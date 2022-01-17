 На помощь! Мой ребенок - нарцисс | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 18.01.2022

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Культура и стиль жизни

На помощь! Мой ребенок - нарцисс

Желание быть в центре внимания, чрезмерное чувство собственной значимости и стремление добиваться своего, - такие признаки нарциссизма могут проявиться и у детей. Как следует поступать родителям?

Девочка в желтом свитере с короной на голове

У нарциссизма незавидная репутация. Большинству из нас сразу приходят на ум самовлюбленные и крайне чувствительные к критике эгоисты. И к тому же способные проявить агрессию, если не получают того восхищения, которого, по собственному мнению, заслуживают.

Однако с точки психологии развития нарциссическая фаза в жизни ребенка - не только естественное, но и крайне важное для развития устойчивой психики явление. Подобный естественный или здоровый нарциссизм помогает человеку строить сценарии на будущее, верить в себя и собственную ценность и достичь своеобразной автаркии - способности развивать собственные планы и претворять их в реальность, пишут психиатры Михаэль Липп (Michael Lipp) и Анне Каров (Anne Karow) в статье о детском и подростковом нарциссизме.

Поэтому специалисты очень осторожно говорят о нарциссическом расстройстве личности, если речь идет о детях или подростках. Истоки личностных расстройств берут начало в раннем детстве и проявляют себя по мере взросления. Но диагноз часто ставится лишь во взрослом возрасте.

Как нарциссизм проявляется у детей?

Однако распознать в собственном чаде преувеличенную склонность к нарциссизму важно не только потому, что поведение детей, проявляющих манию величия и постоянно ищущих внимания к себе, чрезвычайно утомляет родителей, учителей и сверстников.

"Нарциссизм не делает человека счастливым", - утверждает Эдди Бруммельман, занимающийся психологией развития в университете Амстердама и исследующий развитие самосознания у детей. Его труды наверняка попадутся на глаза любому изучающему эту тему.

"Люди-нарциссы постоянно задают себе вопрос: "Что обо мне думают окружающие?" Их самооценка подвержена сильным колебаниям, поскольку они зависят от одобрения других и должны неизменно представлять себя особенными", - отмечает эксперт. Родителям важно осознать, что их ребенок в результате испытывает сильный стресс.

Кроме того, нарциссизм напрямую связан с агрессивным поведением, как следует из мета-анализа Софи Кьервик и Брэда Бушмана из Университета штата Огайо. Вот почему важно на ранней стадии разобраться в сути возможных причин нарциссического поведения ребенка. Как и прочие черты характера, признаки нарциссизма, по крайней мере, частично могут передаваться по наследству, подчеркивает Эдди Бруммельман.

Но они могут быть и результатом определенных методов воспитания ребенка. В 2015 году Бруммельман провел исследование среди 565 детей и их родителей, в рамках которого эксперт по психологии развития и его команда проверяли две теории о происхождении нарциссизма.

Талантливее, умнее - и самовлюбленнее

Согласно одной из теорий, родители ценят своих отпрысков сверх всякой меры и тем самым способствуют развитию нарциссизма. Другая предполагает, что нарциссическое поведение является реакцией детей на холодность и отстраненность родителей. Результаты исследования Бруммельмана поддерживают первую теорию: к развитию нарциссических черт в большей степени склонны дети, которых папы и мамы превозносят до небес.

"Эти родители считают, что их ребенок более талантлив, более умен и способен, чем другие дети", - указывает эксперт. Таким образом, повышается и стандарт, которому ребенок должен соответствовать. Здесь Бруммельман отмечает еще одну проблему: "Любовь к собственному чаду связана с условиями. Если ребенку не удается оправдать ожидания родителей, он станет опасаться, что те разочаруются или даже устыдятся".

Фрагмент картины Нарцисс итальянского художника Караваджо

Фрагмент картины "Нарцисс" итальянского художника Караваджо

Если ребенка постоянно переоценивают или заставляют выделяться, это посылает ему три сигнала, утверждает психолог: "Я лучше других", "Важно, чтобы я выделялся из массы" и "Меня ценят не за мою личность, а лишь за мои достижения". В результате развивается нарциссическая личность без устойчивого чувства собственного достоинства.

"Разумеется, все родители считают собственных детей особенными - и это нормально! Родительские тепло и привязанность без каких-либо условий важны для уверенности в себе", - отмечает Бруммельман. Ничего плохого нет и в похвале - если она реалистична.

Не сравнивать с другими, а отмечать прогресс

Вместо постоянного сравнения достижений своего ребенка и других детей родителям следует сосредоточиться на прогрессе собственного чада. Например, указывать: "Смотри-ка, в прошлом году у тебя это не получалось, а теперь удается!"

Такого мнения придерживается Ренате Шепкер (Renate Schepker), член правления Германского объединения детской и подростковой психиатрии, психосоматики и психотерапии (DGKJP). Она сталкивалась с детьми и подростками с чрезмерным нарциссическим поведением в повседневной клинической практике. "Родители могут гордиться детьми и выражать это в том числе, когда ребенок научился чему-то новому", - говорит эксперт.

Проблемы возникают, когда родителям не удается установить границы, и их ожидания не соответствуют уровню развития ребенка. "Определенная культура споров является частью хорошего воспитания", - отмечает Шепкер. Детям необходимо уметь справляться с такими ситуациями - когда у папы и мамы не задался день или когда они корят отпрыска: "Ты сегодня невыносим!" И наоборот: ребенку нужно уметь сказать родителям то же самое. Тем самым дети узнают, что совершать ошибки - в порядке вещей, подчеркивает эксперт.

Неразрешенные вопросы из собственного детства

Терапия может помочь, если нарциссическое поведение подростка приводит к проблемам в школе или общении с друзьями - когда дети считают, что социальные правила и требования установлены не для них самих, а для других. Консультация родителей входит в любой курс терапии для детей, указывает Шепкер.

При этом нередко становится ясно, что поддержка терапевта может быть необходима и самим родителям. В конфликтах с ребенком часто проявляются неразрешенные вопросы из собственного детства, говорит Ренате Шепкер. Это происходит не так уж редко, добавляет она.

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