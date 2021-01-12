 Антисловом 2021 года в Германии стал англицизм о мигрантах | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 12.01.2022

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Культура и стиль жизни

Антисловом 2021 года в Германии стал англицизм о мигрантах

Неологизм "Pushback" связан с дебатами о беженцах и мигрантах. В последнее время его можно было услышать в связи с ситуацией на границе Беларуси и ЕС.

Pushback - антислово 2021 года в Германии

Слово "Pushback" ("пушбэк"), пришедшее в немецкий из английского языка, означает в зависимости от контекста "отталкивание", "отказ", "буксировку". С этим термином связан бесчеловечный процесс оттеснения, выдворения беженцев и мигрантов на границах Евросоюза без рассмотрения их заявлений об убежище. Например, правозащитники из Amnesty International обвиняли Агентство по безопасности внешних границ ЕС Frontex в пушбэке на границе ЕС с Турцией. Летом 2021 года несколько неправительственных организаций подали на Frontex в Европейский суд по правам человека. То же самое, по мнению правозащитников, происходило в прошлом году и, возможно, до сих пор происходит на границе Беларуси с Польшей и Литвой.

Термин "пушбэк" затушевывает человеконенавистнический процесс, который лишает людей возможности осуществлять свое право на получение политического убежища в безопасных странах, подчеркивается в обосновании итогов конкурса на самое негативное языковое понятие года. О своем решении назвать "Pushback" антисловом-2021 жюри объявило 12 января в городе Марбурге. Именно это слово, по его мнению, описывает практику европейских пограничных служб по предотвращению пересечения беженцами и мигрантами границ ЕС.

"Pushback" следует за признанными антисловами 2020 года  "корона-диктатурой" ("Corona-Diktatur") и "опекунством по репатриации" ("Rückführungspatenschaften"). 

Антислова 2020 года

Антислова 2020 года в Германии

В 2019 году антисловом года стало выражение "климатическая истерия" ("Klimahysterie"), в 2018-м - "антидепортационная индустрия" ("Anti-Abschiebe-Industrie"), в 2017-м - "альтернативные факты" ("alternative Fakten").

На приставку "анти" претендовало более 400 слов

Жюри конкурса в немецком Марбурге, по его собственным заявлениям, получило от жителей Германии в общей сложности более 400 вариантов неподобающих для использования слов и выражений. Чаще всего они были связаны с коронавирусной пандемией, например, "бустерить" ("Boostern"), "ковидиот" ("Covidiot") или "тирания непривитых" ("Tyrannei der Ungeimpften"). Однако эти формулировки, по мнению языковедов, не полностью соответствовали критериям отбора.

Второе место получило понятие "языковая полиция" ("Sprachpolizei"), которым в 2021 году пытались опорочить людей, выступающих за уместное, недискриминационное использование немецкого языка. На третьем месте оказались два выражения, содержащие отсылки к периоду национал-социализма. Их можно услышать от противников вакцинации во время демонстраций против антипандемийных ограничений: это "Impfnazi" (от "Impfung" - "прививка" и "Nazi" - "нацист") и "Ermächtigungsgesetz" ("Закон о  чрезвычайных полномочиях") вместо "Закона об эпидемиологической защите" (Infektionsschutzgesetz). "Закон о  чрезвычайных полномочиях" был принят рейхстагом в 1933 году под давлением НСДАП и стал заключительным этапом передачи  власти Гитлеру. Закон об эпидемиологической защите предусматривает ограничения, обусловленные борьбой с пандемией.

Антислово в Германии выбирается с 1991 года

Негативное языковое понятие в Германии выбирается в 31-й раз начиная с 1991 года. В состав независимого жюри входят четыре языковеда и один сменяемый каждый год представитель СМИ. Выбирают они из списка предложений, которые может сделать каждый житель страны, обосновав свой вариант. Акция проводится для того, чтобы привлечь внимание общества к новым словам и формулировкам в немецком языке, которые нарушают гуманность, вводят в заблуждение или способствуют дискриминации, тем самым конкурс должен развивать чувствительность к языку у жителей Германии.

Не только в Германии

Такой конкурс проходит не только в Германии. Антислова года выбирают и в других немецкоязычных странах и регионах Европы - в Австрии, Лихтенштейне, Люксембурге и Южном Тироле.

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  • Сringe - самое популярное молодежное слово 2021 года

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    Итак, слово "сringe" - самое популярное молодежное слово 2021 года. "Испанский стыд", "вот лажа", "блин" - так его можно перевести на русский. Оно всплывает в ситуации, когда стыдно за других, например, если взрослые заимствуют язык подростков, чтобы придать себе крутости, но ошибаются с контекстом. Понятие "сringe" распространено в соцсетях и встречается в комментариях под постами и мемах.

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    Молодежный сленг: любимые слова немцев

    Слова-паразиты из TikTok

    Другими финалистами были два восклицания. Слово "shees" - "боже мой!" - распространено в TikTok и помогает выразить удивление, сомнение или возмущение. По одной из версий оно происходит от английского "Geez" или "Jesus", по другой - от турецкого "Çüş" в том же значении. Второе слово - "sus" (от английского "suspect") означает "странно", "подозрительно" и также пришло из TikTok и онлайн-игр.

  • Немецкий язык: молодежное слово года

    Молодежный сленг: любимые слова немцев

    Lost - "без понятия"

    Кстати, еще в 2020 году "сringe" было среди фаворитов конкурса, который организует издательство Langenscheidt. А самым популярным тогда стал англицизм "lost" - "потерянный", "не имеющий понятия". В русском языке можно сравнить с непристойной аббревиатурой "хз". А в топ-10 тогда вошли "Wyld/Wild" - "Класс!", "Супер!" или "Жесть!" и новая версия "братана" - "Digga/Diggah".

