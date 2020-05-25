Девочка, мальчик, интерсекc: можно ли вообще определить пол ребенка?

Вы уверены, что с биологическим полом - все совершенно ясно? Его записывают в метрику, он не меняется на протяжении всей жизни - женщина или мужчина, принцесса или рыцарь. И на этом можно поставить точку? Такого определения действительно до сих пор придерживаются некоторые, ссылаясь, как правило, на законы биологии. В науке такой подход известен как половой диморфизм. То есть исключительно анатомические различия определяют принадлежность человека к одному из полов. Однако научное сообщество шагнуло дальше, доказав, что пол - понятие весьма сложное.

Половые хромосомы определяют пол?

Две X-хромосомы - женщина, одна X-хромосома и одна Y-хромосома - мужчина. Так формируется пол, объясняют нам в учебниках по биологии. У зародыша с двумя X-хромосомами формируются, как правило, женские половые органы. Во втором случае - мужские. Разумеется, роль половых хромосом - важная, но хромосомное определение пола далеко не полное и не единственное.

Среди нас есть люди, которые внешне выглядят как женщины, то есть обладают всеми анатомическими особенностями женского организма, но при этом их геном содержит половые хромосомы X и Y. Или наоборот: внешне - мужчина, а хромосомы - женские. Как такое возможно?

Наука дает такой ответ. Есть ген SRY (Sex-determining Region Y), который располагается на Y-хромосоме. Именно этот ген отвечает за развитие организма по мужскому типу, обуславливающий формирование семенников. Однако мутации в этом гене могут привести к тому, что на свет появится человек с женским организмом, но с генотипом X и Y. То есть отличительных мужских половых признаков у него не будет. Поэтому среди людей встречаются индивиды с мужским фенотипом и женским генотипом. Например, у людей с X-хромосомами, то есть женским набором, могут образоваться семенники. Происходит это потому, что в геноме есть фрагмент Y-хромосомы с геном SRY.

Возникает вопрос, насколько вообще тогда целесообразно записывать пол человека в метрику сразу после рождения, руководствуясь лишь внешними признаками? Кроме того, половые признаки могут быть изменены и при возникновении мутаций в генах, поэтому сбои в работе генов могут приводить к различиям в формировании половых органов у человека. Это показывает, какими сложными могут быть вопросы о половой принадлежности. Но на этом сложности не заканчиваются.

Мужчина, женщина, интерсекс

Также есть люди, которые не могут отнести себя однозначно к женскому или мужскому полу. Они называют себя интерсекс-людьми. По данным ООН, их доля составляет примерно 1,7 процента от всего населения. Чтобы было проще, можно сказать, что таких людей в мире столько, сколько рыжеволосых.

С 2018 года представители "третьего пола" в Германии могут регистрироваться в базе данных ЗАГСа о рождении под обозначением "различный" (по-немецки -"divers"). Австралия, Бангладеш, Индия также признают обозначение пола для интерсексуалов.

Еще одно научное исследование доказало, что вопрос о принадлежности к тому или иному полу нужно рассматривать во времени. Ведь существуют еще специальные гены, которые в течение всей жизни "трудятся" над поддержанием пола. И тут опять не обойтись без биологии. На клеточно-молекулярном уровне - это специальные клетки, которые решают судьбу половых клеток. То есть они определяют превратиться им в сперматозоиды или яйцеклетки. В половых железах у мужчин есть клети Сертоли, у женщин они называются гранулезные клетки, которые определяются двумя генами - DMRT1 и FOXL2. Ученые провели эксперимент и выключили у мыши ген DMRT1 в клетках Сертоли. В результате чего они превратились в гранулезные клетки - женские. Правда, такое превращение заметно только на клеточном уровне.

А что с гормонами?

Когда речь заходит о мужских и женских гормонах, то и здесь нужно сделать оговорку. Эстрогены и прогестерон традиционно считаются группой женских половых гормонов. Однако они есть абсолютно у всех: мужчин, женщин, интерсексов. Некоторые ученые в США предлагают даже разделять людей на "беременных" и "небеременных", так как именно гормональный фон беременных сильно отличается от остальных.

Кроме того, до полового созревания по гормональному фону невозможно определить пол ребенка. И только после - по уровню тестостерона. Впрочем, и здесь долгое время ошибочно считалось, что существует четкое деление на мужские и женские гормоны. Тестостерон? Это только про мужчин. Сегодня ученые интенсивно занимаются исследованиями гормонов, и они уверены, что гены - не единственный фактор, определяющий наш гормональный фон. Например, во время беременности партнерши у будущих пап заметно снижается уровень тестостерона. А в другой ситуации женский гормон прогестерон начинает активно вырабатываться, когда возникает конкуренция. Чем больше приходится отстаивать свое положение, что обычно приписывают мужчинам, тем больше формируется женского гормона.

Найдите отличия

Но ведь женщины отличаются от мужчин! Должно же быть отличие, наверное, за это отвечает наш мозг? Совершенно верно. Есть среднестатистические отличия. Например, мозг у мужчины, в среднем, - больше. Но и здесь не пытайтесь заставить ученых определить мужской он или женский. Строение каждого - уникально, если и обобщать, то можно выделить определенную мозаику, складывающуюся в соответствии с принадлежностью к тому или иному биологическому полу. Так, по крайней мере, описывает выводы своего исследования группа ученых из Израиля. Однако это только мозаика. Иногда мозг трансгендера по своей мозаике больше соотносится с гендерным выражением человека, а иногда с зарегистрированным при рождении полом.

Словом, вся аргументация о принадлежности к тому или иному полу исключительно на биологической основе уже давно не выдерживает научной базы доказательств. Пол - понятие слишком сложное! А ведь мы еще даже не говорили про его гендерные составляющие.

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