При чем тут дети? Фразеологизмы в немецком языке

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Немцы часто упоминают детей, когда говорят о том, что с ними совсем не связано. Популярные фразеологизмы - в галерее DW.
Самый распространенный в Германии англицизм - "окей". Каждый год в немецкий язык проникают иностранные слова. В нынешнем сезоне "англицизмом года" стал популярный антипандемийный глагол. Какой?
Желание быть в центре внимания, чрезмерное чувство собственной значимости и стремление добиваться своего, - такие признаки нарциссизма могут проявиться и у детей. Как следует поступать родителям?
Неологизм "Pushback" связан с дебатами о беженцах и мигрантах. В последнее время его можно было услышать в связи с ситуацией на границе Беларуси и ЕС.
Мифологические и сказочные сюжеты в последние годы не покидают списки бестселлеров и приносят миллионы в кинокассы. Чем обусловлен такой спрос на волшебство?
Онлайн-версию орфографического словаря Duden пополнили более 500 новых слов. По ним видно, что на немецкий язык существенно влияет не только пандемия, но и другие общественные события.
В русском Instagram много онлайн-курсов обучения немецкому языку. DW спросила у популярных блогеров, больше ли у них стало учеников в период пандемии коронавируса и почему они учат именно немецкий.