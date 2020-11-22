Как стереотипы в обществе влияют на зарплату женщин в России

В Москве уже в четвертый раз прошел образовательный фестиваль FemFest, посвященный гендерной грамотности, свободе выбора и достоинству людей. Если в первый день приглашенные на него эксперты много говорили об актуальной повестке 2020 года и влиянии ее на женщин, то второй - 22 ноября - организаторы посвятили вопросам, которые существовали в России задолго до коронавируса и локдаунов. А именно - низкому уровню экономической безопасности женщин в России и запредельному уровню харассмента. О том, почему эти проблемы между собой связаны и как их можно было бы решить - у DW.

Почему женщинам в России платят меньше, чем мужчинам

По официальным данным за неполный 2020 год, женщины в России за труд одинаковой ценности получают зарплату на 28,5% меньше, чем мужчины, указала, выступая в ходе FemFest, Зоя Хоткина, ведущий научный сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения РАН. По ее словам, это прямая угроза экономической безопасности женщин, потому что они могут на эти деньги удовлетворить меньше своих потребностей.

Зоя Хоткина

Меньше денег - больше зависимость, например от государства (пособия) или от партнера с большей зарплатой. Бедность женщины передается ее детям, причем как на материальном, так и на ментальном уровне. "А это гораздо страшнее. Недоплатив женщинам, мы подставляем следующее поколение детей", - уверена Хоткина.

Но почему разница такая большая и не сокращается? Главная причина - стереотипы на рынке труда, уверены эксперты. Один из таких мифов заключается в том, что мужчины - это обязательно кормильцы, а значит, они должны зарабатывать больше. В кризис, вызванный коронавирусом, это проявилось в том, что женщин в России увольняли первыми или переводили на внештатную работу. При этом государство поддерживало в основном тех, кто работает в штате.

Как увеличить экономическую безопасность женщин в России

Во время пандемии разовые выплаты на детей были очень важны, так как многие люди потеряли работу. Однако как долгосрочная мера пособия от государства не работают, считают эксперты. Природа бедности женщин в России - не социальная, а трудовая, уверены они. Поэтому один из очевидных шагов - выравнивать зарплаты мужчин и женщин. Тем более, что в законе и так закреплен запрет на дискриминацию.

Алена Попова

Выступавшие на FemFest эксперты согласились, что контролировать соблюдение таких законов и пропагандировать равные зарплаты должны на самом высоком уровне. Например, в правительстве РФ. Хотя отдельные компании уже сами проводят политику по выравниванию зарплат мужчин и женщин, признала правозащитница Алена Попова. Они анализируют ситуацию с гендерным разрывом в доходах в российских регионах, отправляют женщин на переобучение и продвигают их по карьерной лестнице.

Также правительство, добавляют эксперты, обязано обеспечить места в яслях и детских садах, чтобы женщины могли работать. И, наконец, ввести право эксклюзивного декрета для отцов. Сейчас в России есть только общий декрет, который мама или папа могут разделить между собой. Но пока что уход за ребенком чаще ложится на женщину.

Экономические последствия харассмента

Еще одно неочевидное решение, которое помогло бы женщинам преодолеть экономическое неравенство, - борьба с харассментом в России. Юрист и эксперт Центра социально-трудовых прав Юлия Островская рассказала о прямой связи между домогательствами на рабочем месте и тем, как женщина строит свою карьеру.

У женщин решение уйти с работы связано с проблемой харассмента чаще, чем у мужчин

Международная организация труда (МОТ) выяснила, что у женщин решение уйти с работы связано с проблемой харассмента чаще, чем у мужчин. Примерно 80% тех лиц, которые столкнулся с харассментом, в течение двух лет уходят с этого места работы.

"Это миф, что женщин вынуждают переспать в обмен на повышение по службе. Это достаточно редкое явление. Чаще всего харассмент - это сексисткие шуточки, настойчивые приглашения на свидания, расспросы про личную и сексуальную жизнь", - уточняет Амина Назаралиева, врач-сексолог и соучредитель Mental Health Center.

На практике это означает, что у компаний становится меньше доступа к талантам, объясняет Островская. "Особенно это понимают высокотехнологические компании - и переходят на политику, искореняющую харассмент. Но в России об этом по-прежнему говорят мало", - посетовала юрист.

Как бороться с домогательствами на рабочем месте?

Законодательных механизмов борьбы с харассментом на рабочем месте в России нет. Конвенцию об искоренении насилия и домогательств в сфере труда МОТ одобрила только в 2019 году. Россия ее еще не подписала. Как же бороться с проблемой, не имея правовой базы? Эффективных способов не так много.

Во-первых, можно заранее мониторить, как относятся к женщинам в той или иной компании. Такими рейтингами и отзывами занимается интернет-проект "Канарейка". "Даже если в компании на бумаге есть политика против харассмента, но присутствует атмосфера страха и угнетения, никто эти правила соблюдать не будет", - предупреждает Островская.

Второй способ - проводить профилактику харассмента на рабочих местах. Объяснять, почему эта проблема важна, проводить тренинги и дискутировать с коллегами - лучше лично. Одной такой встречи, чтобы поменять культуру в компании, будет недостаточно. Наконец, сработает и помощь коллег на работе. Подсчитано, что почти в половине случаев харассмент прекращается, если был свидетель и он открыто высказался против такого поведения.

"Обозначьте конкретно, что человек сделал не так, и попросите его прекратить это делать. А коллегу, против которой или которого направлен харассмент, поддержите", - советует Амина Назаралиева.

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