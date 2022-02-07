 Есть ли в немецком языке ″зая″ и ″пупсик″? | Учеба и работа в Германии | DW | 14.02.2022

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Учеба и карьера

Есть ли в немецком языке "зая" и "пупсик"?

Как немцы и немки называют своих любимых? Какие ласковые обращения в немецком языке особенно популярны? Ловите краткий курс языка любви!

  • Мышь

    Ласкательные имена в Германии

    Maus (мышка)

    Произносится: "маус". В Германии мышкой зачастую нарекают друг друга как свежеиспеченные влюбленные, так и супруги со стажем. Мышкой или мышонком (Mäuschen, Mausi - "мойсхен", "маузи") немцы также очень любят называть маленьких детей.

  • Заяц

    Ласкательные имена в Германии

    Hase (заяц)

    Произносится: "хазе". Заяц (или кролик) во многих культурах - символ плодовитости. Как правило, в Германии зайчиком (Hasi, Häschen - "хази", "хезхен") называют женщины мужчин.

  • Медведи

    Ласкательные имена в Германии

    Bärchen (медвежонок)

    Произносится: "берхен". Понятное дело, женщину медвежонком лучше не называть. Так представительницы прекрасного пола ласково называют героев своего романа - особенно тех, кто является обладателем растительности на теле и небольшого уютного животика.

  • Жевательные мишки

    Ласкательные имена в Германии

    Mausebär (мышка-медведь)

    Произносится: "маузе-бер". "Мышемедведь" - это чисто немецкое изобретение. Логике словообразование не поддается, поскольку не очень понятно, как можно сочетать мышь с медведем. Да и как реагировать, если вас так назвали? Но, как говорится, слова из песни не выкинешь.

  • улитка

    Ласкательные имена в Германии

    Schnecke (улитка)

    Произносится: "шнеке". Девушки, будьте бдительны: если парень называет вас улиточкой, это значит, что он находит вас сексуально привлекательной.

  • знак вопроса

    Ласкательные имена в Германии

    Schnucki (точного перевода нет)

    Произносится: "шнуки". Слово может быть производным и от "улитки" (Schnecke), и от "ягненочка" (Schnuckelchen). Как бы то ни было, точного перевода слова "Schnucki" на русский язык нет. Но факт остается фактом: немцы ужасно радуются, когда их так называют. Можете проверить на практике!

  • Парочка в постели

    Ласкательные имена в Германии

    Liebling (милая, милый/любимая, любимый)

    Произносится: "либлинг". В большинстве случаев такое обращение переводится как "милая" или "милый". Хотя слово "Liebling" может быть использовано и в качестве приставки, например, "Lieblingsbuch" - "любимая книга".

  • Девушка в платье из шоколада

    Ласкательные имена в Германии

    Süsse, Süsser (сладкая, сладкий)

    Произносится: "зюсе", "зюсер". Кем ощущает себя человек, когда его называют сладким? Немцы так называют своих любимых по поводу и без повода. Это одно из самых распространенных в Германии ласкательных обращений.

  • Сундук с украшениями

    Ласкательные имена в Германии

    Schatz (сокровище)

    Произносится: "шац". На сегодняшний день это самое распространенное в Германии ласкательное обращение. Существуют и разновидности данного имени: "Schatzi", "Schätzchen", "Schätzlein".

  • жемчужина

    Ласкательные имена в Германии

    Perle (жемчужина)

    Произносится: "перле". Распространено отнюдь не во всей Германии. Так называют своих любимых лишь жители Рурской области - одного из промышленных центров страны. Почему там отдают предпочтение такому прозвищу, никто объяснить не может.

    Автор: Кейт Мюзер, Наталия Королева


  • Мышь

    Ласкательные имена в Германии

    Maus (мышка)

    Произносится: "маус". В Германии мышкой зачастую нарекают друг друга как свежеиспеченные влюбленные, так и супруги со стажем. Мышкой или мышонком (Mäuschen, Mausi - "мойсхен", "маузи") немцы также очень любят называть маленьких детей.

  • Заяц

    Ласкательные имена в Германии

    Hase (заяц)

    Произносится: "хазе". Заяц (или кролик) во многих культурах - символ плодовитости. Как правило, в Германии зайчиком (Hasi, Häschen - "хази", "хезхен") называют женщины мужчин.

  • Медведи

    Ласкательные имена в Германии

    Bärchen (медвежонок)

    Произносится: "берхен". Понятное дело, женщину медвежонком лучше не называть. Так представительницы прекрасного пола ласково называют героев своего романа - особенно тех, кто является обладателем растительности на теле и небольшого уютного животика.

  • Жевательные мишки

    Ласкательные имена в Германии

    Mausebär (мышка-медведь)

    Произносится: "маузе-бер". "Мышемедведь" - это чисто немецкое изобретение. Логике словообразование не поддается, поскольку не очень понятно, как можно сочетать мышь с медведем. Да и как реагировать, если вас так назвали? Но, как говорится, слова из песни не выкинешь.

  • улитка

    Ласкательные имена в Германии

    Schnecke (улитка)

    Произносится: "шнеке". Девушки, будьте бдительны: если парень называет вас улиточкой, это значит, что он находит вас сексуально привлекательной.

  • знак вопроса

    Ласкательные имена в Германии

    Schnucki (точного перевода нет)

    Произносится: "шнуки". Слово может быть производным и от "улитки" (Schnecke), и от "ягненочка" (Schnuckelchen). Как бы то ни было, точного перевода слова "Schnucki" на русский язык нет. Но факт остается фактом: немцы ужасно радуются, когда их так называют. Можете проверить на практике!

  • Парочка в постели

    Ласкательные имена в Германии

    Liebling (милая, милый/любимая, любимый)

    Произносится: "либлинг". В большинстве случаев такое обращение переводится как "милая" или "милый". Хотя слово "Liebling" может быть использовано и в качестве приставки, например, "Lieblingsbuch" - "любимая книга".

  • Девушка в платье из шоколада

    Ласкательные имена в Германии

    Süsse, Süsser (сладкая, сладкий)

    Произносится: "зюсе", "зюсер". Кем ощущает себя человек, когда его называют сладким? Немцы так называют своих любимых по поводу и без повода. Это одно из самых распространенных в Германии ласкательных обращений.

  • Сундук с украшениями

    Ласкательные имена в Германии

    Schatz (сокровище)

    Произносится: "шац". На сегодняшний день это самое распространенное в Германии ласкательное обращение. Существуют и разновидности данного имени: "Schatzi", "Schätzchen", "Schätzlein".

  • жемчужина

    Ласкательные имена в Германии

    Perle (жемчужина)

    Произносится: "перле". Распространено отнюдь не во всей Германии. Так называют своих любимых лишь жители Рурской области - одного из промышленных центров страны. Почему там отдают предпочтение такому прозвищу, никто объяснить не может.

    Автор: Кейт Мюзер, Наталия Королева


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  • Дева Мария

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    Когда успех приходит внезапно, в разговорном немецком часто используется фразеологизм "wie die Jungfrau zum Kinde". То есть трудно найти объяснение. Это выражение отсылает к рождению младенца Иисуса девой Марией. Трудно найти объяснение.

    Автор: Дагмар Брайтенбах, Елена Калугина


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