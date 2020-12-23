Гражданский форум ЕС-Россия требует полного оправдания Юлии Галяминой

Группа по солидарности Гражданского форума ЕС-Россия требует полного оправдания муниципального депутата Тимирязевского района Юлии Галяминой. "Суд над Галяминой - это не что иное как нарушение права на свободу собраний", - говорится в заявлении группы, обнародованном в среду, 23 декабря. Представители форума призвали власти России обеспечить реализацию этого права в соответствии с международными стандартами и положениями Конституции РФ.

Кроме того, авторы заявления выразили крайнее возмущение решением Тверского суда Москвы, несколькими часами ранее приговорившего муниципального депутата к двум годам условного срока. Форум считает преследование Галяминой политическим и призвал правозащитников по всему миру, а также международные институты выступить в поддержку осужденной активистки.

Московский суд признал Галямину виновной в неоднократном нарушении правил проведения митингов. Депутату назначено два года испытательного срока, запрещено менять место жительства и предписано отмечаться в полиции дважды в месяц. Сама Галямина считает дело политически мотивированным и препятствующим ее деятельности как избранного депутата.

Дело Юлии Галяминой

Уголовное дело против Галяминой возбудили в конце июля. По версии следствия, депутат в начале месяца разместила в интернете призывы к участию в несогласованном митинге в центре Москвы 15 июля. Кроме того, за последние полгода вступили в силу два решения об административных штрафах, назначенных Галяминой за акции протеста летом 2019 года. Этого достаточно для возбуждения уголовного дела о неоднократном нарушении правил проведения митингов. Соответствующую статью Уголовного кодекса РФ (212.1) называют "дадинской", потому что первым осужденным по ней в 2015 году стал московский активист Ильдар Дадин.

Гражданский форум ЕС-Россия был основан в 2011 году неправительственными организациями в качестве постоянной платформы для взаимодействия. Сегодня в Форум входят более 180 членских организаций и организаций-сторонников из России, 19 стран ЕС и Великобритании. Форум нацелен на более активное участие НПО в диалоге между Евросоюзом и Россией.

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