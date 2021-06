Русскоязычные медиа игнорируют женщин-экспертов? Новые факты

Результаты первого в России исследования, посвященного тому, как женщины-эксперты фигурируют в СМИ, представил проект She is an expert , инициированный Фондом имени Генриха Бёлля в России (Heinrich-Böll-Stiftung). Его авторы, социологи Диляра Валеева из университета Левена в Бельгии и София Докука из НИУ ВШЭ, выявили ощутимый дисбаланс между женской и мужской экспертизой в современных российских медиа.

"Наш проект проблематизирует недостаточную видимость женской экспертности в публичном пространстве. Мне постоянно приходится слышать о том, что все не так плохо, что женщины не обделены вниманием. И мне хотелось доказать, что люди недооценивают проблему, хотелось найти конкретные цифры", - рассказала DW координатор исследования и основательница проекта She is an expert Нурия Фатыхова.

В мире оценкой репрезентации женщин в медиа уже десятки лет занимается глобальный проект Who makes the news. Но России в нем нет. Поэтому исследовательницы отдельно проанализировали публикации 244 русскоязычных медиа в период с апреля 2019 по апрель 2021 год. Полученные результаты они назвали "тревожными".

Женщины-эксперты в РФ вне политики, бизнеса и экономики?

Так, по данным исследования, журналисты российских СМИ значительно реже обращаются к экспертизе женщин, чем мужчин. Только в 19% проанализированных статей о политике, экономике, образовании и пандемии упоминались женщины. При этом цитаты женщин встречаются всего в 8% текстов на эту тематику. Это почти в пять раз реже, нежели цитаты мужчин. По словам Нурии Фатыховой, полученная в результате цифра в 19% сопоставима со среднестатистическим результатом по миру в 2000 году.

Участницы акции за права женщин (8 марта 2020 года)

"В целом, не только в России, но и в мире женщины практически невидимы. Они недостаточно представлены в новостях. Сейчас только 24% новостных субъектов - люди, у которых берутся интервью или о которых идет речь, - женщины. Они попадают в новости, прежде всего, как звезды или обычные люди, а не как авторитетные фигуры", - говорит Нурия Фатыхова.

Чаще всего, выяснили социологи, за комментариями обратятся к руководительнице. И реже - к эксперту женского пола или предпринимательнице. Сам выбор эксперта для публикации, в том числе зависит от пола журналиста: журналистки с большей вероятностью будут брать комментарий у женщины, чем мужчины-журналисты.

Почему важна видимость женщин в медиа

Отдельно авторы исследования замерили, есть ли гендерный баланс в темах, связанных с пандемией коронавируса. Ведь именно по женщинам COVID-19 в России ударил сильнее всего. Однако и в этой области все ключевые комментарии давали эксперты-мужчины (80% от общего числа).

Тот факт, что в медиа одинаковы представлены и мужчины, и женщины - эксперты, помогает более демократическому и эффективному решению общественно-важных вопросов, а также отображает разные точки зрения на проблемы в обществе говорят авторы исследования.

Участница акции за права женщин (август 2020, Москва)

"Мое мнение, что существует зависимость между видимостью женщин в СМИ и синдромом самозванки. Медиа формирует восприятие себя, особенно у молодежи", - говорит социолог Диляра Валеева. Получается, что при нынешнем дисбалансе за мужчинами закрепляется большинство экспертных областей. Это отражается как на выборе будущей профессии у подростков, так и на разнице в зарплатах между взрослыми мужчинами и женщинами (в России они получают почти на треть меньше за аналогичную работу).

В будущем социологи She is an expert также планируют зафиксировать, как именно пишут в медиа о женщинах-профессионалах. "В международных исследованиях часто говорят о том, что про женщин-политиков много пишут в контексте их семьи и внешности, а не их предвыборных программ. Аналогично, предпринимательницы часто предстают в медиа именно с "женскими бизнесами", типа детских садов, салонов красоты и цветочных магазинов. Даже про спортсменок часто говорят не в контексте их профессиональных достижений, а именно о том, как они выглядят или с кем состоят в отношениях. Для мужчин спортсменов такая тенденция отсутствует", - объясняет София Докука.

"Меньше процента": о феминитивах в российских медиа

Исследовательницы дополнительно проверили, насколько распространены феминитивы в русскоязычных СМИ. Исследовали не все слова, а лишь те, которые чаще всего употребляют журналисты для обозначения женщин в профессиональных областях - "руководительница", "экспертка" и "предпринимательница". Разрыв колоссальный: из более двух миллионов текстов феминитивы обнаружили лишь в 410 текстах. Это менее одного процента.

Подчеркнуть пол женщины-эксперта журналисты старались в публикациях об образовании, открытии учреждений и научных исследованиях, а также о мошенничестве. Не выделять пол старались, наоборот, в текстах про политику и бизнес. При этом большинство статей, в которых использовались феминитивы для обозначения экспертов, написаны женщинами, говорится в исследовании.

Смотрите также: