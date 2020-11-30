Что немцам не советуют говорить в 2021 году

Приставку "анти" в Германии получают новые слова в немецком языке, употребление которых нарушает принципы демократии и унижает человеческое достоинство, дискриминирует определенные группы в обществе или вводит в заблуждение. Обычно в немецком Дармштадте выбирают одно "антислово года". Но на сей раз титул с негативной приставкой получили сразу два языковых понятия.

''Корона-диктатура'' - антислово года

Первый неологизм - дитя коронавирусного кризиса: "корона-диктатура" ("Corona-Diktatur"). Это слово часто звучит из уст корона-скептиков и приверженцев праворадикальных взглядов и дискредитирует меры по ограничению негативных последствий пандемии, объясняет жюри свой выбор. Кроме того "оно преуменьшает серьезность понятия "диктатура" и является глумлением над людьми, которые борются с диктаторами, из-за чего лишаются свободы и подвергаются пыткам вплоть до того, что рискуют жизнью или оказываются вынужденными бежать", обосновывает комиссия.

"Опекунство по репатриации": немецкий неологизм с цинизмом

В коронакризис в немецком языке появилось немало новых слов, в том числе и с негативной коннотацией. Но жюри в Дармштадте хотело обратить внимание и на другие тематические направления, в которых также есть новая неподобающая лексика. Поэтому вторым антисловом года стал эвфемизм "опекунство по репатриации"("Rückführungspatenschaften").

Два антислова 2020 года

Такую формулировку используют для предложенного в сентябре 2020 года Еврокомиссией механизма миграционной политики. Согласно ему страны-члены ЕС, отказавшиеся принимать у себя беженцев, из европейской солидарности должны взять на себя ответственность за депортацию на родину тех, кому было отказано в предоставлении убежища. Это словосочетание "цинично и приукрашивает действительность", заявило жюри. Изначально позитивное понятие "опекунства", подразумевающее поддержку того, кто нуждается в помощи, в сочетании с более мягким словом "Rückführung" ("возврат", "репатриация") вместо привычного "Abschiebung" ("выдворение", "депортация") внушает то, что депортация является хорошим человеческим поступком, говорится в обосновании этого антислова. В общей сложности в лонглист входило 625 слов и словосочетаний, среди которых доминировали понятия, связанные с пандемией.

"Антислова" предыдущих лет

В этом году негативное языковое понятие в Германии выбирали в 30-й раз. В состав независимого жюри входят четыре языковеда и один сменяемый каждый год представитель СМИ. Выбирают они из списка предложений, которые может сделать каждый житель страны, обосновав свой вариант. Акция проводится для того, чтобы привлечь общественное внимание к словам и формулировкам, которые "нарушают фактическую уместность или гуманность", и тем самым развивать чувствительность к языку у жителей Германии.

В 2019 году антисловом года стала "климатическая истерия" ("Klimahysterie"), в 2018-м - "антидепортационная индустрия" ("Anti-Abschiebe-Industrie"), в 2017-м - "альтернативные факты" ("alternative Fakten").

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