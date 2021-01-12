Антисловом 2021 года в Германии стал англицизм о мигрантах

Слово "Pushback" ("пушбэк"), пришедшее в немецкий из английского языка, означает в зависимости от контекста "отталкивание", "отказ", "буксировку". С этим термином связан бесчеловечный процесс оттеснения, выдворения беженцев и мигрантов на границах Евросоюза без рассмотрения их заявлений об убежище. Например, правозащитники из Amnesty International обвиняли Агентство по безопасности внешних границ ЕС Frontex в пушбэке на границе ЕС с Турцией. Летом 2021 года несколько неправительственных организаций подали на Frontex в Европейский суд по правам человека. То же самое, по мнению правозащитников, происходило в прошлом году и, возможно, до сих пор происходит на границе Беларуси с Польшей и Литвой.

Термин "пушбэк" затушевывает человеконенавистнический процесс, который лишает людей возможности осуществлять свое право на получение политического убежища в безопасных странах, подчеркивается в обосновании итогов конкурса на самое негативное языковое понятие года. О своем решении назвать "Pushback" антисловом-2021 жюри объявило 12 января в городе Марбурге. Именно это слово, по его мнению, описывает практику европейских пограничных служб по предотвращению пересечения беженцами и мигрантами границ ЕС.

"Pushback" следует за признанными антисловами 2020 года "корона-диктатурой" ("Corona-Diktatur") и "опекунством по репатриации" ("Rückführungspatenschaften").

Антислова 2020 года в Германии

В 2019 году антисловом года стало выражение "климатическая истерия" ("Klimahysterie"), в 2018-м - "антидепортационная индустрия" ("Anti-Abschiebe-Industrie"), в 2017-м - "альтернативные факты" ("alternative Fakten").

На приставку "анти" претендовало более 400 слов

Жюри конкурса в немецком Марбурге, по его собственным заявлениям, получило от жителей Германии в общей сложности более 400 вариантов неподобающих для использования слов и выражений. Чаще всего они были связаны с коронавирусной пандемией, например, "бустерить" ("Boostern"), "ковидиот" ("Covidiot") или "тирания непривитых" ("Tyrannei der Ungeimpften"). Однако эти формулировки, по мнению языковедов, не полностью соответствовали критериям отбора.

Второе место получило понятие "языковая полиция" ("Sprachpolizei"), которым в 2021 году пытались опорочить людей, выступающих за уместное, недискриминационное использование немецкого языка. На третьем месте оказались два выражения, содержащие отсылки к периоду национал-социализма. Их можно услышать от противников вакцинации во время демонстраций против антипандемийных ограничений: это "Impfnazi" (от "Impfung" - "прививка" и "Nazi" - "нацист") и "Ermächtigungsgesetz" ("Закон о чрезвычайных полномочиях") вместо "Закона об эпидемиологической защите" (Infektionsschutzgesetz). "Закон о чрезвычайных полномочиях" был принят рейхстагом в 1933 году под давлением НСДАП и стал заключительным этапом передачи власти Гитлеру. Закон об эпидемиологической защите предусматривает ограничения, обусловленные борьбой с пандемией.

Антислово в Германии выбирается с 1991 года

Негативное языковое понятие в Германии выбирается в 31-й раз начиная с 1991 года. В состав независимого жюри входят четыре языковеда и один сменяемый каждый год представитель СМИ. Выбирают они из списка предложений, которые может сделать каждый житель страны, обосновав свой вариант. Акция проводится для того, чтобы привлечь внимание общества к новым словам и формулировкам в немецком языке, которые нарушают гуманность, вводят в заблуждение или способствуют дискриминации, тем самым конкурс должен развивать чувствительность к языку у жителей Германии.

Не только в Германии

Такой конкурс проходит не только в Германии. Антислова года выбирают и в других немецкоязычных странах и регионах Европы - в Австрии, Лихтенштейне, Люксембурге и Южном Тироле.

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