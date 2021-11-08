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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Космос".
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Ван Япин провела более 6 часов вне строящейся орбитальной станции "Тяньгун" за монтажом оборудования и опытами. Ее напарник Чжай Чжиган стал первым китайцем в открытом космосе в 2008-м.
Немецкий астронавт Маттиас Маурер отправится на МКС. Незадолго до старта DW поговорила с ним о том, как он готовился к этой миссии, чем будет заниматься на орбите и как будет проходить полет.
Как утверждает МИД КНР, тестировалась не гиперзвуковая ракета с ядерным зарядом, а космическая технология, которая могла бы стать удобным и дешевым способом использовать космос в мирных целях.
Испытывают ли космонавты сексуальное влечение во время полета? Как сказывается на либидо пребывание в условиях невесомости? И у кого был интим на орбите?
Как изменится наша жизнь в последующие годы? На чем мы будем ездить? Как будут выглядеть наши города? Реально ли создание сверхчеловека? И есть ли предел техническому прогрессу? Ответы - в Музее будущего в Нюрнберге.
Разработанный SpaceX космический корабль Crew Dragon с миллиардером Айзекманом и еще тремя пассажирами на борту совершил посадку на воду у берегов Флориды. Экипаж провел на орбите Земли трое суток.
Впервые среди членов космического корабля нет ни одного профессионального астронавта. Цель миссии - набрать 200 млн долларов пожертвований для детской больницы.
Основатель Amazon Джефф Безос в сопровождении своего брата, 18-летнего нидерландца и 82-летней летчицы поднялся на высоту более 100 километров над Землей и благополучно приземлился в Техасе.
По данным производителя скафандров "Звезда", в ближайшее время российские космонавты не смогут выходить в открытый космос из-за отсутствия снаряжения.
Владелец Virgin Galactic на себе проверил возможности суборбитального туризма. Брэнсон решил отправиться в полет на девять дней раньше своего конкурента - основателя Amazon и Blue Origin Джеффа Безоса.
Многоразовый космический грузовик приводнился в Атлантическом океане. Миссия стала 22-й в серии запусков по доставке материалов на Международную космическую станцию на корабле SpaceX.
Самый богатый человек мира по версии Forbes после ухода с поста главы Amazon сосредоточится на других проектах и скоро отправится в космос. Преемником Джеффа Безоса стал Эндрю Джесси.
Лю Бомин и Тан Хунбо вышли из основного модуля строящейся орбитальной станции "Тяньгун-3" в открытый космос. Им предстояло провести работы с использованием роботизированного манипулятора и установить панорамную камеру.
Тех, кто затрагивает тему НЛО, часто высмеивают. И вот теперь США обнародовали долго скрывавшуюся информацию. Что думают об этом немецкие уфологи? DW поговорила с некоторыми из них.
Очередная кампания Европейского космического агентства по набору кандидатов в отряд астронавтов завершена. В конкурсе впервые участвуют и люди с ограниченными возможностями здоровья.
Замкнутая схема жидкостного ракетного двигателя позволяет снизить углеродный след. Фирма Rocket Factory Augsburg провела испытания полномасштабного устройства в самом северном городе Швеции.
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