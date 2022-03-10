Украина сообщила о получении 1,4 млрд долларов от МВФ

На 15-й день войны против Украины российские войска продолжают наносить удары по населенным пунктам во многих регионах соседней страны и не оставляют попыток захватить их. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление и заявляют о значительных потерях россиян среди личного состава и военной техники. В условиях военных действий заявления представителей вооруженных сил обеих сторон конфликта невозможно проверить из независимых источников. Страны Запада и международные организации ужесточают санкции против России. DW продолжает следить за развитием событий среды, 9 марта (время московское).

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На переговорах глав МИД Украины и России Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова, среди прочего, обсуждалась возможность встречи президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина, сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на выступившего посредником министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. Глава турецкого МИД по итогам переговоров также заявил, что они прошли в "тяжелой атмосфере", но цивилизованно и являются важным началом переговорного процесса.

Зеленский подписал указ о принудительном изъятии собственности РФ

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Владимир Зеленский подписал закон о принудительном изъятии находящейся в Украине собственности РФ и ее резидентов, принятый Верховной радой 3 марта. Решение об изъятии российских объектов будет принимать СНБО и вводиться в действие президентом Украины. При этом принудительное изъятие имущества будет осуществляться без каких-либо компенсаций, отмечается в документе.

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Экс-президент Украины Петр Порошенко сообщил об освобождении похищенной ранним утром депутата Запорожского облсовета Лейлы Ибрагимовой. По его словам, политик находится у себя дома, но связь с ней отсутствует. "Лейла есть символ сопротивления в Мелитополе. И именно эта мужественная женщина была среди тех, кто изо дня в день собирали людей и выходили на проукраинские митинги в городе", - добавил Порошенко. Информацию подтверждают украинские СМИ со ссылкой на мелитопольских активистов.

ВСУ уничтожили дивизион российских "Искандеров"

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Украинская армия на Черниговском направлении уничтожила российский дивизион ракетных комплексов "Искандер-М", сообщается в Telegram-канале "Инсайдер Украина Новости Война" со ссылкой на Оперативное командование "Север".

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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что украинскую столицу покинул каждый второй его житель. Сейчас в городе, по его словам, менее 2 миллионов человек, многие из которых помогают в укреплении города. "К территориальной обороне присоединяются люди, которые никогда не думали сменить одежду, сейчас они в униформе с автоматами в руках. Это музыканты, актеры и представители разных профессий", заявил Кличко в эфире канала "Рада".

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) и президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным призвали его к немедленному прекращению огня на территории Украины, сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit). "Макрон и Шольц настаивали на том, что любое разрешение этого кризиса должно произойти путем переговоров между Украиной и Россией", - указал Хебештрайт. В свою очередь Елисейский дворец сообщил, что Макрон, Шольц и Путин договорились оставаться в тесном контакте в ближайшие дни. Телефонный разговор также подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, указав, что его темой была Украина.

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Японская корпорация Mitsubishi Electric заявила о прекращении поставкой электроники в Россию. Она объяснила решение сложившейся финансовой и логистической ситуацией" и сообщила, что направит 1 миллион помощи Украине через Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев. Между тем японский автомобилестроитель Toyota приостановил производство в РФ и экспорт в Россию автомобилей и комплектующих.

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Генштаб ВСУ заявил, что российское наступление сдерживается по всем направлениям. "Удачи противник не имеет, старается удержать занятые рубежи и позиции", - указывается в опубликованной в Facebook сводке оперативной информации. В частности, на Полесском направлении российские силы по-прежнему удерживают населенные пункты Полесское, Кухари, Бородянка, Андреевка, Мотыжин, Гореничи, Буча, Демидов. Они "пытаются восстановить боеспособность подразделений, понесших значительные потери" и не отказываются от плана блокировать Киев с запада и юго-запада, сообщил Генштаб. Он также не исключил "проникновение диверсионно-разведывательных групп в Киев под видом эвакуированных жителей" других городов.

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Мосгорсуд сообщил, что в районные суды российской столицы поступили 4355 административных материалов в отношении участников несанкционированных акций с 24 февраля. 1340 дела уже рассмотрены, 228 человек арестованы, еще 1114 человек оштрафованы.

Киев получил 1,4 млрд долларов от МВФ

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Украина подтвердила получение от Международного валютного фонда (МВФ) 1,4 млрд долларов в качестве экстренной поддержки по инструменту Rapid Financing Instrument. "Средства по этой программе помогут профинансировать первоочередные расходы государственного бюджета и поддержать платежный баланс Украины", - заявил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко. Окончательное решение по использованию средств МВФ будет принимать министерство финансов Украины, указал Шевченко.

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На пресс-конференции после переговоров в Анталье глава МИД РФ Сергей Лавров признал, что атака российских войск на роддом в Мариуполе была целенаправленной. "Несколько дней назад на заседании Совета безопасности ООН российской делегацией были представлены факты о том, что этот роддом давно захвачен батальоном "Азов" и другими радикалами, оттуда выгнали всех рожениц, всех медсестер и вообще весь персонал. Это была база ультрарадикального батальона "Азов", - утверждает Лавров. Накануне в Мариуполе были разрушены роддом и детская больница. Киев подчеркивает, что эта бомбардировка произошла во время режима прекращения огня, согласованного для эвакуации жителей. В результате нападения, по данным мариупольского горсовета, погибли три человека, в том числе один ребенок. Еще 17 человек - дети, женщины, врачи - были ранены.

Хроника событий 10 марта 00.00 - 14.00 >>>

Хроника событий 9 марта 14.00 - 23.59 >>>

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