Есть ли в немецком языке "зая" и "пупсик"?

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Как немцы и немки называют своих любимых? Какие ласковые обращения в немецком языке особенно популярны? Ловите краткий курс языка любви!
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