини. "В целом против России в наказание за грубое нарушение международного права и российскую агрессию против Украины за 18 дней с момента вторжения мировое сообщество уже ввело 3612 ограничительных мер", - отметил министр. По его утверждению, общее число санкций в отношении РФ с 2014 года составило 6366.
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Коммуникация с российской стороной на переговорах Москвы и Киева идет "тяжело". Об этом сообщил в Twitter советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. "Стороны активно выражают свои позиции - уже уточненные", - написал он. "Причина разногласий в том, что у нас очень разные политические системы. Украина - это свободный диалог в обществе и обязательный консенсус", - отметил Подоляк. "Россия - это ультимативное подавление собственного общества", - указал он.
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Районный суд Львова постановил заочно арестовать российского телеведущего, члена партии "Единая Россия" Владимира Соловьева. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований (ГБР) Украины. Там указали, что подозревают Соловьева в публичных призывах "к изменению госграницы Украины, что привело к тяжелым последствиям - гибели людей". Следователи ГБР Украины собрали необходимый пакет документов для объявления Владимира Соловьева в международный розыск, в ближайшее время они будут переданы в зарубежные инстанции.
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел встречу с руководителями офшорной нефтегазовой промышленности страны для обсуждения энергетической безопасности и инвестиций в проекты в Северном море. Об этом сообщил его представитель. "Мы ясно дали понять, что энергетические компании, поставщики, играют ключевую роль, и важно, чтобы мы плотно работали с ними - не в последнюю очередь из-за действий России, но также и в более широком смысле - для обеспечения независимости поставок", - указал Джонсон.
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Американский производитель лекарств Pfizer Inc. сообщил, что сохранит гуманитарные поставки медицинских товаров в Россию, но при этом пожертвует всю прибыль российского подразделения на прямую гуманитарную поддержку народа Украины. Об этом говорится в заявлении на сайте компании.
Хроника событий 14 марта 00.00 - 14.00>>>
Хроника событий 13 марта 14.00 - 23.59 >>>
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