Еще одна "Стена"? Нужен ли Украине забор на границе с Беларусью

Ситуация с мигрантами на белорусско-польской границе заставила Украину озаботиться своей безопасностью. Киев возвращается к проекту "Стена" и будет укреплять теперь границу и с РФ, и с Беларусью.
Пограничные столбы, таблички с надписями "Проход запрещен!", кое-где натянута колючая проволока между знаками и сотни километров необустроенной территории. Именно так выглядят сейчас приграничная с Беларусью территория Украины за пределами пунктов пропуска. "Там совсем ничего нет", - описывает ситуацию представитель украинского МВД Артем Шевченко в разговоре с DW. Именно МВД анонсировало масштабное обустройство границ Украины.
Еще летом Киев посылал тонны колючей проволоки в Литву, чтобы помочь ее властям усилить охрану границы с Беларусью, учитывая большое количество мигрантов, пытавшихся нелегально попасть в ЕС с белорусской территории. Нынешнее повторение ситуации со скоплением мигрантов уже на границе Беларуси и Польши, то есть ближе к рубежам Украины, заставило Киев заговорить об укреплении их безопасности.
Протяженность украинско-белорусской государственной границы составляет 1084 километра. Она отделяет Волынскую, Ровенскую, Житомирскую, Киевскую и Черниговскую области Украины от белорусской Брестской и Гомельской областей. Почти 750 километров границы проходят по суше, 325 километров - по рекам, еще примерно 120 километров - через зону отчуждения неподалеку от Чернобыльской АЭС.
За 30 лет с момента распада СССР и обретения независимости Украиной на приграничных территориях с Беларусью фактически не появилось никаких сооружений. И хотя де-юре граница была определена еще в 1997 году, де-факто ее демаркация - обозначение на местности - продолжается до сих пор.
"Демаркация - на завершающем этапе. Демаркационная комиссия еще устанавливает места для пограничных знаков. Инженерное обустройство - это другая составляющая. К сожалению, в том виде, который хотелось бы иметь государству, этот участок не обустраивался", - пояснил в интервью DW пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
Украина анонсировала "большое обустройство границ" с Беларусью и Россией. В планах МВД - через два года завершить оборудование границы с РФ и сделать то же самое с украинско-белорусской границей. "Это и инженерные сооружения, выполненные специалистами, и в целом новая интеллектуальная граница, которая позволит пограничникам на 100 процентов контролировать рубежи нашей страны", - заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский. На эти цели МВД рассчитывает получить из госбюджета на 2022 год 17 млрд гривен: 10 млрд - на границу с РФ и 7 млрд - с Беларусью.
Однако пока средств на полноценное обустройство границы не выделили, Киев начинает точечное укрепление. Как сообщили DW в Госпогранслужбе, в приграничных областях с Беларусью уже начали натягивать колючую проволоку и металлические сетки. Прежде всего, внимание уделяют тем направлениям, где могут массово появиться мигранты или беженцы.
В МВД Украины определили десять потенциально опасных маршрутов, которыми могли бы воспользоваться мигранты, следующие из Беларуси. Преимущественно это участки протяженностью около 270 километров, расположенные вблизи автомобильных пунктов пропуска. "Эти участки вдоль всей границы. Больше всего их в Волынской области, потому что она ближе всего к Польше", - уточняет Артем Шевченко из МВД. Именно их в первую очередь и собираются укреплять простейшими конструкциями.
В дальнейшем, если будут выделены средства, на границе с Беларусью планируется вырыть заградительный ров, построить забор, защищающий от вандалов, а также башни наблюдения и дорогу, параллельную границе.
Фактически речь идет о продолжении так называемого проекта "Стена", начатого в 2014 году тогдашним премьер-министром Украины Арсением Яценюком. Тогда, после начала конфликта в Донбассе, Украина принялась строить заграждения на своей восточной границе. За семь лет проект так и не завершили, на данный момент построено едва ли половина от запланированного. Проект не раз критиковали за неэффективность, его исполнителей обвиняли в коррупции и хищении средств.
Опрошенные DW эксперты поддерживают идею обустройства украинско-белорусской границы, однако опасаются повторения неудачи "Стены". "Строительство - не совсем удачный термин для этого. На определенных участках это действительно может быть контрольная полоса, проволочная изгородь, забор. Но прежде всего должна быть система круглосуточного наблюдения", - считает содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник. По его словам, пока "нецелесообразно и возможно" оборудовать всю границу с Беларусью, по меньшей мере, учитывая большие затраты и разный ландшафт.
"Я считаю, что подобная задача малореалистична, как и с проектом "Стена", в который изначально вкладывали неверный буквальный смысл. Даже приблизительные подсчеты необходимых средств на подобные работы выливаются в колоссальные суммы, и при этом нет стопроцентной гарантии безопасности. Главное - это контроль и оперативное реагирование на случаи нарушений", - добавляет Мельник.
Он не исключает, что мигранты и беженцы с территории Беларуси могут отправиться на север Украины. Однако эксперт акцентирует внимание на том, что у Госпогранслужбы нет полномочий защищать (границу от вторжения. - Ред.), поэтому если речь идет именно о таких рисках, то к патрулированию границ следует привлекать другие военные подразделения.
Белорусско-украинский эксперт аналитического центра "Украинский институт будущего" Игорь Тышкевич считает маловероятным сценарий массового проникновения мигрантов из Беларуси в Украину, поскольку последняя не является их целью и не имеет открытой границы с ЕС.
Однако Тышкевич поддерживает идею обустройства границы. "Отбросив политические вопросы между Минском и Киевом, мигрантов, вспомним такие вещи как контрабанда, контроль за перемещением товаров, незаконное пересечение границы - начиная от копателей янтаря, заканчивая ягодниками. Поэтому в любом случае инженерная инфраструктура надзора за границей нужна, если государство себя уважает", - подытожил собеседник DW.
Смотрите также: