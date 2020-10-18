 Русскоязычные медиа игнорируют женщин-экспертов? Новые факты | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 29.06.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Русскоязычные медиа игнорируют женщин-экспертов? Новые факты

Результаты первого в России исследования, проведенного при поддержке Фонда имени Бёлля, показали отношение в русскоязычных медиа к женщинам-экспертам. Что же выяснили социологи?

Плакат участниц акции за права женщин

Плакат участниц акции за права женщин и против насилия

Результаты первого в России исследования, посвященного тому, как женщины-эксперты фигурируют в СМИ, представил проект She is an expert , инициированный Фондом имени Генриха Бёлля в России (Heinrich-Böll-Stiftung). Его авторы, социологи Диляра Валеева из университета Левена в Бельгии и София Докука из НИУ ВШЭ, выявили ощутимый дисбаланс между женской и мужской экспертизой в современных российских медиа.

"Наш проект проблематизирует недостаточную видимость женской экспертности в публичном пространстве. Мне постоянно приходится слышать о том, что все не так плохо, что женщины не обделены вниманием. И мне хотелось доказать, что люди недооценивают проблему, хотелось найти конкретные цифры", - рассказала DW координатор исследования и основательница проекта She is an expert Нурия Фатыхова.

В мире оценкой репрезентации женщин в медиа уже десятки лет занимается глобальный проект Who makes the news. Но России в нем нет. Поэтому исследовательницы отдельно проанализировали публикации 244 русскоязычных медиа в период с апреля 2019 по апрель 2021 год. Полученные результаты они назвали "тревожными".

Женщины-эксперты в РФ вне политики, бизнеса и экономики?

Так, по данным исследования, журналисты российских СМИ значительно реже обращаются к экспертизе женщин, чем мужчин. Только в 19% проанализированных статей о политике, экономике, образовании и пандемии упоминались женщины. При этом цитаты женщин встречаются всего в 8% текстов на эту тематику. Это почти в пять раз реже, нежели цитаты мужчин. По словам Нурии Фатыховой, полученная в результате цифра в 19% сопоставима со среднестатистическим результатом по миру в 2000 году.

Участницы акции за права женщин (8 марта 2020 года)

Участницы акции за права женщин (8 марта 2020 года)

"В целом, не только в России, но и в мире женщины практически невидимы. Они недостаточно представлены в новостях. Сейчас только 24% новостных субъектов - люди, у которых берутся интервью или о которых идет речь, - женщины. Они попадают в новости, прежде всего, как звезды или обычные люди, а не как авторитетные фигуры", - говорит Нурия Фатыхова.

Чаще всего, выяснили социологи, за комментариями обратятся к руководительнице. И реже - к эксперту женского пола или предпринимательнице. Сам выбор эксперта для публикации, в том числе зависит от пола журналиста: журналистки с большей вероятностью будут брать комментарий у женщины, чем мужчины-журналисты.

Почему важна видимость женщин в медиа

Отдельно авторы исследования замерили, есть ли гендерный баланс в темах, связанных с пандемией коронавируса. Ведь именно по женщинам  COVID-19 в России ударил сильнее всего. Однако и в этой области все ключевые комментарии давали эксперты-мужчины (80% от общего числа).

Тот факт, что в медиа одинаковы представлены и мужчины, и женщины - эксперты, помогает более демократическому и эффективному решению общественно-важных вопросов, а также отображает разные точки зрения на проблемы в обществе говорят авторы исследования.

Weißrussland Frauen bei den Protesten

Участница акции за права женщин (август 2020, Москва)

"Мое мнение, что существует зависимость между видимостью женщин в СМИ и синдромом самозванки. Медиа формирует восприятие себя, особенно у молодежи", - говорит социолог Диляра Валеева. Получается, что при нынешнем дисбалансе за мужчинами закрепляется большинство экспертных областей. Это отражается как на выборе будущей профессии у подростков, так и на разнице в зарплатах между взрослыми мужчинами и женщинами (в России они получают почти на треть меньше за аналогичную работу).

