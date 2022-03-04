В Киеве сообщили, что СБУ убила члена украинской делегации на переговорах с РФ Киреева

Служба безопасности Украины (СБУ) застрелила при задержании члена украинской переговорной группы Дениса Киреева. Он подозревался в государственной измене, приводят в субботу, 5 марта, "Украинская правда" и ряд других украинских СМИ слова собеседников из числа силовиков и политиков.

Сославшись на источники в политических кругах, "Украинская правда" написала, что у СБУ имелась четкая информация о госизмене Киреева, в том числе записи телефонных разговоров. По данным СМИ, он участвовал в первом раунде переговоров между Украиной и Россией. В свою очередь "Українськi новини" пишут, что Киреев имел "свободный доступ и в кабинет главы СБУ Ивана Баканова, и к главе ГУР (Главного управления разведки Минобороны Украины. - Ред.) Кириллу Буданову".

Официального подтверждения нет

Официального подтверждения данной информации нет. Как отмечает УНИАН, Денис Киреев в разные годы занимал руководящие должности в СКМ "Финанс", австрийской компании Group SLAV AG, Укрэксимбанке, Ощадбанке, а также фондах Private equity Fund и Fixed Income Fund.

По информации СМИ, Киреев принимал участие в первом раунде российско-украинских переговоров в Гомельской области. Каким образом он оказался в делегации и за что отвечал, неизвестно, указывает "Украинская правда".

Первый раунд переговоров украинской и российской делегаций по прекращению войны на территории Украины состоялся 28 февраля в Гомельской области в резиденции на берегу реки Припять. Делегацию из Москвы возглавлял помощник президента, бывший министр культуры РФ Владимир Мединский. В нее входили также представители МИД, Минобороны и администрации президента. В составе украинской делегации в числе прочих были руководитель фракции правящей партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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