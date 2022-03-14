Пентагон: Войска РФ не достигли значительного прогресса в Украине

На 20-й день войны против Украины российские войска продолжают наносить удары по населенным пунктам во многих регионах соседней страны и не оставляют попыток захватить их. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление и заявляют о значительных потерях россиян. В условиях войны заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Страны Запада и международные организации ужесточают санкции против России. DW следит за развитием событий вторника, 15 марта. (время московское).

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По данным Українськi Новини, российские военные ранили под Киевом журналиста американского телеканала Fox News. Ведущий телеканала сообщил в телеэфире, что об этом инциденте известно мало деталей, а команда Fox News пытается выяснить подробности. Как написала в своем Facebook генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, на данный момент журналист находится в реанимации под наблюдением врачей. Она прикрепила к посту фото удостоверение раненого журналиста, которого предположительно зовут Бенджамин Холл.

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Войска РФ усиливают обстрел Мариуполя, Киева, Харькова, Чернигова и других населенных пунктов Украины с дальнего расстояния, сообщается на сайте министерства обороны США. Всего с начала войны были выпущены более 900 ракет различных типов и размеров, уточняется в сообщении.

По словам представителя Пентагона, в последнее время российские военные все чаще применяют дальнобойные ракеты, наносящие неизбирательные удары, продолжая "военные усилия по захвату этих населенных пунктов с применением все большего насилия". Тем не менее, украинская армия продолжает сопротивление, и российское наступление не достигло значительного прогресса в последние дни.

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Около 150 тысяч мирных граждан были эвакуированы из осажденных российской армией городов после начала войны в Украине, сообщил замглавы Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко. Были созданы 26 гуманитарных коридоров в Киевской, Сумской, Харьковской, Запорожской областях, по которым "автобусы смогли эвакуировать очень большое количество людей", цитирует его слова агентство "Интерфакс-Украина". Людей также эвакуировали из зоны боевых действий в Донецкой и Луганской областях, кроме того, 14 марта Мариуполь покинули около 160 автомобилей с гражданскими.

Хроника событий 14 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 14 марта 00.00 - 14.00>>>

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