В Киеве сообщили, что СБУ убила члена украинской делегации на переговорах с РФ Киреева

Служба безопасности Украины (СБУ) застрелила при задержании члена украинской переговорной группы Дениса Киреева. Он подозревался в государственной измене, приводят в субботу, 5 марта, "Украинская правда" и ряд других украинских СМИ слова собеседников из числа силовиков и политиков.
Сославшись на источники в политических кругах, "Украинская правда" написала, что у СБУ имелась четкая информация о госизмене Киреева, в том числе записи телефонных разговоров. По данным СМИ, он участвовал в первом раунде переговоров между Украиной и Россией. В свою очередь "Українськi новини" пишут, что Киреев имел "свободный доступ и в кабинет главы СБУ Ивана Баканова, и к главе ГУР (Главного управления разведки Минобороны Украины. - Ред.) Кириллу Буданову".
Официального подтверждения нет
Официального подтверждения данной информации нет. Как отмечает УНИАН, Денис Киреев в разные годы занимал руководящие должности в СКМ "Финанс", австрийской компании Group SLAV AG, Укрэксимбанке, Ощадбанке, а также фондах Private equity Fund и Fixed Income Fund.
По информации СМИ, Киреев принимал участие в первом раунде российско-украинских переговоров в Гомельской области. Каким образом он оказался в делегации и за что отвечал, неизвестно, указывает "Украинская правда".
Первый раунд переговоров украинской и российской делегаций по прекращению войны на территории Украины состоялся 28 февраля в Гомельской области в резиденции на берегу реки Припять. Делегацию из Москвы возглавлял помощник президента, бывший министр культуры РФ Владимир Мединский. В нее входили также представители МИД, Минобороны и администрации президента. В составе украинской делегации в числе прочих были руководитель фракции правящей партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Смотрите также:
-
Война в Украине - 04.03.2022
Пожар после очередного обстрела украинской столицы.
-
Война в Украине - 04.03.2022
Прощание на вокзале в Киеве.
-
Война в Украине - 04.03.2022
"Кто остановит Путина"? Плакат в Париже.
-
Война в Украине - 04.03.2022
Около Стены Плача в Иерусалиме.
-
Война в Украине - 04.03.2022
Установка противотанковых заграждений на Площади Независимости (Майдан Незалежності) в Киеве.
-
Война в Украине - 04.03.2022
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси во время пресс-конференции в Вене о ситуации вокруг Запорожской АЭС - после ликвидации пожара на территории учебного центра этой станции.
-
Война в Украине - 04.03.2022
Горящие здания после обстрела в Киеве.
-
Война в Украине - 04.03.2022
Жители Киева, укрывающиеся от обстрелов в метро.
-
Война в Украине - 04.03.2022
Разрушенный частный жилой дом в Киеве.
-
Война в Украине - 04.03.2022
Тушение пожара в центре Чернигова.
-
Война в Украине - 04.03.2022
Руины здания в Харькове, 3 марта.
-
Война в Украине - 04.03.2022
Украинские солдаты в Луганской области.
-
Война в Украине - 04.03.2022
Заминированное поле около города Нежин в Чериниговской области, 3 марта.
-
Война в Украине - 04.03.2022
Сгоревшая российская военная техника около поселка Бородянка под Киевом.
-
Война в Украине - 04.03.2022
Украинские военные около села Ситянки западнее Киева.
-
Война в Украине - 04.03.2022
Остап Даценко - один из добровольцев на возведении баррикад во Львове.
-
Война в Украине - 04.03.2022
Обучение добровольцев обращению с оружием во Львове.
-
Война в Украине - 04.03.2022
Около католического Латинского собора во Львове, возведенного в 1360-1479 годах. Служащие храма монтируют защиту, чтобы уберечь скульптуры от повреждений в случае обстрела.
-
Война в Украине - 04.03.2022
Курсы оказания первой помощи раненым во Львове.
-
Война в Украине - 04.03.2022
Подготовка к приему беженцев из Украине в Лиссабоне, Португалия.
-
Война в Украине - 04.03.2022
Антивоенная демонстрация в Тель-Авиве, Израиль.
-
Война в Украине - 04.03.2022
Акция солидарности на футбольном стадионе в английском Ливерпуле, 3 марта.
-
Война в Украине - 04.03.2022
Участники художественных курсов в американском Льюистоне в качестве мотива для занятия выбрали фотографию цветущих подсолнухов на фоне голубого неба.
-
Война в Украине - 04.03.2022
"Imagine Peace" ("Представьте мир") - проект Йоко Оно в Лондоне. Также этот призыв можно увидеть в других городах мира - Берлине, Лос-Анджелесе, Мельбурне, Нью-Йорке и Сеуле.
Автор: Николай Пермяков