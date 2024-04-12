Астронавты учат русский язык в Германии. Где и почему?

Для работы на Международной космической станции знание русского языка наряду с английским - обязательное условие. Поскольку это один из официальных языков общения на МКС, учить русский приходится всем - независимо от страны происхождения. Европейские астронавты осваивают русский язык на западе Германии - в Бохуме (Северный Рейн - Вестфалия). У здешней языковой школы Russicum при Земельном языковом институте (LSI) давние традиции и исторические привилегии.

Первые курсы русского для астронавтов

Более 15 лет назад LSI получил первую заявку о проведении курсов русского для отдельных астронавтов. В числе первых учеников был немец Герхард Тиле (Gerhard Thiele), итальянец Паоло Несполи и нидерландец Андре Кейперс, вспоминает руководительница Russicum Оксана Свиргун (Dr. Oxana Swirgun). Сначала уроки проходили в индивидуальном порядке, а с 2009 года, после того, как языковая школа в Бохуме выиграла европейский тендер на систематическое проведение занятий для астронавтов Европейского космического агентства (ESA), здесь стали обучать группы. Уже до этого школа была известна в Германии как центр интенсивного обучения "экзотическим" языкам - русскому, арабскому, китайскому и японскому. Сюда для подготовки персонала обращались министерство иностранных дел, а также редакции немецких СМИ.

Руководитель курсов русского языка в Институте LSI Оксана Свиргун Фото: LSI

С открытием Института преподавания русского языка (сегодня это центр Russicum) в 1973 году в ФРГ впервые была заложена основа для популяризации курсов русского. Этому способствовало проявление интереса к русскому языку и культуре в немецких вузах и в экономике. В 1973 году студенты из Западной Германии впервые смогли отправиться на учебу в Советский Союз, но такие поездки были редким исключением. Новый институт в ФРГ помогал преодолевать барьеры. Эти усилия поддерживал министр образования и науки Северного Рейна - Вестфалии, а позже федеральный президент Германии Йоханнес Рау (Johannes Rau). "Институт был основан по инициативе Йоханнеса Рау. Уже тогда преподавание языков и культуры было важным для достижения международного взаимопонимания. Это играет важную роль и в проекте с ESA", - подчеркивает в беседе с DW Абрахам ван Веен (Abraham van Veen), директор института LSI, в состав которого сегодня входит Russicum.

Русский язык для космоса в два этапа

К нынешнему времени обучение в Russicum прошли 17 европейских астронавтов. Языковая подготовка включает два этапа. Первый - базовый тренинг. Его цель - помочь астронавтам достичь как минимум начального среднего языкового уровня (англ. intermediate low или A2+/B1 по общеевропейской системе CEFR). Причем всего за восемь недель! Как это удается?

Занятия проходят блоками: за двумя неделями ежедневного шестичасового интенсива в Бохуме следует пауза, а вслед за ней - онлайн-обучение по два дня в неделю. Затем цикл повторяется еще три раза. "После этого астронавты могут уже довольно хорошо общаться на русском на такие темы, как распорядок дня, семья, хобби, привычки питания, состояние здоровья, а также вести простые разговоры о профессиональных буднях", - рассказывает в интервью DW Оксана Свиргун. Она также входит в команду доцентов, работающих с астронавтами.

Международная космическая станция - проект с участием 14 стран Фото: Roscosmos State Space Corporation/AP/picture alliance

Технические термины осваиваются на втором этапе - когда выясняется, кто из кандидатов и когда отправится на орбитальную станцию, а также какую миссию на МКС он будет выполнять. После базового языкового обучения в Бохуме астронавты совершенствуют знания в центре NASA в Хьюстоне или в Звездном городке в Подмосковье. Но иногда некоторых из них, в зависимости от поставленных задач, опять отправляют в немецкую языковую школу, говорит глава Russicum. Так было с 12-м немецким астронавтом Маттиасом Маурером (Matthias Maurer), который впоследствии был на МКС с ноября 2021 года по май 2022-го. Он стал первым европейским астронавтом, который для выхода в открытый космос должен был надеть российский скафандр нового поколения "Орлан-МКС", поскольку выход на поверхность МКС планировался через российский сегмент станции. После того как об этом стало известно, и, кроме того, выяснилось, что Мауреру придется работать с российским модулем "Наука" и роботизированной рукой, стало ясно, что астронавту понадобится специальная лексика. Впрочем, учить ее приходится и самим преподавателям.

