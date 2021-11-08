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Космос

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Космос".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

(211108) -- BEIJING, Nov. 8, 2021 (Xinhua) -- Screen image taken at Beijing Aerospace Control Center on Nov. 7, 2021 shows Chinese taikonauts Zhai Zhigang and Wang Yaping conducting extravehicular activities (EVAs) out of the space station core module Tianhe. Taikonauts Zhai Zhigang and Wang Yaping have completed their extravehicular activities (EVAs) and returned to the space station core module Tianhe, the China Manned Space Agency (CMSA) said on early hours of Monday. The pair returned to the core module at 1:16 a.m. (Beijing Time) after 6.5 hours of extravehicular activities. (Photo by Guo Zhongzheng/Xinhua)

Первая китаянка вышла в открытый космос 08.11.2021

Ван Япин провела более 6 часов вне строящейся орбитальной станции "Тяньгун" за монтажом оборудования и опытами. Ее напарник Чжай Чжиган стал первым китайцем в открытом космосе в 2008-м.
Der ESA-Astronaut Matthias Maurer beim Training (zu dpa «Der Countdown läuft: Astronaut Maurer vor dem Start zur ISS»). +++ dpa-Bildfunk +++

Немецкий астронавт о вечеринке с русскими на МКС и ракете Маска 30.10.2021

Немецкий астронавт Маттиас Маурер отправится на МКС. Незадолго до старта DW поговорила с ним о том, как он готовился к этой миссии, чем будет заниматься на орбите и как будет проходить полет.
(211016) -- JIUQUAN, Oct. 16, 2021 (Xinhua) -- The crewed spaceship Shenzhou-13, atop a Long March-2F carrier rocket, is launched from the Jiuquan Satellite Launch Center in northwest China's Gobi Desert, Oct. 16, 2021. (Xinhua/Lian Zhen)

Китай опроверг сообщения об испытании гиперзвуковой ракеты 18.10.2021

Как утверждает МИД КНР, тестировалась не гиперзвуковая ракета с ядерным зарядом, а космическая технология, которая могла бы стать удобным и дешевым способом использовать космос в мирных целях.
In this handout photo released by Roscosmos, Actress Yulia Peresild, left, director Klim Shipenko' right, and cosmonaut Anton Shkaplerov, members of the prime crew of Soyuz MS-19 spaceship pose at the Russian launch facility in the Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan, Sunday, Sept. 19, 2021. In a historic first, Russia is set to launch an actress and a film director to space to make a feature film in orbit. Actress Yulia Peresild and director Klim Shipenko are set to blast off Tuesday for the International Space Station in a Russian Soyuz spacecraft together with Anton Shkaplerov, a veteran of three space missions. (Roscosmos Space Agency via AP)

Возможен ли секс в космосе? 05.10.2021

Испытывают ли космонавты сексуальное влечение во время полета? Как сказывается на либидо пребывание в условиях невесомости? И у кого был интим на орбите?
Die Passagierdrohne Pop.Up Next steht in den Ausstellungsräumen vom Zukunftsmuseum, der Nürnberger Zweigstelle vom Deutschen Museum in München.

Где в Германии можно увидеть будущее 30.09.2021

Как изменится наша жизнь в последующие годы? На чем мы будем ездить? Как будут выглядеть наши города? Реально ли создание сверхчеловека? И есть ли предел техническому прогрессу? Ответы - в Музее будущего в Нюрнберге.
In this image taken provided by SpaceX, a capsule carrying four people parachutes into the Atlantic Ocean off the Florida coast, Saturday, Sept. 18, 2021. The all-amateur crew was the first to circle the world without a professional astronaut. (SpaceX via AP)

Crew Dragon с коммерческим экипажем совершил посадку в Атлантике 19.09.2021

Разработанный SpaceX космический корабль Crew Dragon с миллиардером Айзекманом и еще тремя пассажирами на борту совершил посадку на воду у берегов Флориды. Экипаж провел на орбите Земли трое суток.
In this Sunday, Sept. 12, 2021 photo made available by SpaceX, from left, Chris Sembroski, Sian Proctor, Jared Isaacman and Hayley Arceneaux sit in the Dragon capsule at Cape Canaveral in Florida, during a dress rehearsal for the upcoming launch. The fully automated Dragon is the same kind that SpaceX uses to send astronauts to and from the International Space Station for NASA. But the chartered flight won't be going there. (SpaceX via AP)

SpaceX впервые в истории отправила в космос полностью коммерческий экипаж 16.09.2021

Впервые среди членов космического корабля нет ни одного профессионального астронавта. Цель миссии - набрать 200 млн долларов пожертвований для детской больницы.
FILE PHOTO: Amazon and Blue Origin founder Jeff Bezos addresses the media about the New Shepard rocket booster and Crew Capsule mockup at the 33rd Space Symposium in Colorado Springs, Colorado, United States April 5, 2017. REUTERS/Isaiah J. Downing/File Photo

