Кибербуллинг в Германии: как травят друг друга немецкие школьники

Все больше учеников немецких школ становятся объектом травли с использованием цифровых технологий. К такому неутешительному выводу пришли эксперты инициативы Bündnis gegen Cybermobbing e.V. h, проведя репрезентатвиное исследование совместно с кассой больничного страхования Techniker Krankenkasse. Это уже третье по счету исследование. Первые два вышли в 2013 и в 2017 годах. За последние три года число школьников, столкнувшихся с проблемой моббинга, выросло больше, чем на треть. Всего в Германии насчитывается примерно 11 миллионов учащихся школ. Так вот: почти два миллиона человек стаклкивались с кибербуллингом, как еще называют это, увы, распространенное явление. В исследовании приняли участие около 6000 тысяч школьников, их родителей и учителей.

Сколько школьников страдают от кибербуллинга

Если следовать определению Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ), то под кибербуллингом надо понимать "распространение ложной информации или размещение ставящих в неловкое положение фотографий кого-либо в социальных сетях", "отправку обидных сообщений или угроз в мессенджерах", "выдачу себя за кого-то другого и отправка неприемлемых сообщений другим от его имени". Моббинг уже давно вышел за пределы школы. Переход на удаленное обучение во время первого локдауна в Германии, когда были закрыты все школы, только усугубил ситуацию, констатируют эксперты. Случаи травли в социальных сетях и личной переписке только участились. И что, наверное, самое ужасное в новом исследовании: каждая четвертая жертва кибербуллинга задумывалась о суициде. Это на 20 процентных пунктов больше, чем в 2017 году. Каждый пятый пострадавший ребенок стал употреблять алкоголь и табачные изделия из-за того, что его травили. И, как предполагают немецкие эксперты, темная цифра кибербуллинга может быть на самом деле еще больше.

Немецкие родители знают, что такая проблема среди школьников существует, и почти все участники опроса признались в том, что рассматривают травлю как реальную угрозу для их ребенка. Две трети учителей, принявших участие в исследовании, заявили о том, что в их школе эта проблема есть. И лишь некоторые учителя дали положительную оценку тем мерам, которые школа предпринимает в борьбе с моббингом. Сами опрошенные школьники, по их мнению, практически не ощущают поддержки со стороны школы, когда речь заходит о кибербуллинге. Словом, проблема - налицо. А что же говорят сами дети?

Кто кого травит

Определение "жертва" - очень расплывчатое. Те, кто травит сегодня других, как правило, в прошлом были сами объектом травли, констатируют исследователи. Основная форма кибербуллинга, с которой сталкиваются немецкие школьники, - оскорбления. Далее следуют распространение слухов, очернение репутации.

Есть в актуальном исследовании и позитивные данные: большинство школьников в Германии довольны своей жизненной ситуацией. "Недовольные" проводят гораздо больше времени в интернете. В среднем, немецкий школьник тратит три часа в день на социальные сети, потребление контента на YouTube и Tik Tok (самое популярное сейчас времяпрепровождение в интернете среди немецкой молодежи), по выходным - до 6 часов в день. Доступ к интернету есть почти у всех школьников, по крайней мере, через смартфон. Большинство ищет в интернете информацию для школы (95 %), для личного пользования и свободного времени (93 %), скачивает, слушает музыку и смотрит фильмы (90 %). Немногие, но и такие есть (23 %), посещают порносайты. И большинство пользуются интернетом совершенно свободно, без контроля родителей.

Так, наряду с положительными эффектами от пользования цифровыми технологиями подростки сталкиваются и с его неприятной стороной - травлей в интернете. Девушки страдают от этой проблемы чаще, чем их сверстники-мальчики. Большинство жертв отметили, что они сталкиваются с ругательствами, вербальными атаками. Около 30 процентов говорят о публикации фотографий или видео, содержание которых было для них компрометирующим. Чаще всего немецкие школьники получают оскорбления по WhatsApp или через социальные сети. Почему одни травят других? Среди наиболее распространенных ответов: "заслужил(а)", "из-за ссоры или конфликта", но есть и такие: "ради развлечения", "как месть", "потому мне что скучно", "другие тоже так делают", "из-за плохого настроения", "это круто".

Как решить проблему кибербуллинга? Учителя хотят больше поддержки от государства, родители - от учителей, а дети - в первую очередь, от родителей.

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