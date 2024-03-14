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Что происходит с русским языком в немецких университетах

Лена Шмиц
14 марта 2024 г.

Кафедру "Литература и культура России" в Вюрцбурге переименовали. Магистратуру "Русская культура" в Бохуме закрыли. Украинский язык в Берлине можно изучать наравне с русским. Как меняются немецкие вузы? Эксклюзив DW.

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Немецкий словарь русского языка
Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/picture alliance

Сразу скажем: славистика в Германии - нишевая специальность со скромным числом учащихся и нередко сложной финансовой ситуацией. Еще задолго до российского вторжения в Украину в 2022 году многие институты славистики лихорадило, где-то кафедры объединяли, где-то пришлось закрыть целые институты. Ухудшилась ли ситуация из-за войны в Украине? Вот что удалось узнать DW.

Украинский язык наравне с русским

Одним из центров изучения славянской филологии в Германии традиционно является Берлинский университет имени Гумбольдта. Здесь в Институте славистики главным изменением, связанным с российским вторжением в Украину, стала возможность изучать украинский язык как первый в рамках бакалаврских и магистерских программ. В то же время, как отмечает в беседе с DW завкафедры восточнославянской литературы и культуры Сузанне Франк (Susanne Frank), учебные программы с русским языком сокращений не претерпели. "Группа учащихся, выбирающих русский язык в качестве первого, как и прежде, самая многочисленная", - говорит профессор. При этом она не скрывает, что в целом желающих изучать филологические специальности, будь то славистика, англистика или романистика, в последние годы становится меньше.

Русистика в Потсдаме: студентов стало больше

В Потсдамском университете можно получить диплом бакалавра по русистике или выучиться на преподавателя русского языка. Здесь есть бакалаврская программа по междисциплинарным исследованиям России и магистратура по исследованиям культуры Восточной Европы. "Сокращение этой учебной программы в результате российской военной агрессии не произошло и не планируется, - констатирует Бритта ван Кемпен (Britta van Kempen), вице-президент вуза, отвечающая за сферы преподавания и обучения. - С прицелом на будущее мы видим как раз задачу науки, а значит, и преподавания в университетах в поддержке культурного обмена".

Берлинский университет Гумбольдта
Берлин и Потсдам - известные центры изучения славянской филологии в ГерманииФото: Wolfram Steinberg/dpa/picture alliance

Выбравших русистику или преподавание русского языка даже стало чуть больше. С прошлой осени ряды студентов этих специальностей пополнили и те, кто до этого никак не был связан с Россией. "И негативные заголовки вызывают интерес и, прежде всего, потребность в экспертных знаниях культурно-исторической динамики", - так объясняет это профессор восточнославянской литературы и культуры Бригитте Обермайр (Brigitte Obermayr).

Однако война вызвала структурные изменения. Совместная работа с вузами и исследовательскими институтами в России заморожена, в то же время связи с Украиной стали играть большую роль. В частности Институт славистики теперь сотрудничает с Прикарпатским национальным университетом в Ивано-Франковске. В преподавании особое внимание уделяется культурно-историческим связям и различиям между русскоязычной, украинской и белорусской сферами.

Новые возможности славистики

В Вюрцбургском университете славистика также пока не пострадала из-за войны. Традиционно низкое число учащихся осталось на прежнем уровне. Но здесь переименовали кафедру: вместо литературы и культуры России теперь это кафедра славистики, а в учебной программе теперь большее место отводится украинскому и чешскому языкам. Поскольку академический обмен с РФ стал невозможным, здесь разрабатывают совместные программы, в частности, с университетами в украинском Запорожье.

"В общем же можно сказать, что война потрясла славистику как предмет до самых ее основ. Однако в этом кроются также большие возможности. Сейчас задача предмета - сформировать у студентов, которые часто изначально интересуются русистикой, понимание широты и разнообразия пространства, в котором говорят на русском и других славянских языках", - отмечает заместитель пресс-секретаря вуза Гуннар Барч (Gunnar Bartsch).

Украинский язык в немецкой школе
В немецких школах украинский язык - теперь не редкость. Потребность в нем распознали и вузыФото: Peter Kneffel/dpa/picture alliance

В Лейпцигском университете подчеркивают, что как раз в связи с войной в Украине значение специальностей, связанных с Россией, Украиной и в целом Восточной Европой, только возросло. В местном Институте славистики готовят учителей русского языка для Саксонии. "Русскому языку будут обучать и дальше", - уверены здесь. При этом в содержании учебных программ сейчас особое внимание уделяется социально-политическим темам, языковой политике и пропаганде. Также стало больше курсов, связанных с украинскими языком и культурой.

В Бохумском университете пришлось закрыть международную магистратуру "Русская культура", на которую ранее выделялись средства DAAD, ныне замороженные из-за войны. Вместо нее местный Семинар славистики развивает сотрудничество с университетами в Чехии, Казахстане и Молдове. Также стало больше курсов, посвященных русскому языку за пределами РФ. С 2023 года здесь, например, проводят гостевые лекции о культурах России, Беларуси, Украины и стран Балтии.

Русский для бизнеса и МКС

А как обстоят дела с языковыми школами? Известный в Германии институт Russicum в Бохуме предлагает интенсивные курсы. С началом войны в Украине, как здесь поясняют DW, определенные форматы (в частности, русский для бизнеса) стали пользоваться меньшим спросом. Кроме того пришлось закрыть курсы, которые предусматривали обучение в России. В целом же количество тех, кто хочет изучать русский язык в этом языковом центре, стало сокращаться еще с 2014 года - сюда теперь реже обращаются представители фирм и те, кто хочет освоить язык для путешествий. В то же время стало больше журналистов и студентов, которые теперь не могут изучать русский язык в России.

Международная космическая станция
На МКС без русского языка не обойтисьФото: Roscosmos State Space Corporation/AP/picture alliance

Есть и еще одна категория слушателей - астронавты, готовящиеся к полету на МКС, где знание русского языка обязательно. На протяжении многих лет Russicum сотрудничает с Европейским космическим агентством. С лета 2023 года здесь проводят курсы русского языка для новых участников миссий из Европы и Австралии.

А вот в Объединении народных университетов, предлагающих языковые курсы по всей Германии, в целом судить о влиянии войны пока не берутся. Русский язык в их программе в 2022 году составлял лишь 1,3 процента от всех языковых курсов. Свежей статистики пока нет. "Даже если в 2023 году наблюдался спад, это еще ничего не говорит о причинах", - отмечает референт по связям с общественностью Сабрина Баслер (Sabrina Basler). С одной стороны, рассуждает она, можно предположить, что из-за войны стало меньше желающих изучать русский язык из-за уменьшения симпатии к России или потому что меньше людей планируют поездки в эту страну. В тоже время у части жителей Германии интерес к русскому даже вырос - например, его изучают, чтобы общаться с украинскими беженцами, часть которых говорит по-русски. Вместе с тем народные университеты стали предлагать и курсы украинского, также уже пользующиеся спросом.

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