Комментарий: Феминитивы в России (пока) не пройдут

В России разговор о феминизме и правах женщин, по большому счету, только начинается и идет не очень просто. Сторонники патриархата стараются немедленно уличить феминисток в желании "отменить мужчин". Кроме того, в понимании тех, кто категорически не приемлет принципов феминизма, борьба за равноправие - это про "не уступать место в транспорте" по гендерному принципу и про использование феминитивов. Именно вокруг чего-то подобного разгораются горячие и массовые споры.

Патриархальные ценности в России защищены на государственном уровне

Такое представление о феминизме противникам борьбы за права женщин очень удобно, так как выставляет профем-активистов скандалистами и сумасбродами. Однако проблема вовсе не в горячих, часто выходящих за рамки приличий дискуссиях в интернете. Беда в том, что из-за споров вокруг феминитивов или открывания двери перед женщиной происходит подмена предмета разговора, искажение и умаление серьезности проблемы.

Татьяна Фельгенгауэр

А она довольно понятна: в России женщина сталкивается с массой ограничений, несправедливостей и стереотипов. Патриархальные ценности в России защищены на государственном уровне, и сломать эту систему практически невозможно. Общество лишь постоянно давит на женщину.

Мы ежедневно сталкиваемся с тем, что женщина не защищена ни дома (проблема домашнего насилия - одна из самых серьезных в стране), ни на работе ("стеклянный потолок" в карьере, меньшая зарплата за ту же, что и у мужчины, работу). Именно с этими основополагающими проблемами и нужно бороться в первую очередь.

Реальное равноправие женщин и мужчин и "витринные образцы"

Есть еще один аргумент, который скорее против феминитивов, во всяком случае, на данном этапе. Компании, которые стараются идти в ногу со временем, хотят в силу своего понимания соответствовать феминистической повестке. Но зачастую это превращается в формальность. Например, введение квоты на "женское представительство" среди руководства или в целом в компании. Или то самое использование феминитивов в названии должностей.

Конечно, проще напечатать визитки и переписать штатное расписание, чем всерьез заняться вопросами равного продвижения по карьерной лестнице или условиями ухода в декрет и возвращения из него. Часто на словах самые прогрессивные фирмы выступают с профеминистских позиций, но спросите у их сотрудниц про декрет, отпуск по уходу за ребенком, про продвижение по службе, про, в конце концов, домогательства. А ведь именно то, с чем сталкиваются женщины каждый день, и говорит о реальных достижениях в вопросе уважения прав женщин. В противном случае мы видим лишь "витринные образцы".

Мужчины и женщины - разные

Феминизм в моем понимании - это не столько про тождественность женщины мужчине, сколько про понимание и уважение прав и свобод женщины. Потому что мужчины и женщины - разные. На физиологическом уровне. И необходимо видеть, понимать и уважать особенности каждого - вне зависимости от гендера. Не делать из этого стигму, не превращать это в лозунг, не настаивать на своей "специальности", а просто уважительно относиться к выбору женщины и не ограничивать ее возможности реализовать себя.

Взаимное уважение - это вообще ключ к лучшему обществу. И уважать нужно любой выбор, независимо ни от чего. Женщина имеет полное право делать карьеру и не делать карьеру, рожать детей и быть чайлд-фри, жить одной, выходить замуж или разводиться, носить каблуки или кроссовки. Но это должен быть ее выбор, не ограниченный обществом и существующими неофициальными, но непреодолимыми преградами. И точно так же нужно уважать ее выбор, как себя называть: авторка или автор. Я, пожалуй, автор колонки. Не сочтите за мизогинию, это просто мой выбор.

Автор: Татьяна Фельгенгауэр - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор колонки на DW. Telegram: @tanya_f, Twitter: @t_felg

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