Дилемма Польши: остаться или выйти из ЕС?

Поляки, которые на протяжении веков являются связующим звеном между Востоком и Западом, нация, восхищающаяся Европой... Запад для большинства жителей Польши даже в тяжелые времена коммунистического правления был заветной мечтой и желанной целью. Принадлежность к советской зоне влияния после 1945 года всегда воспринималась поляками как искусственный отрыв от истинных политических и культурных корней. Поэтому падение железного занавеса в 1989 году они праздновали как "возвращение в Европу".

Проевропейская политика руководства после произошедших демократических перемен нашла широкую поддержку в польском обществе. В 2003 году три четверти поляков (77,45 процента) высказались на референдуме за вступление в ЕС. Антиевропейские силы на правом политическом фланге уже тогда безуспешно пытались подогревать страхи о том, что Польша потеряет собственное сельское хозяйство после вступления в ЕС и открытия европейского аграрного рынка.

ЕС остается популярным

Число сторонников ЕС в Польше в последние два десятилетия не только не сократилось, но и существенно выросло. Согласно результатам опроса, проведенного институтом IPSOS для польской газеты Gazeta Wyborcza и интернет-портала Oko.press, опубликованным 5 октября 2021 года, 88 процентов респондентов высказались за то, чтобы Польша осталась в европейском сообществе. Об этом тренде свидетельствуют и результаты других опросов.

Демонстрация в Кракове против выхода Польши из ЕС

Под девизом "Мы останемся в Европе" 10 октября почти 100 000 человек вышли в Варшаве на уличные акции. По всей Польше участие в демонстрации приняло больше людей, чем в протестах против закона об абортах или ограничения независимости судов. Высокое число демонстрантов показывает, что проевропейские силы в Польше не оcлабли и ни в коем случае не хотят сдаваться.

Но при этом основной вопрос остается открытым: может ли правящая в Польше коалиция правых сил - "Объединенные правые", основу которой составляет партия "Закон и справедливость" (Prawo i Sprawiedliwość, PiS) Ярослава Качиньского, довести страну до выхода из ЕС? Польские национал-консерваторы заявляют, что обвинение в стремлении правительства вывести Польшу из ЕС является тяжким упреком, который оппозиция использует в пропагандистских целях против правящей партии. Руководство партии PiS в середине сентября приняло постановление, которое исключает выход Польши из ЕС.

Выход из ЕС был бы политическим самоубийством

Польские правые знают, что публичный отказ от ЕС будет равносилен политическому самоубийству. В то же время растет число конфликтов с Брюсселем, один из которых - вокруг решения польского Конституционного суда по поводу верховенства национального права - достиг наивысшей точки.

Демонстрация в Варшаве против решения КС Польши

Тактика правительственного лагеря состоит в том, чтобы представить Польшу как настоящую Европу, а Западную Европу клеймить как оплот зла, как левое неомарксистское образование, которое со своими идеями брака для гомосексуалов находится на неверном пути. Согласно этому нарративу, Польша с ее католической верой и традиционными ценностями семьи и брака спасает Европу от загнивания.

"После долгих колебаний руководство правящей партии выбрало конфронтацию с Брюсселем", - написала публицистка Юстина Доброш-Орач в газете Gazeta Wyborcza. По ее мнению, партия PiS убеждена в том, что может вить веревки из Еврокомиссии, но в этот раз ей это не удалось. "Решимость Брюсселя неприятно удивила правительство", - комментирует журналистка. Многие политики этой партии хотели бы публично заявить, что Польша не нуждается в деньгах из фонда помощи для борьбы с пандемией. В действительности же партия в панике, пишет Доброш-Орач.

Антиевропейская риторика - политический маневр?

Часть комментаторов рассматривают антиевропейскую риторику правительства Польши как тактический маневр для того, чтобы умиротворить крайне правый фланг избирательного блока "Объединенные правые" - прежде всего, партию "Солидарная Польша" министра юстиции Збигнева Зёбро. Другие предупреждают, что Польша может невольно оказаться в ситуации, когда ей, как Великобритании, придется выйти из ЕС.

Дональд Туск возглавил крупнейшую оппозиционную партию в Польше

Между тем большой потенциал для мобилизации проевропейских сторонников, как показали недавние демонстрации в Польше, имеет Дональд Туск. Политик, который последние шесть лет провел в Брюсселе - в том числе на посту главы Европейского Совета - с лета нынешнего года пытается железной рукой вернуть своей партии "Гражданская платформа" (Platforma Obywatelska, PO) способность управлять страной. Опросы показывают, что объединенная оппозиция может одержать победу над PiS на парламентских выборах.

Оппозиция разобщена

Однако проблема демократической оппозиции Польши в том, что она разобщена. На площади в Варшаве не хватало ключевых фигур разных оппозиционных партий. Стремление Туска возглавить оппозицию у многих вызывает сомнения. Им кажется, что его личные амбиции преобладают над желанием одержать победу над PiS. Парламентские выборы в Польше пройдут в 2023 году, но многие наблюдатели не исключают проведение досрочных выборов весной будущего года. И каким будет их исход, никто не берется прогнозировать.

"Большая группа поляков остается аполитичной - они поддерживают ЕС, наслаждаются благополучием при PiS и радуются тому, что могут без проблем дешево провести отпуск в Хорватии. Вокруг этой группы и развернется политическая борьба в Польше", - считает Агнешка Лада, заместитель директора аналитического центра "Германо-польский институт" в Дармштадте.

Почему вдохновленные европейскими идеями поляки в 2015 году выбрали партию, которая была скептически настроена по отношению к ЕС? И почему два года назад национал-консерваторы вновь получили мандат на власть? Членство Польши в ЕС многие поляки считают само собой разумеющимся. Решающими же на выборах стали такие темы, как социальная политика и национальная идентичность.

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