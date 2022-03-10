Петр Порошенко: Путин объявил войну не только Украине, но всему Западу

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Экс-президент Петр Порошенко в интервью DW пояснил, в какой помощи Запада нуждается Украина, против которой Путин развязала войну, и рассказал об опыте ведения переговоров с ним.
Экс-президент Украины Петр Порошенко активно призывает страны-члены НАТО закрыть небо над Украиной и предоставить Киеву боевые самолеты и другие средства обороны. DW встретилась c политиком вблизи линии фронта.
DW: Господин Порошенко, кадры, изображающие роддом в Мариуполе, разрушенный в результате российского авианалета, увидел весь мир. Какова ваша реакция на это нападение?
Петр Порошенко: Совершенно ясно, что это - демонстрация геноцида, который совершают российские войска, и абсолютного безумия Путина. Чем он может объяснить гибель более 50 украинских детей, которых российские военные убили в одном только Мариуполе? Мэрия Мариуполя сообщила, что погибли 1300 гражданских лиц. И это не только роддом в Мариуполе. Они совершили нападение на более чем 250 школ, более 122 больницы, более двух тысяч гражданских объектов. Эту ситуацию невозможно объяснить.
Это - демонстрация того, что Россия не просто ведет себя как агрессор, но и совершает террористические действия. И мы будем реагировать на эти действия Путина, российских войск и российского государства, расценивая это как террористические действия. Сейчас очень важно, чтобы весь мир проявил единство.
- Вы верите, что украинцам удастся отстоять свою страну?
- Мы должны выступить плечом к плечу, демонстрируя поддержку Украины, не только в финансовом плане, не только политическими средствами, но и с точки зрения возможности вести оборону. В этой ситуации украинцы сражаются не только за свою землю, не только за наших детей и женщин. Они сражаются за свободу и демократию, потому что Путин объявил войну не только Украине, но и всему Западу. Он объявил войну Германии, США, Великобритании, Европе.
Это нужно понять и дать нам реактивные истребители, противотанковые ракеты или ракетные установки, дать нам самолеты. Это - именно та роль, которую играют украинцы, сражаясь на этой земле. Вы можете представить себе, что российские войска находятся на расстоянии менее 10 км отсюда? Фронт пролегает здесь.
- Вы понимаете, что причина, по которой НАТО не хочет предоставить Украине боевые самолеты, связана со стремлением избежать более масштабной конфронтации с Россией?
- Я хочу, чтобы вы четко поняли: Путин не остановится на Украине. Никто не знает, где он будет завтра, если Украина падет. Если сегодня Путин хочет создать сухопутный коридор между Крымом и оккупированным Донбассом, то почему бы завтра ему не захотеть создать сухопутный коридор между основной территорией России и Калининградской областью через Литву? Нужно понять: это наша общая война. У украинцев просто нет времени ждать, пока западные политики примут решение предоставить нам реактивные истребители. Прежде всего, речь идет о жизнях украинцев. Каждый час мы теряем гражданских лиц, наших солдат, наших детей. Необходимо понять, что это - цена промедления.
Сейчас мы говорим о бесполетной зоне. Западные политики не хотят обеспечить ее, потому что это означало бы, что некоторые страны НАТО окажутся участниками войны. Но вам надо понять: НАТО уже ведет войну с Россией, и эту войну начали не члены НАТО, а Путин. А если завтра, к примеру, Россия продолжит атаковать Чернобыльскую или Запорожскую АЭС? Радиоактивное заражение не знает границ, это факт. Это станет опасностью для всей Европы.
Именно поэтому мы защищаем АЭС, защищаем гражданские объекты, которые подверглись нападениям в Украине. Когда я находился на посту президента, мы вели очень эффективное сотрудничество с Германией, и я очень признателен экс-канцлеру ФРГ Ангеле Меркель (Angela Merkel) за ее ведущую роль, когда нам (правительству Украины. - Ред.) выразили поддержку в бундестаге. Я очень благодарен за дипломатические усилия и финансовую помощь, но сейчас нам определенно нужна поддержка в области обороны.
- Сегодня министры иностранных дел России и Украины провели встречу в Турции. У вас есть надежда, что дипломатическое решение будет найдено?
- Определенно, да. В мире нет нации, которая хотела бы мира больше, чем украинцы. Нам следует использовать все возможности, и мы уже добились прогресса. Ведь всего одну-две недели назад Путин отказался от встречи с Зеленским, отказался от нормандского формата, заявив, что разговаривать не о чем. Сегодня, благодаря украинской армии, нашим солдатам, единству украинского народа Путин понимает, что его представление о блиц-криге провалилось.
Сегодня Лавров сообщил, что Путин готов к переговорам. Я знаю Путина очень хорошо, у меня есть пять лет опыта ведения с ним переговоров. Я не доверяю Путину, потому что каждый раз, когда он обещал прекратить огонь, освободить заложников, отвести войска, он никогда не сдерживал слово. Но чем сильнее мы будем, тем эффективнее будет дипломатия.
Путин зайдет настолько далеко, насколько мы ему это позволим. Сейчас, благодаря нашему единству, благодаря санкциям, благодаря нашему сотрудничеству у нас есть уникальный шанс остановить Путина. Пожалуйста, давайте его не упустим!
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