Миллиардер Джефф Безос успешно совершил полет в космос 20.07.2021

Основатель Amazon Джефф Безос в сопровождении своего брата, 18-летнего нидерландца и 82-летней летчицы поднялся на высоту более 100 километров над Землей и благополучно приземлился в Техасе.
NASA astronaut Andrew Morgan is pictured on November 22, 2019, while tethered to the Starboard-3 truss segment work site during the second spacewalk to repair the International Space Station's cosmic particle detector, the Alpha Magnetic Spectrometer. During the 6.5 hour spacewalk, Morgan and Station Commander Luca Parmitano of the European Space Agency, successfully cut eight stainless steel tubes, including one that vented the remaining carbon dioxide from the old cooling pump. The crew members also prepared a power cable and installed a mechanical attachment device in advance of installing the new cooling system. This work clears the way for Parmitano and Morgan's next spacewalk in the repair series on December 2, 2019. The plan is to bypass the old thermal control system by attaching a new one off the side of AMS during the third spacewalk and then conduct leak checks on a fourth spacewalk. NASA/UPI Photo via Newscom picture alliance

Поставщик Роскосмоса сообщил о нехватке скафандров на МКС 19.07.2021

По данным производителя скафандров "Звезда", в ближайшее время российские космонавты не смогут выходить в открытый космос из-за отсутствия снаряжения.
Richard Branson and Virgin Galactic crew members enter the company's passenger rocket plane, the VSS Unity, in a still image from undated handout video taken at Spaceport America near Truth or Consequences, New Mexico, U.S. Virgin Galactic/Handout via REUTERS. NO RESALES. NO ARCHIVES. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. TPX IMAGES OF THE DAY

Миллиардер Ричард Брэнсон вернулся на Землю после суборбитального полета 11.07.2021

Владелец Virgin Galactic на себе проверил возможности суборбитального туризма. Брэнсон решил отправиться в полет на девять дней раньше своего конкурента - основателя Amazon и Blue Origin Джеффа Безоса.
The SpaceX Cargo Dragon resupply ship is pictured on June 5, 2021, approaching the International Space Station carrying over 7,300 pounds of new science, supplies, and solar arrays to replenish the Expedition 65 crew. The Cargo Dragon's nose cone is open, revealing its hatch and forward docking cone. NASA/UPI Photo via Newscom picture alliance

Грузовой корабль Dragon 2 от SpaceX после миссии к МКС вернулся на Землю 10.07.2021

Многоразовый космический грузовик приводнился в Атлантическом океане. Миссия стала 22-й в серии запусков по доставке материалов на Международную космическую станцию на корабле SpaceX.
ARCHIV - 25.09.2019, USA, Seattle: Jeff Bezos, Chef von Amazon, ist am Rande eines Neuheiten-Events des Konzerns zu sehen. Amazon veröffentlicht am 30.07.2020 Zahlen zum 2. Quartal. Foto: Andrej Sokolow/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Джефф Безос покидает пост гендиректора Amazon 04.07.2021

Самый богатый человек мира по версии Forbes после ухода с поста главы Amazon сосредоточится на других проектах и скоро отправится в космос. Преемником Джеффа Безоса стал Эндрю Джесси.
(210704) -- BEIJING, July 4, 2021 (Xinhua) -- Screen image taken at Beijing Aerospace Control Center on July 4, 2021 shows Chinese astronaut Liu Boming slipping out of the space station core module Tianhe. Chinese astronauts Liu Boming and Tang Hongbo had both slipped out of the space station core module Tianhe by 11:02 a.m. (Beijing Time) on Sunday, starting extravehicular activities (EVAs), according to the China Manned Space Agency (CMSA). Donning new-generation homemade EMU (extravehicular mobility unit) spacesuits Feitian, meaning flying to space, the two astronauts have completed installing the foot restraints and extravehicular working platform on the mechanical arm, the CMSA said. They will continue to work together to install other relevant extravehicular equipment with the aid of the mechanical arm, it said. Astronaut Nie Haisheng has been staying inside Tianhe in cooperation with Liu and Tang for their EVAs. (Xinhua/Jin Liwang)

Тайконавты впервые за 13 лет вышли в открытый космос 04.07.2021

Лю Бомин и Тан Хунбо вышли из основного модуля строящейся орбитальной станции "Тяньгун-3" в открытый космос. Им предстояло провести работы с использованием роботизированного манипулятора и установить панорамную камеру.
This is one of the most saucer-like photographs of a flying saucer ever taken ; unfortunately the size of the object is not known, nor if it contains occupants or not. (Photo by General Nagata) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Немецкие уфологи об отчете американской разведки по НЛО 01.07.2021

Тех, кто затрагивает тему НЛО, часто высмеивают. И вот теперь США обнародовали долго скрывавшуюся информацию. Что думают об этом немецкие уфологи? DW поговорила с некоторыми из них.
12.12.2018+++ Deutscher Astronaut und Kommandant der ISS Alexander Gerst während der letzten Pressekonferenz von der ISS. (c) DW/Julia Vergin

Работа мечты - астронавт: кто полетит на МКС в 2022 году? 23.06.2021

Очередная кампания Европейского космического агентства по набору кандидатов в отряд астронавтов завершена. В конкурсе впервые участвуют и люди с ограниченными возможностями здоровья.
mit blick auf den planeten mars aus dem weltraum während eines sonnenaufgangs | Verwendung weltweit, Royalty free: Bei werblicher Verwendung Preis auf Anfrage., Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Фирма из ФРГ первой в ЕС успешно испытала ракетный двигатель замкнутой схемы 22.06.2021

Замкнутая схема жидкостного ракетного двигателя позволяет снизить углеродный след. Фирма Rocket Factory Augsburg провела испытания полномасштабного устройства в самом северном городе Швеции.
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