Комментарий: Выслать беженцев в Беларусь - не решение

Еще больше жесткости. Таков ответ польского правительства на растущее число нелегальных пересечений границы из соседней Беларуси. Диктатор Александр Лукашенко в ответ на санкции ЕС заботится о том, чтобы мигрантов и беженцев целенаправленно доставляли к границам Польши, Латвии и Литвы. Варшава отреагировала на это законом, который дает руководству погранслужбой огромную власть над судьбами людей.

Принятая реформа позволяет сделать все максимально быстро: если пограничники выявляют факт нелегального въезда, они могут сразу выдворить задержанного иностранца. В качестве наказания ему дополнительно могут запретить въезд в Шенгенскую зону на срок до трех лет. Ведомства и суды в этом больше не участвуют - все находится в руках пограничников.

Мигранты - не инструмент в руках политиков

Тот, кто попался сразу после нелегального пересечения границы, больше не может ходатайствовать о предоставлении ему убежища. Рассматриваться будут только ходатайства от людей, прибывающих из государств, где им грозит опасность или преследование. На мигрантов, которые тысячами отправляются из Беларуси в Польшу, но являются при этом выходцами из Ирака, Сирии или стран Африки, это конечно же не распространяется. Как было объявлено, Еврокомиссия в настоящее время проверяет совместимость польского закона с законодательством ЕС.

Макс Цандер, корреспондент DW в Брюсселе

При белорусском правителе Лукашенко у Польши есть сосед, который готов на все. Он заманивает людей в свою страну ложными обещаниями, чтобы потом отправить их в леса, в направлении границы с Польшей или странами Балтии. Там они рискуют умереть от голода или холода. Минимум восемь человек за последние недели погибли на пути из Беларуси к приграничным территориям ЕС.

С похожей ситуацией Евросоюз имел дело в марте 2020 года на греко-турецкой сухопутной границе. Турецкий президент Эрдоган отправил тогда десятки тысяч людей в направлении ЕС, чтобы вынудить Европу на новые уступки в сделке по беженцам. Тогда, как и сегодня, в Брюсселе говорили об инструментализации беженцев. Лукашенко также использует их как оружие, направленное на внешние границы ЕС. Но, как и в случае с прошлогодней ситуацией в юго-восточной Европе, люди на польской границе не оружие, с которым нужно соответствующим образом бороться, а политические заложники, которым положена гуманитарная помощь.

Ответ Евросоюза Минску

Хотя Лукашенко использует любые средства, чтобы увеличить давление на ЕС, ответом государств-членов сообщества не должна быть жесткость. С помощью возведения стен на границах, как этого требует целый ряд государств-членов ЕС, или незаконных депортаций, как это практикуется в некоторых странах уже на протяжении нескольких лет, Евросоюз в долгосрочной перспективе выиграет немногое. Напротив: позволит белорусскому правителю привлечь к себе еще больше внимания и даст ему возможность указать пальцем на "возмутительную ситуацию на Западе".

Польское правительство должно заботиться о соблюдении прав человека - всех людей в стране без исключения. Но и с остальных государств-членов ЕС тоже спрос: они не должны молча принимать или даже тайно приветствовать то, как Польша делает за них грязную работу и продолжает попирать ногами право человека на убежище.

Систематическое нарушение прав на внешних границах ЕС

То, что происходит в Польше, не ново для ЕС. Еще в 2015 году Венгрия провела реформы, которые позволили высылать нелегально находящихся в стране мигрантов - без перепроверки каждого отдельного случая, как это предусмотрено правовыми нормами Евросоюза.

Случаи незаконного выдворения беженцев береговой охраной или пограничниками вновь и вновь регистрируют также в Греции и Хорватии. Законодательство ЕС систематически нарушается на внешних границах. В Европейском Союзе, члены которого никак не могут решить, как обходиться с миграционным давлением и как урегулировать ответственность государств на внешних границах ЕС, до сих пор единственным средством реагирования на проблему, похоже, остается возведение пограничных заграждений, а в случае необходимости - насилие.

Конечно, Европа не может и не должна позволять шантажировать себя диктатору вроде Александра Лукашенко. Но члены ЕС обязаны совместно искать решения, которые соотносятся с правом человека на убежище и с европейскими ценностями. Иначе от этих ценностей в результате ничего не останется.

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