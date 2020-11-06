Эффект Кличко: как действующему мэру в третий раз удалось победить в Киеве

Киевская городская территориальная избирательная комиссия объявила победу Виталия Кличко в первом туре выборов мэра Киева. По результатам обработки ста процентов протоколов, Кличко поддержали 365 161 избиратель (50,52%). После объявления официальных результатов он записал видеообращение и обнародовал его на своей странице в Facebook. "Я благодарен всем киевлянам, которые пришли на участки. За кого бы они ни голосовали. Я и в дальнейшем буду работать ради интересов всех киевлян. Ради преобразований и изменений в Киеве", - сказал Виталий Кличко.

Виталий Кличко: трижды в одну воду

Итак, второго тура выборов в украинской столице не будет. Это уже третья победа бывшего спортсмена в Киеве. Впервые Виталий Кличко стал киевским мэром в мае 2014 года, когда набрал 57,4% и тоже победил в первом туре выборов. Осенью 2015 киевляне снова переизбрали Виталия Кличко мэром, правда, только со второй попытки. Тогда во втором туре он победил Борислава Березу.

Сейчас же конкуренты Кличко остались далеко позади. На втором месте в Киеве - Александр Попов из партии "Оппозиционная платформа "За жизнь" (ОПЗЖ), за которого проголосовало лишь чуть больше 68 тысяч избирателей. Затем идет шоумен Сергея Притула, кандидат от партии "Голос". Ему свой голос отдали почти 57 тысяч избирателей. Алексея Кучеренко из партии "Батькивщина" поддержали почти 46 тысяч киевлян, Ирину Верещук из партии "Слуга народа" - лишь чуть более 39 тысяч избирателей.

Голос мэра Киева

Профессор политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань считает, что Кличко на этих выборах удалось победить с таким отрывом, поскольку у него не было сильных конкурентов. "Ни один из кандидатов не был альтернативой, которая бы заинтересовала киевлян. У Кличко за последние годы нет больших прорывов, но нет и сильных провалов. Поэтому он и был фаворитом", - подчеркнул Гарань.

Как напомнил политолог, ранее Кличко обоснованно критиковали за незаконную застройку и распродажу земли, однако большинству киевлян было важно то, что касается их жизни в конкретном микрорайоне: освещение, отопление, чистота в общественных местах, дороги, транспорт. Все это Виталий Кличко пытался обеспечить. "Очередной дом-чудовище в центре или плохие дороги в окрестностях Киева не всех волнуют", - констатирует Гарань.

Эксперты указывают и то, что Виталию Кличко неплохо удалось мобилизовать перед выборами свой электорат. Не в последнюю очередь он заработал очки и благодаря коронавирусному кризису. Мэр лично ежедневно комментировал ситуацию с пандемией в Киеве, отчитывался о подготовке и обеспечении больниц всем необходимым, поэтому был всегда "на слуху".

"В общественном транспорте голос мэра рассказывает о важности ношения масок и необходимости соблюдения эпидемических правил. Это не политическая реклама, поэтому люди воспринимают эту информацию положительно: это успокаивает людей, они чувствуют, что о них кто-то заботится. Это хорошая предвыборная технология", - считает Андрей Сухарина, аналитик Фонда демократических инициатив имени Илька Кучерива. Он отмечает, что среди киевлян сейчас наблюдается избирательный тренд - голосовать не за что-то кардинально новое, а за проверенное и комфортное.

Борьба с пандемией позволяла мэру (на фото - в центре) все время оставаться "на слуху"

Плюсы и минусы мэра Кличко

Сухарина отмечает, что Виталия Кличко есть за что похвалить. За последние пять лет он несколько обновил инфраструктуру города, пытался навести порядок в функционировании общественного транспорта, очистил Киев от незаконной уличной рекламы, наладил общение с горожанами через систему обращений и петиций. Однако есть и за что его критиковать. В частности, Кличко, по словам аналитика, обвиняют в разрушении зеленых зон в столице и лояльном отношение к застройщикам, которые часто незаконно возводят здания или нарушают правила строительства.

С этим соглашается и эксперт по жилищным вопросам центра CEDOS Павел Федоров. По его мнению, в вопросах застройки Виталий Кличко частично продолжает политику своего предшественника Леонида Черновецкого. "Самый простой пример того, как Кличко продолжает дело Черновецкого - это генплан Киева до 2025 года. Сначала он был оппозиционером и выступал против этого генплана, но когда стал мэром, то сразу начал рассказывать, что надо быстро принимать этот генплан, потому что город не может без него жить ", - считает Федоров.

По его словам, застройщики нередко пренебрегают социальной инфраструктурой, когда получают разрешение на строительство: строят только жилые комплексы без школ, садиков и больниц, что значительно усиливает нагрузку на уже существующие объекты.

Кроме этого, Федоров критикует Кличко за неэффективную систему городской мобильности. "Городская политика относительно транспорта сводится к катанию асфальта ежегодно вместо выполнения стратегии Всемирного банка, концепции по развитию велотранспорта и прочее. Это все провоцирует еще большие пробки и вредные выбросы, которыми дышат киевляне", - считает эксперт.

Реконструкция Шулявского моста в Киеве

Федоров сетует на то, что несмотря на большой бюджет города системных изменений нет, а то, что меняется, не дает существенного улучшения для горожан. "Вместо того, чтобы позаботиться о качественной воде из-под крана, Кличко вместе и " Зеленстроем "создают цветочные вау-эффекты. Вместо адекватной реконструкции Шулявского моста - стеклянный мост, флаги за деньги меценатов. Вместо того, чтобы придумать что-то с Подольским мостом - серые схемы и отсутствие понимания, куда и как устраивать подходы к этому мосту", - констатирует эксперт центра CEDOS.

Теплая ванна или ледяной душ?

Следующие пять лет Виталию Кличко придется работать с обновленным Киевским горсоветом. В него сейчас прошло семь партий: "Европейская солидарность", "Удар", "Единство" экс-мэра Александра Омельченко, ОПЗЖ, "Слуга народа", ВО "Батькивщина" и "Голос".

Первые две партии - "Европейская солидарность" и "Удар", набравшие больше всего голосов, - являются родными для Кличко. Он выходец из этих партий. По мнению аналитиков, они гарантируют ему "теплую ванну" в Киевсовете и будут поддерживать все его начинания. Но есть риск того, что на протяжении следующего пятилетнего срока у Виталия Кличко могут обостриться взаимоотношения с пропрезидентскими силами.

Поскольку партия "Слуга народа" и их кандидат на должность мэра Ирина Верещук разгромно проиграли выборы в Киеве, то президент Владимир Зеленский может повторно спровоцировать дискуссию о том, может ли Виталий Кличко сочетать выборную должность городского головы и должность в исполнительной службе - главы Киевской горадминистрации. "Но пока о разделении полномочий речь не идет. "Слуги народа "понимают, что сейчас не время идти на прямую конфронтацию", - предполагает Алексей Гарань. Он прогнозирует, что сейчас все будут искать компромиссные точки соприкосновения, поскольку Киев важен для всех.

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