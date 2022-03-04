 Киев подтвердил гибель члена украинской делегации на переговорах с Россией | Новости из Германии о России | DW | 05.03.2022

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Россия

Киев подтвердил гибель члена украинской делегации на переговорах с Россией

О том, что Денис Киреев погиб во время выполнения спецзадачи, сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Делегации РФ и Украины во время переговоров 28 февраля. Крайний слева - Денис Киреев.

Делегации РФ и Украины во время переговоров 28 февраля. Крайний слева - Денис Киреев.

Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины заявило, что член украинской делегации, ведущей переговоры с Россией, Денис Киреев погиб во время выполнения специальной задачи. Такая информация в субботу, 5 марта, была опубликована на странице ГУР Минобороны Украины в соцсети Facebook.

Кроме Киреева, при выполнении специальных задач погибли еще два сотрудника ГУР Минобороны Украины - Алексей Доля и Валерий Чибинеев, отмечено в том же сообщении.

Ранее информагентство "Українськi новини" написало со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что члена делегации первой переговорной группы в Гомельской области Дениса Киреева убили сотрудники СБУ во время задержания в Киеве. Аналогичную информацию распространил также целый ряд других украинских СМИ.

В частности, "Украинская правда", сославшись на источники в политических кругах, сообщила, что у СБУ имелись сведения о госизмене Киреева, основанные, в том числе,на записи телефонных разговоров.

Что известно о Денисе Кирееве

По данным агентства "Українськi новини", Киреев имел "свободный доступ и в кабинет главы СБУ Ивана Баканова, и к главе ГУР Кириллу Буданову".

Как отмечает агентство УНИАН, Денис Киреев в разные годы занимал руководящие должности в СКМ "Финанс", австрийской компании Group SLAV AG, Укрэксимбанке, Ощадбанке, а также фондах Private equity Fund и Fixed Income Fund. Почему он был включен в состав переговорщиков, неизвестно.

Переговоры РФ и Украины о прекращении войны

Первый раунд переговоров российской и украинской сторон по прекращению войны в Украине состоялся 28 февраля в Гомельской области в резиденции на берегу реки Припять. Делегацию из Москвы возглавлял помощник президента, бывший министр культуры РФ Владимир Мединский. В нее входили также представители МИД, Минобороны и администрации президента.

В составе украинской делегации в числе прочих были руководитель фракции правящей партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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    Автор: Николай Пермяков


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