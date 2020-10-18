Комментарий: Феминитивы нужны даже мужчинам

Сразу к делу - аргументы "за" и "против" феминитивов. Первые свидетельствуют о том, что феминитивы нужны, чтобы сделать женщин видимыми в профессиональной сфере. Вторые же - что феминитивы насаживаются слишком резко, коверкая язык. В блогах и статьях ведутся ожесточенные споры, в которых благоразумно ссылаются на обстоятельные рассуждения социолингвистов чуть ли не из соседних кабинетов, как разрешающих, так и запрещающих феминитивы: дескать, они всегда существовали и легко образовывались в русском языке, так как это вообще свойственно славянской языковой группе. И наоборот - язык должен развиваться естественно, поэтому давление группы активистов недопустимо. По сути, это одна из форм продолжения главного спора о функции языка - описывающей реальность или через себя ее определяющей, формирующей.

Феминитивы - не новое явление

Широким жестом оставив в стороне неисчерпаемые возможности для поиска доводов "за" в лингвистике. Даже такой, как упоминание, что показательный в этом споре феминитив "руководительница" присутствует в русском тексте аж 1670 года - "Руководительница и помощница пресвятая Богородица", как свидетельствует Ирина Фуфаева в книге "Как называются женщины. Феминитивы: история, устройство, конкуренция". Вернемся к определяющей роли языка.

Задаваясь вопросом, существует ли то, что не названо, феминистки говорят о том, что использование феминитивов в профессии и других словах, определяющих положение, делает женщин более видимыми. Насколько же важно именно сейчас ускорять изменения в языке для изменения мышления?

В России сейчас происходят два важных полярных процесса с правами человека: с одной стороны, патриархат во время правления Владимира Путина стал одной из несущих идеологем его режима, а новая конституция отрицательно сказывается на положении женщин в стране. С другой стороны - в стране за последние пять лет развернулась новая фаза борьбы женщин за равные права с мужчинами. И дискуссию о феминитивах как войне с мужецентричной формой мышления общества трудно не заметить. По сути, феминизм как способ борьбы с дискриминацией одной из наиболее незащищенных групп населения и насилием в отношении нее - это серьезное сопротивление режиму. Именно поэтому весь последний год мы видим травлю феминистских активностей со стороны правоохранителей и идеологов.

Для чего нужны феминитивы

Феминитивы нужны, в первую очередь, для борьбы с экономическим неравенством и мизогинией, проявляющихся в злоупотреблениях властью в различных сферах жизни. В России вообще сложилась удивительная ситуация: несмотря на то, что российские женщины в большинстве своем являются более образованными, мужчин охотнее принимают на работу. Даже по официальным данным, средняя заработная плата женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин. Об этом в прошлом году заявила бывший вице-премьер Ольга Голодец. Этот разрыв существенен даже в сравнении со странами СНГ.

Это связано с восприятием мужчины, как более достойного высокой оплаты и должности, в том числе как кормильца семьи, а женщины как той, что уйдет в декрет или будет связана детьми, мешающими для ударного труда.

Несправедливость ситуации заключается в том, что Россия - одна из лидеров в мире по количеству разводов в стране, после которого ребенок зачастую уходит под опеку матери, а выбить алименты на деле оказывается непросто: долги россиян по ним за 2019 год достигли исторического максимума и составили 152 миллиарда рублей. При этом по умолчанию предполагается, что именно женщина будет заниматься неоплаченным трудом, таким как домашнее хозяйство и забота о детях и родственниках, пока мужчина учится, отдыхает или делает карьеру.

Экономическое неравенство в семье часто становится причиной, почему женщина вынуждена терпеть физическое и психологическое насилие со стороны мужчины - ей не на что уйти с детьми из дома. Экономическая база - основа безопасности для женщин в России и один из способов привлекать внимание к проблеме - это громкая, порой даже провокативная демонстрация присутствия женщин на рынке среди специалистов, тогда почему бы не делать это с помощью феминитивов?

На этой неделе правительство Испании одобрило указ о запрете гендерной дискриминации в зарплатах - за нарушение штраф до 187 тысяч евро (17 млн рублей). Но сколько до этого и какими раздражающими других способами феминистки говорили о том, что как специалисты, а точнее, специалистки, они не хуже?

Кому выгоден патриархат?

Низкая оценка женщин на рынке напрямую связана с мизогинией - восприятием женщин как людей второго сорта. Мальчиков воспитывают со словами "не будь, как девчонка", и, как свидетельствуют многие гендерные специалисты, определение мужественности очень часто носит характер противопоставления якобы негативных качеств, которые приписываются женщинам. Подчеркивание своего гендера в роде занятий - это подчеркивание качества, которым надо гордиться, а не стыдиться.

Самое парадоксальное, что старый патриархальный сценарий по большому счету не выгоден самим мужчинам: ВОЗ только что заявила, что традиционная роль накладывает на мужчину слишком много самоограничений, из-за которых они не способны признать слабость и вовремя обратиться за психологической помощью, поэтому в три раза чаще совершают самоубийства. Это, в первую очередь, касается разведенных, безработных или обремененных долгами мужчин - тех, кто считает, что потерпел неудачу в традиционной роли кормильца.

Современные условия жизни диктуют необходимость пересмотра гендерных ролей. И чтобы решить проблему, надо сделать ее видимой - именно поэтому язык имеет значение. Пока государственная риторика диктует женщине, что она, в первую очередь, жена и мать, а мужчина - добытчик, феминитивы своей яркостью ведут свою подрывную деятельность. На войне с такой пропагандистской махиной все доступные средства хороши.

Автор: Лола Тагаева - политический обозреватель и организатор проекта о гендерном просвещении MoscowFemFest, автор колонки на DW. Facebook: Лола Тагаева

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

Как прошел женский марш в Минске Марш солидарности Женский марш солидарности прошел в субботу, 29 августа, в Минске. Его участницы собрались на площади Победы и прошли по Минску - сначала в сторону Академии наук, а когда ОМОН перекрыл проход к центру города - к площади Бангалор, где ранее проходили митинги оппозиции.

Как прошел женский марш в Минске Около 10 тысяч участниц В акции приняли участие тысячи человек, большинство из них - женщины. По оценкам издания Tut.by, число демонстранток достигало 10 тысяч. Они скандировали "Уходи!", "Нас много - ты один!" и "Трибунал!".

Как прошел женский марш в Минске Среди демонстранток - Мария Колесникова К протестующим присоединилась и соратница экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, член президиума Координационного совета Мария Колесникова.

Как прошел женский марш в Минске Задержания журналистов За время протестной акции в Минске были задержаны несколько журналистов. Среди них был и корреспондент DW Павлюк Быковский (на фото). Его вскоре отпустили, сказав, что его перепутали с представителями другого СМИ. Быстро отпустили и фотографа "Комсомольской правды". В то же время двух журналистов "Радио Свобода" и сотрудника телеканала "Белсат" доставили в РУВД.

Как прошел женский марш в Минске Длительное шествие ОМОН несколько раз пытался блокировать движение протестующих. Тем не менее, шествие, несколько раз меняя свое направление, продолжалось около четырех часов.

Как прошел женский марш в Минске Без массовых задержаний Женский марш обошелся без массовых задержаний. В то же время, по информации Telegram-канала Nexta Live, люди в гражданском задержали парня и девушку прямо в троллейбусе. Связано ли это напрямую с протестной акцией, неизвестно. Автор: Илья Коваль

