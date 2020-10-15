 Фильм, которого боятся диктаторы | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 15.10.2020

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Культура и стиль жизни

Фильм, которого боятся диктаторы

80 лет прошло с того момента, как шедевр Чарли Чаплина "Великий диктатор" вышел на экраны. Этот фильм и сегодня взывает к мужеству во времена, когда нельзя молчать.

Кадр из фильма

Па-де-де диктатора с надувным глобусом под музыку Вагнера из фильма Чарли Чаплина "Великий диктатор" относится к числу самых известных кадров мирового кинематографа. Едкая пародия на "фюрера" вошла в историю как первый большой антифашистский художественный фильм.

"Великий диктатор" - это также первый звуковой фильм Чаплина с полноценными диалогами. На премьере 15 октября 1940 года в Нью-Йорке зрители впервые услышали, как великий комик, режиссер, продюсер и актер, создавший образ наивного и чудаковатого бродяги, впервые заговорил с экрана - и то, что он сказал, до сих пор поражает.

Кадр из фильма

Премьера фильма состоялась, несмотря на угрозы со стороны американских поклонников "фюрера" и вопреки сопротивлению сторонников политики умиротворения агрессора. При этом президент США Рузвельт поддержал проект, слухи о котором поползли еще в середине 1930-х. К моменту премьерного показа реальный Адольф Гитлер (Adolf Hitler) уже втянул половину Европы в войну, добился капитуляции Франции и бомбил с воздуха Великобританию. "По-настоящему выдающаяся работа поистине великого художника и с определенной точки зрения, пожалуй, самый значительный фильм из когда-либо созданных", - написала по поводу премьеры газета The New York Times.

Чаплин не мог оставить Гитлера без внимания

То, что великий комик взялся за такую трудную и деликатную тему, удивило многих. Но это решение было из категории неизбежных. "Нет ничего смешнее в мире для меня, чем высокопоставленные хвастуны и выскочки, - пояснял Чаплин свою кинематографическую концепцию в ту пору, когда Гитлера еще не все воспринимали как всемирную угрозу. - Чем больше выскочка, которого ты берешь в оборот, тем больше шансов снять смешной фильм - и было бы трудно найти другого выскочку гитлеровского калибра". Позже Чаплин скажет, что он не смог бы так высмеивать Гитлера, если бы уже тогда был известен весь масштаб нацистского террора. "Если бы я знал об ужасах в немецких концлагерях, я не смог бы снимать "Великого диктатора", - признался он в своей автобиографии после окончания Второй мировой войны.

Кадр из фильма

Они оба, и Чаплин, и Гитлер, родились в апреле 1889 года. Оба прошли через трудное детство и были даже внешне чем-то похожи друг на друга. Знавшие их обоих люди, интересовавшиеся кинематографом и политикой, не могли этого не заметить. "Я жил в Мюнхене в 1921 году (...) и на улицах часто замечал человека, который своими характерными усиками и пружинящей походкой напоминал воинственную версию Чарли Чаплина", - вспоминал Уильям Уолтер Кротч в британском журнале New Statesmen and Nation. Знакомый бакалейщик, пишет далее Кротч, сказал ему, что это был господин Адольф Гитлер из Австрии, лидер одной маргинальной политической группировки.

И дело было не только во внешнем сходстве. Чаплин, поднявшийся в своем амплуа до ранга всемирно известной кинозвезды, наверное, лучше других осознавал нарциссическую суть несостоявшегося художника Гитлера, маниакально рвущегося к господству над миром. Чаплин не мог не взять Гитлера в оборот.

Слишком меткая сатира для диктаторов всех мастей

Национал-социалистам Чарли Чаплин, которого кинозрители в Германии боготворили в эпоху немого кино, был не по вкусу с самого начала. Еще в 1926 году антисемитский еженедельник Der Stürmer провозгласил: "Чарли Чаплин - еврей... и его поведение - это поведение вора, который постоянно вступает с законом в конфликт". Сразу же после прихода Гитлера к власти нацисты запретили показывать фильмы Чаплина в Германии.

Чаплин сознательно ничего не опровергал - из солидарности с евреями и нежелания участвовать в расистских "бреднях", как сказано в его автобиографии. Зато более чем достойным ответом стал его "Великий диктатор", в котором он сыграл сразу две роли: и антисемита Аденоида Гинкеля, диктатора Томении, и еврея-парикмахера, которого ошибочно принимают за Гинкеля. Бесноватого Гинкеля, в котором легко узнаваем Гитлер, отправляют в концлагерь, а его место занимает безымянный робкий парикмахер.

Кадр из фильма
Кадр из фильма

В конце фильма маленький человечек, наконец, нарушает свое безмолвие и в обход всех кинематографических правил завершает комедийную картину патетической речью и пламенным призывом - к гуманности, милосердию, свободе и миру. Говорят, что фильм показывали Гитлеру, и что тот пришел в ярость - точно так же, как его экранный двойник.

Разоблачение Чаплиным фашистского пропагандистского цирка, который он изучал по кинохронике из "третьего рейха", было настолько точным, а его насмешка над диктаторами настолько меткой, что "Великий диктатор" был запрещен и в Испании - вплоть до смерти генерала Франко в 1975 году. Сталину комедии Чаплина нравились, но после закрытого просмотра для членов правительства этот фильм так и не вышел в СССР в кинопрокат.

Европейская премьера "Великого диктатора" состоялась в Лондоне 16 декабря 1940 года - в разгар немецких бомбардировок. В конце 1944 года фильм был показан в уже освобожденной Франции. В Западной Германии его показали в кинотеатрах только в 1958 году. Два пробных показа немецким зрителям сразу после окончания Второй мировой войны вызвали положительный резонанс, но американские власти в Германии решили не пускать фильм в кинопрокат. В 1980 году его показали по телевидению ГДР.

В 1941 году "Великий диктатор" был номинирован на пять "Оскаров", но не получил ни одного. В 1972 году, за шесть лет до своей смерти, Чарли Чаплин был удостоен почетного "Оскара" за вклад в кинематограф. В ряду его шедевров этот фильм стоит особняком - как проявление гражданского мужества во времена, когда нельзя молчать.

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    Автор: Элла Володина, Йохен Кюртен


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