В будущем социологи She is an expert также планируют зафиксировать, как именно пишут в медиа о женщинах-профессионалах. "В международных исследованиях часто говорят о том, что про женщин-политиков много пишут в контексте их семьи и внешности, а не их предвыборных программ. Аналогично, предпринимательницы часто предстают в медиа именно с "женскими бизнесами", типа детских садов, салонов красоты и цветочных магазинов. Даже про спортсменок часто говорят не в контексте их профессиональных достижений, а именно о том, как они выглядят или с кем состоят в отношениях. Для мужчин спортсменов такая тенденция отсутствует", - объясняет София Докука.

"Меньше процента": о феминитивах в российских медиа

Исследовательницы дополнительно проверили, насколько распространены феминитивы в русскоязычных СМИ. Исследовали не все слова, а лишь те, которые чаще всего употребляют журналисты для обозначения женщин в профессиональных областях - "руководительница", "экспертка" и "предпринимательница". Разрыв колоссальный: из более двух миллионов текстов феминитивы обнаружили лишь в 410 текстах. Это менее одного процента.

Подчеркнуть пол женщины-эксперта журналисты старались в публикациях об образовании, открытии учреждений и научных исследованиях, а также о мошенничестве. Не выделять пол старались, наоборот, в текстах про политику и бизнес. При этом большинство статей, в которых использовались феминитивы для обозначения экспертов, написаны женщинами, говорится в исследовании.

Смотрите также:

  • Пожарные

    Кому доверяют россияне (фотогалерея)

    Пожарные и спасетели МЧС в рейтинге доверия - на первом месте. Им доверяют 89 процентов жителей России. Похожий результат вышел и во многих других странах, в том числе и в Германии.

  • Учитель

    Кому доверяют россияне (фотогалерея)

    На втором месте оказались педагоги: им россияне доверяют чууть больше, чем немцы (86 и 82 процентов соответственно).

  • Врач

    Кому доверяют россияне (фотогалерея)

    С незначительным отрывом от учителей отстает медперсонал и санитары скорой помощи. Им в России доверяют гораздо больше, чем врачам, которые заняли лишь 11-ю строчку.

  • Солдат

    Кому доверяют россияне (фотогалерея)

    С большим уважением жители России относятся к солдатам. Им доверяют почти 83 процента. Для сравнения: в Германии доверие к этой группе профессионалов испытывают всего 66 процентов. Зато что касается веры в добросовестность полицейских, то ситуация здесь противоположная: немцы им доверяют гораздо больше, чем россияне (82 и 55 процентов соответственно).

  • Слесарь

    Кому доверяют россияне (фотогалерея)

    В пятерку профессий, пользующихся доверием у россиян, попали ремесленники (столяры, маляры, сантехники и другие) и архитекторы. Им доверяют почти 77 процентов опрошенных. Примерно такое же отношение к этим специалистам и у немцев.

  • Владислав Третьяк

    Кому доверяют россияне (фотогалерея)

    Гораздо больше, чем в Германии (42 процента), в России (72 процента) доверяют спортсменам. Оговоримся: опрос проводился в 2015 году - до скандала с допингом. Высокое доверие у россиян и к священнослужителям - около 72 процентов опрошенных высказались за них.

  • Сотрудник банка

    Кому доверяют россияне (фотогалерея)

    В нижней части рейтинга доверия в России оказались банкиры (42 процента), предприниматели (37 процентов), страховые агенты (33 процента) и специалисты по рекламе (32 процента).

  • Заседание Госдумы

    Кому доверяют россияне (фотогалерея)

    Настоящий кризис доверия в России, если верить результатам опроса GfK, испытывают политики. Они оказались последними в списке из 32 профессий, упомянутых в опросе GfK. Лишь треть россиян не сомневаются в их честности.

    Автор: Татьяна Вайнман


Смотреть видео 11:25

Russian Woman на Евровидении: Манижа рассказала DW о конкурсе, хейтерах и украинских конкурентах (18.05.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Почему женщины зарабатывают меньше мужчин? (07.03.2018)  

Почему с насилием против женщин так трудно бороться (25.11.2016)  

Также по теме

Moskau | Paveletsky Bahnhof Frau mit Smartphone

Комментарий: Феминитивы в России (пока) не пройдут 18.10.2020

Борьба за феминитивы - вопрос не второй и даже не третьей степени важности. В России у женщин много реально серьезных проблем, с которыми они сталкиваются ежедневно, считает Татьяна Фельгенгауэр.

Реклама