 Варшава возложила на Минск ответственность за нарушение границы вооруженными людьми | Новости из Германии о Европе | DW | 03.11.2021

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Европа

Варшава возложила на Минск ответственность за нарушение границы вооруженными людьми

Трое вооруженных человек в форме пересекли границу Польши со стороны Беларуси, утверждают власти в Варшаве. Временный поверенный Беларуси вызван в польский МИД.

Польские солдаты на границе с Беларусью

Польские солдаты на границе с Беларусью

По данным польских властей, в ночь на 2 ноября вооруженные люди в форме проникли на территорию Польшу из Беларуси. Неизвестные лица имели при себе длинноствольное оружие, заявил в среду, 3 ноября, МИД в Варшаве.

В связи с инцидентом 2 ноября в министерство иностранных дел был вызван временный поверенный в делах посольства Республики Беларусь в Польше Александр Чесновский. Замминистра иностранных дел Польши Пётр Вавжик объявил о направлении ноты протеста в белорусский МИД и призвал белорусскую сторону незамедлительно предоставить объяснения. Вавжик выразил решительный протест против нарушения государственной границы, подчеркнув, что действия, предпринимаемые в последние недели властями Беларуси, носят все более явные признаки целенаправленной эскалации.

Заявив о неприемлемости подобных действий замминистра подчеркнул, что Варшава полна решимости защитить собственные границы и границы Европейского Союза.

"Перезарядили оружие и удалились в сторону Беларуси"

По словам представителя польских спецслужб Станислава Жарына, инцидент произошел около 1.45 ночи 2 ноября. По его словам, польские военнослужащие заметили на территории страны трех человек в форме с длинным оружием, передает "Польское радио". "После попытки польского патруля установить контакт, неизвестные люди перезарядили оружие, а затем удалились в сторону Беларуси", - указал Жарын.

Белорусское руководство пока никак не прокомментировало эти обвинения. Ситуация на польско-белорусской границе остается напряженной уже несколько месяцев. Каждый день сотни людей пытаются нелегально пересечь границу с Польшей и попасть таким образом в ЕС. Европейская комиссия обвиняет руководство в Минске в организации пересечения границы, заявляя о ведении гибридной войны с целью оказать давление на ЕС из-за санкций, введенных против Беларуси.

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