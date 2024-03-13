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Где в Германии вольготно живется языковым паразитам

Павел Мыльников
13 марта 2024 г.

Лингвисты выясняли, какими словами без смысловой нагрузки немцы чаще всего засоряют разговорную речь.

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Почти три процента разговора в ФРГ уходит на слова-паразитыФото: Jens Kalaene/dpa/picture alliance

В разговоре люди то и дело вставляют такие словечки как "мол", "как бы" или "эм-м-м", чтобы заполнить длинные паузы в речи и дать себе время подобрать подходящее слово. Специалисты платформы по изучению языка Preply проанализировали, насколько часто в Германии засоряют свою речь такими оборотами.

В среднем по стране 2,71 процента используемых слов являются словами-паразитами или эксплетивами - вставными конструкциями, которые не несут никакой смысловой нагрузки, выяснили лингвисты. Они проанализировали текстовые расшифровки видео и подкастов местных новостных каналов в 15 самых населенных городах ФРГ.

Ну очень вредные словечки

Самым популярным оказалось слово "also", которое в зависимости от ситуации можно перевести как "короче", "ну вот" или "в общем". В проанализированных текстах оно встречалось 2603 раза. На втором месте - "ganz" ("совсем"), которое звучало в разговорах 1551 раз. Замыкает тройку эксплетивов словечко "sehr" ("очень", "весьма" или "шибко"), которое попалось экспертам 1060 раз. Ему незначительно уступило слово "natürlich" ("разумеется") - 1017 раз.

Зато классическое воскличание "ähm!" ("Гм!") встретилось лингвистам только 271 раз. Реже всего немцы используют такие конструкции, как "quasi" ("квази-", 119 раз), "und so weiter" ("и так далее", 53 раза) и "im Endeffekt" ("в конечном счете", всего 10 упоминаний).

Раздолье для слов-паразитов - в Северном Рейне - Вестфалии

А где же в Германии чаще всего засоряют свою речь? Почетное (или печальное?) первое место занимает Эссен. В этом городе в земле Северный Рейн - Вестфалия на слова-паразиты приходится 3,48 процента разговорной речи или 1215 слов из 34 907 проанализированных. Ему незначительно уступает Штутгарт в Баден-Вюртемберге - 3,45 процента. На третьем месте - Дуйсбург (3,21 процента). Кроме того, в пятерку немецких городов вошли Бремен (3,2 процента) и Лейпциг (3,11 процента).

В то же время лингвисты отметили чистоту речи в Баварии, ведь на эту землю пришлось сразу два города с наименьшей долей бессмысленных словечек. В Нюрнберге они составляют 2,16 процента разговорной речи, а в Мюнхене - лишь 1,25 процента. В Берлине же эксплетивы составляют 2,41 процента разговорной речи.

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