Приговор Юлии Галяминой выписали под копирку

В среду, 23 декабря, судья Анатолий Беляков приговорил Юлию Галямину к двум годам лишения свободы условно. Депутата Тимирязевского района столицы признали виновной по так называемой "дадинской" статье - о неоднократном нарушении правил проведения митинга. Вслед за несколькими административными наказаниями за организацию несогласованных акций Галямину настигла уголовная ответственность. Ей грозило пять лет тюрьмы, но судья учел положительные характеристики и статус депутата.

Вход в здание Тверского районного суда Москвы в среду был затруднен. За пару часов до вынесения приговора Юлии Галяминойего обнесли железным забором. Примерно за час к суду начали подходить журналисты и сторонники муниципального депутата. К началу заседания там собралось около двухсот человек. Среди них были директор ФБК Иван Жданов, политик Дмитрий Гудков и несколько муниципальных депутатов.

Поддержать Галямину приехал и сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов, который сегодня вернулся с Новой Земли. Туда его в прошлом году насильно отправили проходить срочную военную службу. Однако на само заседание, кроме журналистов, попасть не смог почти никто - из-за антикоронавирусных мер. В зал трансляций пустили только знаменитую пару - уже отсидевшего по "дадинской" статье Константина Котова и фигурантку дела "Нового величия" Анну Павликову.

Из-за того, что Галямина отказывалась начинать заседание, пока людям не разрешат присутствовать в зале, суд приступил к работе на час позже. Судья Анатолий Беляков открыл его неутешительно: "Суд установил, что Галямина совершила неоднократное нарушение порядка проведения митинга". Это означало, что приговор, вероятнее всего, будет обвинительный.

"Мешать проходу граждан" - нарушение конституционного права

Судья оглашал приговор 2,5 часа с двумя перерывами. Он перечислил все административные эпизоды, которые вместе составили уголовное дело. Так, депутату припомнили организацию митингов за допуск кандидатов на выборах в Мосгордуму прошлым летом. Последний эпизод произошел 15 июля 2020 года - Галямина организовала сбор подписей против поправок к Конституции на Пушкинской площади в Москве.

Судья Беляков отверг доводы адвокатов, что в действиях Галяминой нет состава преступления. Не согласился он и со свидетелями защиты, которые утверждали, что митинги носили мирный характер. Их суждения, по словам председательствующего, "носили субъективный характер". Зато показания свидетелей обвинения - полицейских, которые задерживали Юлию Галямину и мониторили ее соцсети на предмет призывов прийти на несогласованные акции, - Беляков посчитал заслуживающими доверия.

Судья же решил, что мероприятия, которые организовала подсудимая, "создавали угрозу общественному порядку и безопасности", а также правам и ценностям, охраняемым конституцией. Из-за того, что участники митинга "мешали проходу граждан", по мнению судьи, под угрозой оказалась 27-я статья Конституции РФ. Она гласит: "Каждый, кто законно находится на территории РФ, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства".

2 года условно и запрет избираться

Галямина ожидала от суда худшего. Перед оглашением приговора она рассказала журналистам, что накануне закупилась в "Ашане" всем необходимым, что нужно взять с собой в СИЗО. На предыдущем заседании прокуратура запросила для политика 3 года колонии общего режима. Но в этой части судья все же проигнорировал доводы гособвинения.

"Исправление подсудимой возможно в условиях лишения свободы, но без реального отбывания", - заявил Беляков. Он назначил Галяминой два года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Галяминой запрещено менять место жительства, и два раза в месяц ей нужно отмечаться в полиции.

Осужденным по "дадинской" статье нельзя участвовать в выборах и заниматься преподавательской работой. По этой причине Галямина не сможет, как она хотела, баллотироваться в депутаты Госдумы в следующем годы. Кроме того, она, вероятнее всего, в ближайшее время лишится работы в РАНХиГС и "Шанинке" и статуса депутата Тимирязевского района.

"Копипаст" приговора Котову

На выходе из суда Юлию Галямину сторонники встретили продолжительными аплодисментами и криками "Юля". Полиция в мегафон требовала от них разойтись. Депутат отметила, что, благодаря пришедшим, наказание оказалось не таким жестоким, как могло быть. В планах у нее - так или иначе принять участие в думской кампании - 2020 и запустить программу на своем YouTube-канале.

"Я считаю, что этот приговор нечестный и несправедливый, - заявила политик. - Но, конечно, я рада, что я на свободе, потому что это даст мне возможность поддерживать моих избирателей и вести активную деятельность. У нас огромные план на этот год".

Адвокат Галяминой Мария Эйсмонт отметила схожесть текста приговоров Константина Котова и Юлии Галяминой. "Во многом это копипаст приговора Константину Котову, - прокомментировала юрист. - Они решили, раз приговор Котову устоял, то можно использовать его формулировки. Но приговор от этого не становится более правовым".

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