Есть ли в немецком языке "зая" и "пупсик"?

Ласкательные имена в Германии

Schnucki (точного перевода нет)

Произносится: "шнуки". Слово может быть производным и от "улитки" (Schnecke), и от "ягненочка" (Schnuckelchen). Как бы то ни было, точного перевода слова "Schnucki" на русский язык нет. Но факт остается фактом: немцы ужасно радуются, когда их так называют. Можете проверить на практике!