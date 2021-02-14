Женская цепь солидарности в Москве: "Против насилия, за любовь"

"Цепь солидарности и любви" - так называлась акция, которая прошла в День всех влюбленных , в воскресенье, 14 февраля, на Старом Арбате. Корреспондент DW насчитал в цепи до 250 человек. Женщины разных возрастов встали вдоль Арбата, растянув белую ленту, с цветами и валентинками в руках. Так они выразили "поддержку не только Юлии Навальной, но и всем женщинам-политзаключенным", - говорилось в анонсе встречи в фейсбуке.
"Мы солидарны с Юлией Навальной"
Москва до сих пор преодолевает последствия снегопада, который обрушился на столицу несколькими днями ранее. Перед началом акции по Арбату сновали пять снегоуборочных машинок и несколько грузовиков. Некоторые здания огородили забором - рабочие сбрасывали с крыш груды снега.
Акция солидарности на Старом Арбате
К 14:00 у памятника поэту Александру Пушкину и его супруге Наталье Гончаровой стали собираться первые участницы акции. "Я против насилия, я за любовь, и этому посвящен мой маникюр, - гражданская активистка 45 лет продемонстрировала журналистам ярко-красные ногти. - Я считаю, что любовь победит, она сильнее страха. Это показывает Алексей Навальный в суде - как он любит свою супругу".
В это время другая девушка встала между Пушкиным и Гончаровой с воздушными шариками в форме сердца. Организаторы встречи в фейсбуке призывали использовать на акции красный цвет. Девушка объяснила, что "красный цвет объединяет женщин - жертв нынешнего политического режима". "Мы солидарны с Юлией Навальной, а она солидарна со своим мужем и семьей, которые находятся в очень тяжелом положении", - рассказала о своих мотивах участница цепи.
Белая лента и черное сердце
Когда первые несколько человек встали у памятника, к ним смелее стали подходить другие женщины. Кто-то из них достал белую ленту - символ протестов 2011-2012 годов. Ее растянули вдоль "цепи солидарности и любви". Еще одним символом акции стали черные сердечки - бумажки с этим изображением держали в руках и крепили на одежду. Некоторые девушки писали на них имена женщин, которых, как они считают, преследуют по политическим мотивам.
Таких женщин сейчас в России более ста, рассказала DW муниципальный депутат Юлия Галямина. В прошлом году ее осудили по так называемой "дадинской" статье о повторном нарушении правил проведения митингов. По этой причине она вскоре лишится возможности преподавать в вузе и участвовать в выборах. "Акции, которые проходят мирно, действуют лучше, чем агрессия", - считает депутат Тимирязевского района Москвы.
Юлия Галямина
В разговоре с DW Галямина напомнила, что суд 18 февраля вынесет приговор Анастасии Шевченко в Ростове-на-Дону. Женщине грозит 5 лет лишения свободы по статье о сотрудничестве с нежелательной организацией - такой срок запросил гособвинитель. Многие девушки в цепи держали фотографии Шевченко.
Провокаторы раздавали цветы
Спокойный ход акции нарушали только провокаторы. Один из них ходил в каске с надписью NATO с надувным игрушечным автоматом наперевес. Он разбрасывал фальшивые доллары и говорил, что девушки в цепи - его сотрудницы. Сами девушки кричали "позор", когда мужчина проходил мимо них.
Другие провокаторы работали более изысканно. Один, например, настойчиво пытался раздавать девушкам розы. Те в основном отказывались, но молодой человек разве что не силой убеждал их взять цветок. Второй раздавал горячий чай, на что в цепи отшучивались - как бы напиток не оказался разбавлен ядом "Новичок".
Несмотря на 13-градусный мороз и резкий ветер, участницы простояли в цепи не менее двух часов. Силовики никак себя не проявили. Перед началом акции солидарности две группы полицейских по три человека курсировали вдоль Арбата, но к ее началу они скрылись из виду.
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Автор: Виталий Кропман