 ЕСПЧ запретил Польше выдворять мигрантов назад в Беларусь | Новости из Германии о Европе | DW | 07.12.2021

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Европа

ЕСПЧ запретил Польше выдворять мигрантов назад в Беларусь

Мигранты, которые уже находятся на территории Польши, не могут быть возвращены в Беларусь, постановил суд в Страсбурге. В ЕСПЧ поступило уже 47 обращений от 198 мигрантов.

Мигранты а белорусско-польской границе

Мигранты а белорусско-польской границе

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил Польше выдворять обратно в Беларусь мигрантов, которые уже находятся на польской территории и обратились в судебный орган. "В большинстве обращений истцы заявляли, что находятся на польской территории, и просили, чтобы их не выдворяли в Беларусь. Суд применил правило 39 (регламента ЕСПЧ. - Ред.) и постановил, что заявители не могут быть выдворены из Польши, если они фактически находятся на польской территории", - говорится в сообщении пресс-службы ЕСПЧ, обнародованном в понедельник, 6 декабря.

В пресс-службе уточнили, что с 20 августа по 3 декабря в ЕСПЧ поступило 47 обращений о применении обеспечительных мер от 198 мигрантов. При этом в 44 обращениях заявители указывали, что находятся на территории Польши и просят международной защиты. Еще одно обращение было подано против Латвии и два против Литвы. По обращениям, которые были поданы против стран Балтии, обеспечительные меры пока не применены.

В целом суд удовлетворил 43 обращения из 47. По некоторым из них ЕСПЧ также постановил обеспечить мигрантов продуктами питания, водой и необходимым медобслуживанием.

Спровоцированный Лукашенко миграционный кризис

Уже в течение нескольких недель тысячи мигрантов пытаются пересечь границу Беларуси и проникнуть в ЕС. Брюссель обвиняет белорусского руководителя Александра Лукашенко в преднамеренном массовом завозе мигрантов из кризисных регионов в Минск для их дальнейшей переправки в ЕС с целью дестабилизировать ситуацию на Западе. В попытке остановить мигрантов, соседствующие с Беларусью страны ЕС возвели на своих восточных границах заграждения из колючей проволоки.

По данным Еврокомиссии, с начала года в Евросоюз через Беларусь перебрались уже почти восемь тысяч мигрантов. Из них почти 4300 проникли в Литву, около 3200 - в Польшу и более 400 - в Латвию.

2 декабря вступили в силу новые санкции ЕС против причастных к доставке мигрантов в Беларусь для их дальнейшей переправки на Запад.

Смотрите также:

  • Мигранты на белорусско-польской границе

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    На границе с Польшей

    На границе Беларуси и Польши сейчас скопилось большое число нелегальных мигрантов из Сирии и Ирака, которые стремятся попасть в ЕС. Они предпринимают попытки прорвать заграждение из колючей проволоки, установленное Польшей. В мае Лукашенко заявил, что Минск больше не будет удерживать беженцев от дальнейшего следования в страны ЕС, и с тех пор число нелегальных мигрантов значительно выросло.

  • Мигранты у колючей проволоки на границе

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    Застрявшие между Польшей и Беларусью

    Мигранты фактически застряли на границе между Польшей и Беларусью. Польская сторона не пускает их на территорию ЕС, указывая, что для въезда нет оснований и что они являются инструментом гибридных атак со стороны Лукашенко. Правителя Беларуси обвиняют в том, что он провоцирует миграционный кризис, организовав переправку тысяч нелегальных мигрантов к границам ЕС.

  • Женщины греются у костра на границе Беларуси и Польши

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    На границу доставили из Минска

    По рассказам мигрантов, туристические агентства в их странах продают авиабилеты в Минск и оформляют им 30-дневную визу. Стоимость вместе с услугами "перевозчиков" составляет до 20 000 евро. Из Минска в зависимости от купленного пакета услуг их либо отвозят в гостиницу, либо отправляют в зал ожидания. Когда набирается группа, ее сажают в автобус и отвозят на границу.

  • Аэропорт в Эрбиле

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    Начало пути мигрантов из Ирака

    Большинство нелегальных мигрантов, пытающихся через Беларусь попасть в ЕС, - граждане Ирака. В Минск они прибывают из трех городов на территории иракского Курдистана: Эрбиля, Шиладзе и Сулеймании. Под давлением ЕС Ирак с августа отменил прямые рейсы в Минск из Багдада. В Беларусь также едут из Сирии, Афганистана, Конго. Мигранты добираются в Минск через Дубай, Турцию, Ливан и Украину.

  • Нелегалы на белорусско-польской границе

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    Вначале - перелет в Минск, затем - граница с ЕС

    Беларусь значительно увеличила число авиарейсов из стран Ближнего Востока в Минск. До следующего марта из аэропортов Стамбула, Дамаска и Дубая в Минск запланированы еженедельно около 40 рейсов - вдвое больше, чем год назад. Воздушные гавани этих городов в настоящее время чаще всего используют мигранты для перелетов в Беларусь, чтобы отправиться дальше в страны ЕС.

  • Минский аэропорт

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    Рейсы с мигрантами не только в аэропорту Минска

    В настоящее время в Беларусь ежедневно прибывают около 800-1000 мигрантов. В связи с этим вскоре могут быть задействованы для обслуживания рейсов из стран Ближнего Востока еще пять белорусских аэропортов. Они превратятся из национальных в международные. Один из них расположен в городе Гродно, всего в 20 километрах от польской границы.

  • Пограничная полоса

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    Что происходит в белорусском приграничье

    В белорусском законодательстве ничего не изменилось относительно посещения пограничной полосы гражданами Беларуси и иностранцами. Чтобы сюда попасть, надо предварительно обратиться в погранслужбу, уведомить о своих намерениях и получить пропуск. Нарушителям грозит штраф и депортация. Но сейчас в приграничье множество нелегалов. Они прячутся в лесах, пытаясь перейти границу с Польшей.

  • Мигранты на границе с Польшей

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    Через белорусские леса - в Польшу

    По рассказам мигрантов, белорусские пограничники помогают им перейти на польскую сторону - режут проволочное заграждение или с помощью дронов находят безопасную лазейку. А уже в Польше с помощью геолокации в смартфоне мигранты определяют местоположение человека, который повезет их дальше. Например, в Германию.

  • Польские пограничники

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    Мигранты не хотят оставаться в Польше

    По дублинскому регламенту, мигранты должны подавать ходатайства о получении убежища в той стране, где они впервые пересекли границу ЕС. Но в Польше беженцы предпочитают не регистрироваться и не оставлять свои отпечатки пальцев в дактилоскопической базе данных ЕС. Многим это удается, поэтому и число беженцев, которых немецкие власти могут отправить обратно в Польшу, крайне невелико.

  • Беженцы на белорусско-польской границе

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    Цель беженцев - Германия

    Транспорт на польской стороне, как правило, представляет собой малый грузовой фургон, в кузов которого набивается по 30-40 человек. Легковая машина сопровождения едет впереди фургона для разведки. Если вдруг на дороге проверка, маршрут меняется. Польско-германская граница преодолевается разными способами: и на том же фургоне, и пешком, и на такси, и на общественном транспорте.

  • Контроль на границе Польши и Германии

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    Беженцы в Германии

    По данным немецкой полиции, в октябре через Беларусь и Польшу в ФРГ нелегально въехали 4900 мигрантов - вдвое больше, чем в сентябре. У всех выловленных или добровольно сдавшихся немецким властям нелегалов сотрудники полиции обнаруживают паспорта со штампом белорусских пограничников.

    Автор: Наталья Позднякова


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