Готова ли Украина принять мигрантов с белорусско-польской границы?

Идея депутата немецкого бундестага от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) о размещении мигрантов с польско-белорусской границы в Украине вызвала бурные дискуссии в украинском обществе. Несмотря на то, что пока об официальном предложении из Берлина или Брюсселя речь не идет. Тем не менее секретарь Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов посоветовал немецким депутатам забирать соискателей убежища к себе домой или в кабинеты, а в администрации президента Украины предложили немцам просить помощи у России.

Что предложили в Германии?

Переполох подняло заявление депутата СДПГ Нильса Шмида (Nils Schmid). Политик предположил, что с Украиной можно было бы договориться о временном приеме мигрантов, пока их заявки о предоставлении убежища рассматривают в ЕС.

Депутат бундестага Нильс Шмид

Идея Шмида не нова. К примеру, несколькими неделями ранее австрийский исследователь по миграции и глава Европейской инициативы стабильности (ESI) Геральд Кнаус (Gerald Knaus) высказал похожее мнение в интервью немецкой радиостанции rbb. Кнауса и возглавляемую им ESI считают архитекторами соглашения ЕС с Турцией в 2016 году. По этой договоренности Анкара принимает у себя стремящихся попасть в ЕС мигрантов в обмен на финансовую помощь из Брюсселя.

Аналогичную схему, считает Кнаус, можно было бы применить и в случае людей, пытающихся попасть в ЕС из Беларуси. Вот только в отличие от турецких властей, с Александром Лукашенко вряд ли получилось бы договориться, признает эксперт: "Но можно было бы заключить соглашение с другой демократической страной в Восточной Европе, которая смотрит в сторону ЕС и была бы готова гуманно принять людей. Например, с Молдовой или Грузией, или Украиной".

Готовы ли в Украине принять мигрантов?

В Киеве дали понять, что договориться с Украиной тоже нелегко. "Если мало места, в бундестаге есть еще кабинеты, пусть берут их (мигрантов. - Ред.) к себе, и пусть они там находятся. С какой стати мы должны их брать к себе?", - отреагировал секретарь СНБО Алексей Данилов на идею Нильса Шмида.

Алексей Данилов, секретарь СНБО

Советник руководителя администрации президента Михаил Подоляк в комментарии DW отметил, что украинцы не согласны с подходом немецкого депутата, и назвал его "пренебрежительным" в отношении мигрантов и европейцев.

Кроме того, Подоляк подчеркнул, что кризис на европейских границах был создан искусственно, так как мигранты и беженцы могли попасть в Беларусь либо по воздуху, либо из России, поэтому с просьбой помочь в разрешении ситуации, "учитывая давнее партнерство между Германией и Россией, было бы логичнее обратиться именно в Россию". Если же в Москве откажут, по мнению Подоляка, это могло бы стать поводом для немцев "трезво взглянуть на отношение России к Европе".

Украинское "радушие"

Эксперт по управлению миграцией и границами ОО "Европа без барьеров" Павел Кравчук предполагает, что украинские чиновники вряд ли смягчили бы риторику, даже если бы Европа выделила деньги на содержание мигрантов в Украине. "Никто из политиков, которые ориентируются на общественное мнение, не будет делать вещи, противоречащие искаженной общественной логике", - говорит Кравчук и не исключает, что жители соседних общин запросто могут пойти на штурм лагерей с беженцами и мигрантами.

Протесты против открытия открытия в Яготине пункта приема беженцев, март 2016

Прецеденты, к слову, уже есть. В 2016 году открытие пункта временного размещения беженцев (ПВРБ) в Яготине Киевской области спровоцировало протесты, которые длились несколько месяцев. На акции вышли и испуганные жители города, и представители праворадикальных групп. Вместо "осиного гнезда" для иностранцев люди требовали от государства помогать переселенцам с Востока Украины. В конце концов, пункт заработал, как и планировалось, для приема беженцев из-за границы.

В то же время координатор правозащитного проекта "Без границ" Максим Буткевич не считает ксенофобию главным препятствием для принятия мигрантов в Украине. "Сами эти люди (с границы Польши и Беларуси. - Ред.) этого бы не хотели", - предполагает эксперт, отмечая, что социально-экономическая ситуация в Украине немногим отличается от Беларуси.

Как живут беженцы в Украине?

В Украине оформления статуса беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите, порой приходится ждать годами. Но и после легализации беженцам сложно найти жилье, устроиться на работу, выучить язык, получить доступ к образованию и медицине, а также уехать за границу, потому что многие страны не признают выданные Украиной удостоверения беженца, отмечает Павел Кравчук.

По статистике украинского представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, на 1 января 2021 года в Украине находились 2255 беженцев и лиц, нуждающихся в дополнительной защите. Легальный статус получают около сотни человек ежегодно, хотя заявок - в разы больше.

По данным Государственной миграционной службы Украины, искатели убежища в Украине могут поселяться в пунктах временного размещения беженцев (для тех, чьи заявления на рассмотрении или для признанных беженцев). Таких пунктов в Украине четыре, они могут вместить 421 человека. Кроме того, работают три пункта временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства (для тех, кого планируют выдворить из Украины), рассчитаны на 566 человек. Очевидно, что такой инфраструктуры не хватит, чтобы приютить тысячи людей, прибывших на границу Польши и Беларуси.

Несмотря на это, в международной правозащитной организации Human Rights Watch призывают Украину принять хотя бы часть мигрантов, пытающихся попасть в ЕС. "Надо прекращать политические споры. Потому что эта ужасная ситуация превратилась в отстаивание политических интересов и повестки. В этом шуме совсем забыли о судьбах нуждающихся в помощи", - отмечает Юлия Горбунова, старшая исследовательница Human Rights Watch по вопросам Украины, Европы и Центральной Азии.

В 2002 году Украина присоединилась к Конвенции ООН о статусе беженца 1951 года. По международному праву Украина, как и любое другое государство, не может выдворять со своей территории попросивших убежища людей, даже если границу они пересекли нелегально.

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