"Конечно, это очень сложно, и, честно говоря, я не всегда полностью все понимаю, но мне важно понять основное из того, о чем мне нужно будет говорить на занятиях", - признается Оксана Свиргун. Европейское космическое агентство помогает разобраться с техническими терминами. Для разработки своего учебного материала в Russicum использовали материал на русском, присланный ESA. "Это работа, требующая большой подготовки. Но она очень интересная и обогащающая - так узнаешь много нового. Кроме того работать с такими людьми - нечто особенное", - говорит доцент.

Проблема с падежами и русские словечки

По ее наблюдениям, астронавты с большим энтузиазмом подходят к изучению русского языка. В отличие от других учеников, которые нередко сами себе создают внутренние барьеры, астроученики открыты и оптимистичны. "Они говорят: такова задача, и я должен сделать все возможное, чтобы с ней справиться. Они полностью доверяют преподавателям, не задают лишних вопросов и не ставят условий. Если им задано cтолько-то на дом, то они все выполняют, если сказано выучить столько-то новых слов, то все учат", - рассказывает Оксана Свиргун. Такой подход не может не радовать педагогов, а результаты доказывают эффективность методики. В конце тренинга астронавты сдают тест. Проходит этот экзамен по телефону, причем экзаменуемый знает лишь примерную структуру и темы. По словам главы Russicum, последняя группа астронавтов сдала тест с результатом на несколько уровней выше требуемого минимума A2+.

Немецкий астронавт Александер Герст (Alexander Gerst) - также бывший астроученик Russicum Фото: ESA/NASA/dpa/picture alliance

И все же даже таким исключительным людям, как астронавты, приходится изрядно поднапрячься. Одна из самых частых проблем у учеников Russicum (впрочем, как и у всех остальных иностранцев, изучающих русский язык), - это система падежей. Тяжело даются совершенный и несовершенный виды глагола, сложности вызывают глаголы, обозначающие движение. "Но я заметила, что им нравится использовать слова и фразы, оживляющие коммуникацию. "Конечно", "давай", "ладно", "все в порядке" - все это создает впечатление, что у тебя есть чувство языка, и помогает выстроить эмоциональную связь. Один астронавт даже вел отдельный блокнот для таких слов, систематически заучивал их и целенаправленно использовал", - вспоминает руководительница языковых курсов.

Наличие четкой цели и понимание того, что без русского языка не попасть на МКС, служат хорошей мотивацией, добавляет директор института LSI Абрахам ван Веен. Летом 2023 года на обучение в Бохум приехала новая группа астронавтов, которые сейчас готовятся к космическим миссиям. Шесть человек из Франции, Великобритании, Испании, Бельгии, Швейцарии и Австралии уже прошли базовый языковой тренинг. Кто-то из них отправится в Хьюстон, а для тех, кто останется в Европе, возможно, будут проводить онлайн-занятия.

Директор LSI Абрахам ван Веен (в центре) и новое поколение астронавтов ESA: Розмари Куган, Марко Сибер, Софи Адено, Кэтрин Беннелл-Пегг, Пабло Альварес Фернандес и Рафаэль Льежуа (слева направо) Фото: LSI

Сейчас в Бохуме русскому языку обучают астронавта из Польши Славоша Узнаньского из резервного состава ESA и ожидают первого европейского парастронавта - британец Джон Макфолл будет брать индивидуальные уроки.

В LSI гордятся своей миссией. "Это то, для чего создавался Russicum еще в годы холодной войны. Нам важно давать доступ к русской культуре через язык и тем самым способствовать международному взаимопониманию - особенно в кризисные времена. И здесь сотрудничество между ESA, NASA и "Роскосмосом" является очень символическим", - заключает Абрахам ван Веен.