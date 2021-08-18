Гендерно-нейтральный язык - проблема на уроках немецкого?

Studentenfutter ("пища студентов") - так немцы называют калорийную смесь из сухофруктов и орехов, которую не только студенты берут с собой для перекуса. И когда этим летом в ассортименте баварского супермаркета появился продукт "Student*innenfutter" ("пища студентов и студенток"), это восприняли по-разному. Наряду со смайликами и сердечками в соцсетях было и немало возмущения среди тех, кто противится языковым новшествам.

Гендерно-нейтральное название снека - возможно, просто маркетинговый ход производителя. Но нельзя игнорировать тот факт, что дискуссии о гендерном равенстве, которые активно ведутся в Германии на протяжении последних лет, заставляют меняться и немецкий язык. Феминитивы и нейтральные обращения - распространенное явление в журналистике, речах политиков, деловой переписке. В немецких вузах, кстати, вместо "студентов" теперь используют нейтральное причастие "учащиеся" (Studierende), а вместо "преподавателей" - "обучающие" (Lehrende). И в изучении немецкого как иностранного гендерно-нейтральных понятий не избежать. Но как с ними быть? Для учителей каверзная задача.

Буква I, "звездочка", двоеточие: урок немецкой грамматики

В немецком языке женский род некоторых существительных образуется посредством суффикса"in": Kassierer - кассир, Kassiererin - кассирша. В письменном гендерно-нейтральном языке два слова сжимаются в одно, при этом для женского рода используется большая буква I (ее называют Binnen-I - внутренняя I) - KassiererIn. Для обращения сразу к нескольким людям на письме добавляется еще и суффикс множественного числа "en": KassiererInnen.

Вместо большой "I" можно использовать "гендерную звездочку" (Gendersternchen) : Kassierer*in. Она даже была включена в словарь Duden. Еще один вариант - нижнее подчеркивание (гендергэп, гендерный штрих) или двоеточие: Kassierer_in или Kassierer:in. В устной речи "гендерную звездочку" и эквивалетные ей лингвистические конструкции нужно отмечать паузой. А чтобы учесть не только женщин и мужчин, но и людей третьего пола, там, где это возможно, используют нейтральное причастие (Kassierende - кассирующий) или заменяют словом "лицо", "персона": Person an der Kasse - персона за кассой.

Studentenfutter вскоре будут называть StudentInnenfutter?

В общем, возможностей избежать гендерной ассиметрии в языке немало. И консенсуса по поводу того, какой вариант оптимальный, нет. В своих рекомендациях Совет по немецкому правописанию указывает на важность использования гендерно-нейтральных обращений. Однако в официальный свод правил орфографии, который действует в школах, в сфере администрирования и права, гендерную звездочку или другие лингвистические маркеры равноправия он не включил. Свое решение эксперты совета аргументируют тем, что важно в первую очередь, чтобы текст был читабельным и понятным и чтобы в немецкоязычных странах сохранились единые стандарты орфографии. Поэтому в официальном правописании пока оставят все как есть, без звездочек и двоеточий, и будут наблюдать дальше за развитием языка.

Как преподавать гендерно-нейтральный немецкий?

То, что озадачивает экспертов, вызывает вопросы и у преподавателей немецкого языка. Как все это объяснить иностранцам, изучающим немецкий? На каком этапе? И надо ли вообще объяснять?

"Гендерно-нейтральный язык - не для начинающих, - уверена Наташа Крюгер (Natascha Krüger), преподавательница немецкого в народном университете Карлсруэ. - Это уровень C1". Тот, кто достиг этого языкового уровня, может понимать сложные тексты и скрытые смыслы, доступные носителям языка. Наташа Крюгер отмечает, что учащиеся путают в текстах большую букву "I" с буквой "l", поэтому ее радует то, что теперь вместо нее чаще встречается двоеточие. В народных университетах предпочитают использовать и мужской и женский варианты слова вместе или заменять их причастием. "Немецкая грамматика и без того каверзная, не надо все усложнять", - говорит информационному агентству dpa коллега Наташи из народного университета Беатрис Винклер (Beatrice Winkler).

В Гёте-Институте также ориентируются на уровень знаний учеников. "Мы готовим слушателей наших курсов к тому, чтобы они понимали язык, на котором действительно говорят в Германии", - объясняет пресс-секретарь Виола Нолль (Viola Noll). На определенной ступени в материал включают особенности диалектов и профессиональные термины, а также различные формы гендерно-нейтрального языка. Овладеть иностранным языком - дело нелегкое, и кто смог одолеть неправильные глаголы, тот поймет, что такое "гендерная звездочка", уверены в Гёте-Институте.

Гендерный вопрос в учебниках немецкого

В издательстве Klett, специализирующемся на литературе по изучению иностранных языков, учитывают гендерно-нейтральный язык. При этом все лингвистические конструкции, которые нельзя произнести вслух, как "звездочка" или гендергэп, здесь избегают. Гендерно-нейтральные маркеры не должны усложнять освоение письменного немецкого языка. Такой же позиции придерживаются и в издательстве Cornelsen. "В образовательной сфере мы обязаны придерживаться рекомендаций Совета по немецкому правописанию и не можем использовать новые формы обозначения более чем двух полов", - поясняют dpa в издательстве. Здесь в заданиях к упражнениям употребляют бинарные формулировки, например, Leser und Leserin - читатель и читательница.

Гендерно-нейтральный язык будет все чаще на уроках немецкого

Однако изучая иностранный язык, студент еще и знакомится со страной, в которой на нем говорят, познает культуру и менталитет ее жителей. Поэтому в учебных текстах приводятся примеры употребления гендерно-нейтрального языка в немецком быту. Так, в объявлениях о вакансиях часто можно встретить формулировку "m/w/d" - "männlich/weiblich/divers" (мужской/женский/другой пол). Вопрос, как лучше писать - со "звездочкой" или двоеточием, для самих учеников не столь существенный. Однако такие слова в тексте - хороший повод затронуть на занятиях тему гендерного равноправия, подчеркивает преподавательница из Карлсруэ Наташа Крюгер. К разговору побуждают и несоответствия ролевым клише, например, если в учебнике всплывает "домохозяин", а не "домохозяйка". Сталкиваться с такими явлениями изучающим немецкий будут все чаще - эксперты сходятся в том, что гендерно-нейтральный язык будет играть все более важную роль и в сфере обучения.

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