ЕЦБ: Инфляция в еврозоне в 2022 году превысит 5 процентов

Европейский Центробанк (ЕЦБ) на фоне войны в Украине и стремительного роста цен на энергоносители скорректировал резко в сторону повышения прогнозы по инфляции в еврозоне на 2022 год. В текущем году средний уровень инфляции составит 5,1 процента, сообщил регулятор в четверг, 10 марта. Только в декабре ЕЦБ прогнозировал рост инфляции в еврозоне в 2022 году на уровне 3,2 процента.

На 2023 год Европейский Центробанк прогнозирует инфляцию на уровне 2,1 процента (до сих пор - 1,8 процента), а на 2024 год -1,9 процента (против 1,8 процента). "Война между Россией и Украиной из-за спровоцированного ею роста цен на энергию и сырье, перебоев в международной торговле и ослабления доверия будет иметь заметное влияние на экономическую деятельность и инфляцию. Масштабы этого негативного влияния будут зависеть от дальнейшего развития конфликта", - заявила председатель ЕЦБ Кристин Лагард.

Прогнозы по росту ВВП

На текущий год аналитики ЕЦБ прогнозируют прирост ВВП в еврозоне лишь на уровне 3,7 процента. Только в декабре предполагалось, что рост составит 4,2 процента. На 2023 году прогнозируется рост экономики в объеме 2,8 (ранее 2,9) и на 2024 год - 1,6 процента (прогноз не изменился).

"Восстановлению экономики способствует ослабление последствий омикрон-варианта коронавируса. Перебои с поставками в последнее время уменьшаются, в то время как ситуация на рынке труда продолжает улучшаться", - отметила Лагард.

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