  • Немецкий язык: молодежное слово года

    Молодежный сленг: любимые слова немцев

    Ehrenmann/Ehrenfrau - "братан"

    В 2019 году конкурс не проводился. А годом ранее победил аналог "братана" - "Ehrenmann/Ehrenfrau". Так принято говорить о том, кто пользуется уважением, кто держит слово и остается верным своим принципам. В молодежную среду оно пришло не без помощи рэперов, правда, они используют это понятие в ироничном ключе. Bushido, Kollegah и его напарник Фарид Банг посвятили не одну песню "человеку чести".

  • Немецкий язык: молодежное слово года

    Молодежный сленг: любимые слова немцев

    Verbuggt - "с багом"

    В списке фаворитов 2018 года было слово "verbuggt" пришло из жаргона айтишников. "Verbuggt" или "buggy" - "с багом" - употребляют по отношению к программному обеспечению, которое дало сбой. Немецкая молодежь использует этот слово, критикуя кого-то. Можно перевести как "У тебя не все дома".

  • Немецкий язык: молодежное слово года

    Молодежный сленг: любимые слова немцев

    I bims - "Это я"

    Это почти из серии "Их бин дубин". Немецкое "их бин" прижилось в русской разговорной речи - даже те, кто не знают немецкого, с этим выражением знакомы. Коверканием немецкого языка увлеклись и молодые немцы, особенно в интернете, порой из-за незнания сложной немецкой грамматики. Этот тренд критикуют, что, как мы видим, не помешало I bims (правильно "Ich bin´s") стать самым популярным в 2017 году.

  • Немецкий язык: молодежное слово года

    Молодежный сленг: любимые слова немцев

    Tinderjährig - "тиндерлетний"

    Tinderjährig - так называется человек, достигший возраста, когда ему можно пользоваться известным мобильным приложением для знакомств. "Тиндерлетний" было одним из популярных слов-номинантов в 2017-м. Годом ранее многие проголосовали за "Tindergarten". Так в немецком молодежном сленге обозначали собрание онлайн-контактов в Tinder.

  • Немецкий язык: молодежное слово года

    Молодежный сленг: любимые слова немцев

    Fly sein

    Молодежным словом 2016 года стало Fly sein. Оно пришло из хип-хопа и описывает состояние "полного отрыва" и готовность гулять до упаду.

  • Немецкий язык: молодежное слово года

    Молодежный сленг: любимые слова немцев

    Нopfensmoothie - "хмельной смузи"

    Смузи - напиток нового поколения поклонников здорового питания. Ягодный, фруктовый, с добавлением йогурта… Ячменный, пшеничный? Нopfensmoothie - Hopfen - нем."хмель" - новое, шутливое обозначение для пива. И у хипстеров этот традиционный напиток в моде.

  • Немецкий язык: молодежное слово года

    Молодежный сленг: любимые слова немцев

    Smombie - "смартфонозомби"

    В 2015 году жюри проголосовало за "смартфонозомби". Так называют человека, который постоянно смотрит на дисплей телефона или планшета, не обращая внимания на то, куда идет. Этот термин возник от сокращенного слияния слов "смартфон" и "зомби". Среди фаворитов был глагол "krimmen" - "сначала подарить, потом отнять". Крым по-немецки - Krim. А также слово, связанное с канцлером Германии...

  • Немецкий язык: молодежное слово года

    Молодежный сленг: любимые слова немцев

    Merkeln - "косить под Меркель"

    "Меркелить", "меркельничать", "косить под Меркель" - глагол "merkeln" был популярен среди юных немцев в 2015 году, но молодежным словом года все же не стал. Слово образовано от фамилии нынешнего канцлера Германии и означает ничегонеделание, уклонение от ответов и откладывание решений на потом.

    Автор: Татьяна Вайнман, Марина Борисова


Контекст

ЕСПЧ запретил Польше выдворять мигрантов назад в Беларусь

Мигранты, которые уже находятся на территории Польши, не могут быть возвращены в Беларусь, постановил суд в Страсбурге. В ЕСПЧ поступило уже 47 обращений от 198 мигрантов.  

Польша: До 7000 мигрантов по-прежнему надеются проникнуть в ЕС

По оценкам Варшавы, Беларусь отправила домой лишь около 3000 мигрантов из Ирака и Сирии. На белорусско-польской границе остаются около 7000 желающих перебраться в Евросоюз.  

В Германии назвали "антислово 2015 года"

"Антисловом года" в Германии стало "душа-человек". В кругах правых популистов им уничижительно называют тех, кто на общественных началах оказывал помощь беженцам и выступал против нападений на общежития для мигрантов.  

Словосочетание "понимающий Путина" претендует на титул "антислово-2014"

В жюри, которому предстоит определить "неологизм года", поступило почти 600 предложений, которые содержат более 400 терминов. "Антислово-2014" будет названо в Дармштадте 13 января 2015 года.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Жестокое обращение с мигрантами: как Польша реагирует на растущую критику. DW Новости (06.12.2021)  

Бедственное положение мигрантов в районе белорусско-польской границы (06.12.2021)  

Deutschtrainer – 10 Учим немецкий  

Deutschtrainer – 100 Восклицания  

Deutschtrainer – 50 В интернете  

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Как и предполагалось, без языкового понятия, связанного с коронавирусом, в год короны не обошлось. Но жюри не могло проигнорировать и другое немецкое антислово, отражающее важное явление в обществе.