 В Киеве сообщили, что СБУ убила члена украинской делегации на переговорах с РФ Киреева | Новости из Германии об Украине | DW | 05.03.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

В Киеве сообщили, что СБУ убила члена украинской делегации на переговорах с РФ Киреева

По данным украинских СМИ, СБУ получила данные о госизмене Дениса Киреева и сотрудники спецслужбы застрелили его при задержании. Официального подтверждения нет.

Члены российской и украинской делегаций в Гомельской области 28 февраля

Переговоры российской и украинской делегаций в Гомельской области 28 февраля

Служба безопасности Украины (СБУ) застрелила при задержании члена украинской переговорной группы Дениса Киреева. Он подозревался в государственной измене, приводят в субботу, 5 марта, "Украинская правда" и ряд других украинских СМИ слова собеседников из числа силовиков и политиков.

Сославшись на источники в политических кругах, "Украинская правда" написала, что у СБУ имелась четкая информация о госизмене Киреева, в том числе записи телефонных разговоров. По данным СМИ, он участвовал в первом раунде переговоров между Украиной и Россией. В свою очередь "Українськi новини" пишут, что Киреев имел "свободный доступ и в кабинет главы СБУ Ивана Баканова, и к главе ГУР (Главного управления разведки Минобороны Украины. - Ред.) Кириллу Буданову".

Официального подтверждения нет

Официального подтверждения данной информации нет. Как отмечает УНИАН, Денис Киреев в разные годы занимал руководящие должности в СКМ "Финанс", австрийской компании Group SLAV AG, Укрэксимбанке, Ощадбанке, а также фондах Private equity Fund и Fixed Income Fund.

По информации СМИ, Киреев принимал участие в первом раунде российско-украинских переговоров в Гомельской области. Каким образом он оказался в делегации и за что отвечал, неизвестно, указывает "Украинская правда".

Первый раунд переговоров украинской и российской делегаций по прекращению войны на территории Украины состоялся 28 февраля в Гомельской области в резиденции на берегу реки Припять. Делегацию из Москвы возглавлял помощник президента, бывший министр культуры РФ Владимир Мединский. В нее входили также представители МИД, Минобороны и администрации президента. В составе украинской делегации в числе прочих были руководитель фракции правящей партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Смотрите также:

  • Киев, 3 марта

    Война в Украине - 04.03.2022

    Пожар после очередного обстрела украинской столицы.

  • Киев, 3 марта

    Война в Украине - 04.03.2022

    Прощание на вокзале в Киеве.

  • Париж, 3 марта

    Война в Украине - 04.03.2022

    "Кто остановит Путина"? Плакат в Париже.

  • Иерусалим, 4 марта

    Война в Украине - 04.03.2022

    Около Стены Плача в Иерусалиме.

  • Киев, 3 марта

    Война в Украине - 04.03.2022

    Установка противотанковых заграждений на Площади Независимости (Майдан Незалежності) в Киеве.

  • Вена, 4 марта

    Война в Украине - 04.03.2022

    Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси во время пресс-конференции в Вене о ситуации вокруг Запорожской АЭС - после ликвидации пожара на территории учебного центра этой станции.

  • Киев, 3 марта

    Война в Украине - 04.03.2022

    Горящие здания после обстрела в Киеве.

  • Киев, 3 марта

    Война в Украине - 04.03.2022

    Жители Киева, укрывающиеся от обстрелов в метро.

  • Киев, 3 марта

    Война в Украине - 04.03.2022

    Разрушенный частный жилой дом в Киеве.

  • Чернигов, 3 марта

    Война в Украине - 04.03.2022

    Тушение пожара в центре Чернигова.

  • Харьков

    Война в Украине - 04.03.2022

    Руины здания в Харькове, 3 марта.

  • Луганская область, 3 марта

    Война в Украине - 04.03.2022

    Украинские солдаты в Луганской области.

  • Нежин

    Война в Украине - 04.03.2022

    Заминированное поле около города Нежин в Чериниговской области, 3 марта.

  • Бородянка, 3 марта

    Война в Украине - 04.03.2022

    Сгоревшая российская военная техника около поселка Бородянка под Киевом.

  • Ситянки, 3 марта

    Война в Украине - 04.03.2022

    Украинские военные около села Ситянки западнее Киева.

  • Львов, 3 марта

    Война в Украине - 04.03.2022

    Остап Даценко - один из добровольцев на возведении баррикад во Львове.

  • Львов, 3 марта.

    Война в Украине - 04.03.2022

    Обучение добровольцев обращению с оружием во Львове.

  • Львов, 3 марта

    Война в Украине - 04.03.2022

    Около католического Латинского собора во Львове, возведенного в 1360-1479 годах. Служащие храма монтируют защиту, чтобы уберечь скульптуры от повреждений в случае обстрела.

  • Львов, 3 марта

    Война в Украине - 04.03.2022

    Курсы оказания первой помощи раненым во Львове.

  • Лиссабон, 3 марта

    Война в Украине - 04.03.2022

    Подготовка к приему беженцев из Украине в Лиссабоне, Португалия.

  • Тель-Авив, 3 марта

    Война в Украине - 04.03.2022

    Антивоенная демонстрация в Тель-Авиве, Израиль.

  • Ливерпуль

    Война в Украине - 04.03.2022

    Акция солидарности на футбольном стадионе в английском Ливерпуле, 3 марта.

  • Льюистон, 3 марта

    Война в Украине - 04.03.2022

    Участники художественных курсов в американском Льюистоне в качестве мотива для занятия выбрали фотографию цветущих подсолнухов на фоне голубого неба.

  • Лондоне

    Война в Украине - 04.03.2022

    "Imagine Peace" ("Представьте мир") - проект Йоко Оно в Лондоне. Также этот призыв можно увидеть в других городах мира - Берлине, Лос-Анджелесе, Мельбурне, Нью-Йорке и Сеуле.

    Автор: Николай Пермяков


Смотреть видео 35:13

Война в Украине: бои в разных частях страны, в России Путин вводит жесткие репрессии. DW Новости (04.03.2022)

Аудио- и видеофайлы по теме

Неделя войны в Украине. Страшные итоги военного конфликта (03.03.2022)  

В Германию прибывают первые поезда с беженцами из Украины (03.03.2022)  

Реклама

Самые читаемые

У разбитого корыта. Немецкий бизнес надолго отворачивается от России  

Война в Украине: доверие немцев к РФ резко упало, к США - выросло  

Глава Bellingcat: У РФ почти не осталось ресурсов для войны с Украиной  