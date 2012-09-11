Подоляк: На переговорах Москвы и Киева взята техническая пауза

На 19-й день войны против Украины российские войска продолжают наносить удары по населенным пунктам во многих регионах соседней страны и не оставляют попыток захватить их. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление и заявляют о значительных потерях россиян. В условиях войны заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить из независимых источников. Страны Запада и международные организации ужесточают санкции против России. DW следит за развитием событий понедельника, 14 марта. (время московское).

++18.02++

Правительство ФРГ в рамках многомиллиардной программы модернизации военно-воздушных сил закупит для бундесвера малозаметные многофункциональные истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35, способные нести ядерное оружие. Истребители от американской компании Lockheed Martin заменят флот истребителей Tornado, поступающих на вооружение германской армии уже более 40 лет, сообщило агентство dpa со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

++17.59++

По Донецку нанесен удар с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У", сообщило представительство сепаратистской "Донецкой народной республики"в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня. Глава "ДНР" Денис Пушилин заявил, что погибли как минимум 20 человек, еще девять получили ранения разной степени тяжести. В свою очередь исполняющий обязанности главы Минздрава "ДНР" Александр Оприщенко позднее сообщил, что в больницы доставлены 35 человек. Украина пока информацию не прокомментировала. Данные, приведенные одной из воюющих сторон, проверить на точность и достоверность не представляется возможным.

На переговорах Москвы и Киева "взята техническая пауза"

++17.23++

На переговорах Москвы и Киева "взята техническая пауза" до 15 марта. Об этом сообщил в Twitter советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, на этот шаг решено пойти "для дополнительной работы в рабочих подгруппах" и уточнения ряда вопросов. Переговорный процесс будет продолжен, добавил он.

++17.10++

Мировое сообщество ввело 3612 ограничительных мер против России с момента вторжения российских войск в Украину. Об этом сообщил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Его слова привели Українськi Новини. "В целом против России в наказание за грубое нарушение международного права и российскую агрессию против Украины за 18 дней с момента вторжения мировое сообщество уже ввело 3612 ограничительных мер", - отметил министр. По его утверждению, общее число санкций в отношении РФ с 2014 года составило 6366.

Подоляк: Коммуникация с российской стороной идет "тяжело"

++16.58++

Коммуникация с российской стороной на переговорах Москвы и Киева идет "тяжело". Об этом сообщил в Twitter советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. "Стороны активно выражают свои позиции - уже уточненные", - написал он. "Причина разногласий в том, что у нас очень разные политические системы. Украина - это свободный диалог в обществе и обязательный консенсус", - отметил Подоляк. "Россия - это ультимативное подавление собственного общества", - указал он.

++16.20++

Районный суд Львова постановил заочно арестовать российского телеведущего, члена партии "Единая Россия" Владимира Соловьева. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований (ГБР) Украины. Там указали, что подозревают Соловьева в публичных призывах "к изменению госграницы Украины, что привело к тяжелым последствиям - гибели людей". Следователи ГБР Украины собрали необходимый пакет документов для объявления Владимира Соловьева в международный розыск, в ближайшее время они будут переданы в зарубежные инстанции.

Джонсон провел встречу с руководителями нефтегазовой промышленности

++16.03++

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел встречу с руководителями офшорной нефтегазовой промышленности страны для обсуждения энергетической безопасности и инвестиций в проекты в Северном море. Об этом сообщил его представитель. "Мы ясно дали понять, что энергетические компании, поставщики, играют ключевую роль, и важно, чтобы мы плотно работали с ними - не в последнюю очередь из-за действий России, но также и в более широком смысле - для обеспечения независимости поставок", - указал Джонсон.

++15.48++

Американский производитель лекарств Pfizer Inc. сообщил, что сохранит гуманитарные поставки медицинских товаров в Россию, но при этом пожертвует всю прибыль российского подразделения на прямую гуманитарную поддержку народа Украины. Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

Хроника событий 14 марта 00.00 - 14.00>>>

Хроника событий 13 марта 14.00 - 23.59 >>>

Смотрите также:

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины Желтый и голубой - цвета солидарности на демонстрациях, граффити и плакатах; портреты Владимира Путина с призывами привлечь к ответственности и требованиями немедленно прекратить войну - здесь собраны такие фотографии последних недель. Начнем с благотворительного концерта в Лондоне, 10 марта.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины "Военный преступник" - "Руки прочь от Украины". Акция на Трафальгарской площади в столице Великобритании.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины В российских городах также проходят акции протеста против военных действий в Украине. Выступления жестоко подавляются и разгоняются. За первые две недели по всей стране было задержано более 13 тысяч демонстрантов. Москва, 6 марта.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины "Нет больше времени" - граффити в польском Гданьске. С обстрела полуострова Вестерплатте неподалеку от этого города 1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины Демонстрация в Гааге - городе в Нидерландах, где расположен Международный уголовный суд. В компетенцию этого суда входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности, а также преступления агрессии.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины Граффити в сирийском городе Идлиб - созданы двумя местными художниками в первый день войны в Украине.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины "Blutin go home!" - плакат на демонстрации в немецком Фрайбурге, от немецкого слова "Blut" (кровь) и фамилии президента России в латинской транскрипции "Putin" (Путин).

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины Детские рисунки в итальянской коммуне Перджине-Вальсугана.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины "Stop Putin Now" - призыв остановить Владимира Путина на электронном табло Театра Багателя в Кракове, Польша.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины "Mad man Putin" - "Безумец Путин". Плакат на акции в шотландском Эдинбурге.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины Около украинского консульства в Гамбурге, Германия.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины Около российского консульства в Гамбурге, Германия.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины Акция болельщиков немецкого футбольного клуба "Бохум".

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины В немецком городе Кельн после начала войны состоялось несколько больших митингов и демонстраций - в том числе, вместо традиционного карнавального шествия в понедельник, 28 февраля.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины "Go to hell Putin" - плакат на акции школьников во Франкфурте-на-Майне.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины Плакаты на антивоенной акции в столице Ливана городе Бейрут, 9 марта.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины Демонстрация в городе Скопье - столице Северной Македонии.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины Колонны Национального музея в датской столице Копенгагене, 11 марта.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины "Пончики мира" ("Friedenskreppel") во Франкфурте-на-Майне, один евро за штуку. Средства от продажи предназначены на помощь беженцам.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины Световая инсталляция в южнокорейском городе Сувон - на территории крепости Хвасон, имеющей статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО. На территории Украины насчитывается семь таких объектов. После начала войны они тоже оказались под угрозой, как и школы, больницы, жилые дома... и люди. Автор: Николай Пермяков

